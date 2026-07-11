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Da Tokyo arriva un avvertimento che potrebbe far preoccupare anche chi investe in Italia

Tommaso Scarpellini

11 Luglio 2026 - 19:09

Tokyo muove $1.800 miliardi e i mercati tremano. I BTP potrebbero non essere al sicuro quanto sembra. O forse sì. Tutto dipende da una mossa silenziosa.

Da Tokyo arriva un avvertimento che potrebbe far preoccupare anche chi investe in Italia
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Mentre i mercati occidentali restano concentrati sulle mosse della Fed e sulle tensioni in Medio Oriente, Tokyo starebbe silenziosamente preparando una delle più grandi redistribuzioni di capitali degli ultimi decenni: è davvero possibile che una decisione presa da un fondo pensione giapponese possa cambiare le regole del gioco per chi investe dall’Europa?

Se il GPIF, il più grande fondo pensione al mondo con quasi $1.800 miliardi in gestione, dovesse spostare in modo significativo la propria allocazione verso asset domestici giapponesi, le implicazioni sui flussi globali di capitale potrebbero essere tutt’altro che marginali, toccando mercati obbligazionari, valute e persino le aspettative di rendimento degli investitori europei.

Una dichiarazione arrivata direttamente dal Ministro delle Finanze giapponese sembrerebbe ora rendere concreto questo scenario, trasformando quello che poteva sembrare un aggiustamento tecnico in un possibile cambio di paradigma per i portafogli di mezzo mondo. [...]

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