Non solo Draghi, la breve vita dei governi italiani

L’ennesima crisi di governo colpisce la politica italiana. Questa volta a rassegnare le dimissioni è Mario Draghi dopo che "è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, come ha annunciato al Consiglio dei ministri, visto che i 5Stelle hanno deciso di non votare il dl Aiuti.

Sebbene i numeri per la maggioranza ci siano ancora, lo strappo politico è forte: il Governo Draghi è un governo di unità nazionale, senza i grillini - come affermato dallo stesso presidente del Consiglio- non c’è governo. Con la crisi del governo Draghi si riaccende il dibattito sulla brevità degli esecutivi italiani, sintomo di un sistema partitico sempre più debole. Ma quanto durano i governi in Italia? Ecco quali sono gli esecutivi più lunghi.

Quanto durano i governi in Italia?

Il Governo Draghi è il 66esimo governo in quasi 73 anni di storia repubblicana, il terzo della XVIII legislatura, dopo le elezioni del 2018. Questo vuol dire che la durata media dei governi italiani è di circa 1 anno e qualche mese, per essere precisi due.

Dal governo Monti (2011) al governo Draghi, tralasciando come nei momenti di crisi la politica italiana abbia sempre fatto un passo indietro lasciando il posto di comando ai «tecnici», ci sono stati 6 governi e 5 presidenti del Consiglio, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte (I e II) e Draghi. Un sintomo di come il sistema politico e partitico non sia in grado di formare delle maggioranze stabili. In questi dieci anni la durata media dei governi è stata di circa 17 mesi.

Per fare un rapido confronto con gli altri Paesi europei, negli stessi anni, in Germania ci sono stati tre esecutivi con lo stesso cancelliere, in Francia i presidenti della Repubblica sono stati tre, nei Paesi Bassi tre governi con un unico premier e in Spagna, dove la situazione politica non è delle più stabili, i governi sono stati 4 con due primi ministri.

Negli anni della Prima Repubblica, dal 1948 al 1993, i governi sono stati 47 con una durata media inferiore a 12 mesi. La II legislatura (dal 1953 al 1958) ha visto la nascita di ben sei governi: Governo De Gasperi VIII, Governo Pella, Governo Fanfani, Governo Scelba, Governo Segni e Governo Zoli.

Quali sono stati i governi più duraturi?

Il governo più duraturo è quello di Berlusconi, il secondo, durato per più di mille giorni - per la precisione 1.412 - dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, seguito dal Berlusconi IV con 1.287 giorni (dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011), poi al terzo posto troviamo Craxi I, 1.093 giorni, dal 4 agosto 1983 al 1º agosto 1986 e infine il governo Renzi con 1.024 giorni.