Tra i tanti punti della riforma della giustizia che punta a modificare sostanzialmente il nostro ordine giuridico, ce n’è uno che a tanti elettori risulta molto difficile da decifrare, sia per funzioni che per composizione. E si tratta di una delle fondamenta cruciali del referendum giustizia 2026. Parliamo dell’Alta Corte Disciplinare, non proprio un dettaglio: un cambio strutturale che tocca il nervo scoperto del sistema giudiziario, cioè chi giudica chi giudica.

Oggi il meccanismo è chiaro: i magistrati vengono valutati disciplinarmente dal Consiglio Superiore della Magistratura. Se vince il Sì ai seggi, tutto questo verrebbe ribaltato. Nascerebbe un nuovo organo, separato, autonomo, costruito su un mix di nomine istituzionali e sorteggio. Un organismo che promette più trasparenza e imparzialità, ma che allo stesso tempo accende il timore di una possibile invasione della politica.

Da un lato l’idea di spezzare l’autoreferenzialità della magistratura. Dall’altro il rischio di incrinare uno dei cardini della Costituzione: l’indipendenza dei giudici.

Ecco perché il voto non è neutro. Si tratta di una scelta netta tra due modelli di giustizia, due visioni opposte di controllo, responsabilità e potere. Ed è definitiva, poiché entra direttamente in costituzione.

In una puntata di Money Talks, il podcast di Money.it, abbiamo intervistato due magistrati, uno a favore del Sì e uno per il No. GUARDA ORA su YouTube.

L’Alta Corte Disciplinare già esiste in Italia?

No, ed è da qui che parte la discussione. L’Alta Corte Disciplinare non è una modifica dell’esistente, ma una invenzione costituzionale destinata a riscrivere il funzionamento stesso della giustizia, come vuole la riforma.

Oggi l’articolo 105 della Costituzione è netto: i procedimenti disciplinari sui magistrati spettano al Consiglio Superiore della Magistratura. Assunzioni, trasferimenti, promozioni e sanzioni passano tutte da lì. È il cuore dell’autogoverno della magistratura, costruito per tenerla al riparo da interferenze esterne.

La riforma interviene su tale aspetto, introducendo un’integrazione dell’articolo 105 che sposta la giurisdizione disciplinare direttamente su un nuovo organo. Non una sezione interna, non un rafforzamento del CSM, ma una struttura totalmente distinta che si affianca – e di fatto sostituisce – il sistema attuale per quanto riguarda le sanzioni disciplinari.

Questa scelta nasce da una critica precisa: secondo i sostenitori del Sì, il modello attuale non sarebbe abbastanza incisivo. L’idea è che i magistrati giudicano altri magistrati, con il rischio di corporativismo.

Ma il percorso che porta a questa riforma è tutt’altro che lineare. Negli anni si sono accumulate polemiche, dati contestati, casi mediatici e tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. E soprattutto si è consolidata una narrazione: quella di una giustizia disciplinare poco efficace.

Con la riforma, quindi, si sta creando un nuovo giudice costituzionale, completamente diverso da quelli previsti oggi, con una funzione esclusiva: giudicare i magistrati ordinari.

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Come funzionerebbe l’Alta Corte Disciplinare (se vince il sì)

Se il Sì dovesse vincere, l’Alta Corte Disciplinare diventerebbe il perno della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari. E lo farebbe con una struttura pensata per mescolare competenze, provenienze e modalità di selezione.

La Corte sarebbe composta da 15 membri, con una ripartizione precisa:

6 magistrati giudicanti ;

; 3 pubblici ministeri ;

; 3 componenti laici estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento tra avvocati e professori con almeno 20 anni di esperienza;

estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento tra avvocati e professori con almeno 20 anni di esperienza; 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica con gli stessi requisiti.

Una composizione che punta a bilanciare il peso interno della magistratura con una componente esterna. Ma è proprio qui che si apre uno dei nodi più discussi: il rischio che, nei collegi chiamati a decidere, possa formarsi una maggioranza di membri di derivazione politica.

L’Alta Corte eserciterebbe una vera giurisdizione disciplinare, prendendo il posto della sezione disciplinare del CSM. Le sue decisioni avrebbero un regime del tutto peculiare: niente ricorso in Cassazione, come accade per qualsiasi altro cittadino. L’unica possibilità di impugnazione sarebbe interna, davanti alla stessa Alta Corte, ma in diversa composizione.

Non solo. Sarà una successiva legge ordinaria a definire:

la composizione concreta dei collegi;

le regole del procedimento disciplinare;

il funzionamento operativo dell’organo.

Con un’unica garanzia: in ogni collegio dovrà esserci almeno un magistrato (giudice o PM). Per il resto, l’architettura resta aperta, con margini di intervento politico nella definizione delle regole.

Altro punto cruciale? L’Alta Corte riguarderà solo la magistratura ordinaria, escludendo quindi magistrature amministrativa, contabile, tributaria e militare. Una scelta che crea un sistema differenziato all’interno dello stesso ordinamento.

Quanto ai tempi, l’entrata in vigore non sarebbe immediata. Serviranno, come detto, leggi attuative, passaggi parlamentari e definizioni operative. Ma una volta attiva, l’Alta Corte diventerebbe il giudice unico per le responsabilità disciplinari dei magistrati ordinari.

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Si tratta di un organo nato per “punire” i magistrati che sbagliano?

È qui che il dibattito si accende davvero. Perché la risposta dipende da quale lato si guarda la riforma.

Per il fronte del Sì, l’obiettivo è esplicito: rafforzare la responsabilità dei magistrati e garantire che gli errori vengano puniti in modo più efficace. Il messaggio è semplice: il sistema attuale non condanna abbastanza, e serve un organo esterno per evitare dinamiche di protezione interna.

A sostegno di questa posizione vengono richiamati diversi casi di cronaca e il tema delle ingiuste detenzioni, utilizzati come simbolo di una giustizia percepita come poco responsabile. L’Alta Corte diventerebbe così uno strumento per aumentare la fiducia dei cittadini, separando il controllo disciplinare dall’autogoverno.

Ma il fronte del No punta a smontare questa narrazione con dati e argomenti tecnici. Secondo le statistiche del Consiglio d’Europa - riportate da diversi organi di stampa - la giustizia disciplinare italiana è già tra le più severe: circa 42 condanne l’anno, contro le 9 in Francia e le 14 in Spagna.

Non solo. Secondo molti giuristi, il vero rischio della riforma è un altro: condizionare la magistratura. I punti critici paventati sono diversi:

la possibile presenza determinante di membri scelti dalla politica nei collegi;

l’assenza del controllo della Corte di Cassazione sulle decisioni;

il fatto che le sentenze siano riesaminate solo dalla stessa Alta Corte;

il rischio di creare un “giudice speciale” fuori dal sistema ordinario.

A ciò si aggiunge una questione ancora più delicata: le garanzie di indipendenza dell’Alta Corte non sono esplicitamente definite a livello costituzionale. Un vuoto che, secondo diversi esperti, apre interrogativi seri su autonomia, responsabilità e controlli interni.

Alta Corte Disciplinare e vittoria del No al referendum: cosa succede?

Se dovesse prevalere il No, il sistema attuale resterebbe intatto. E questo significa una cosa precisa: la giurisdizione disciplinare continuerebbe a essere esercitata dal Consiglio Superiore della Magistratura, senza alcuna modifica costituzionale.

La sezione disciplinare del CSM manterrebbe tutte le sue funzioni, con un impianto già definito e operativo: composizione mista, procedure consolidate e soprattutto la possibilità di ricorrere in Cassazione contro le decisioni. Un elemento che garantisce un controllo esterno e uniforme, in linea con il resto del sistema giudiziario.

Per i sostenitori del No, questa è la scelta più coerente con la Costituzione. Significa mantenere un modello in cui autonomia e responsabilità convivono, senza introdurre un nuovo organo potenzialmente esposto a influenze politiche.

Dall’altra parte, però, chi sostiene il Sì legge questa eventualità come un’occasione persa. Nessun cambiamento, nessuna revisione del sistema disciplinare, nessuna risposta alle critiche accumulate negli anni.

Il risultato? Tutto resta com’è. Ma il dibattito, quello no. Perché la questione di fondo – chi deve controllare i magistrati – continuerà a essere sicuramente uno dei nodi più divisivi della politica italiana.