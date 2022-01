Contributi a fondo perduto, saranno i commercianti una delle categorie destinatarie di nuovi aiuti nel 2022.

Le novità dovrebbero approdare nel decreto Sostegni ter, atteso in Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022.

Si susseguono le anticipazioni sulle misure allo studio, e appare certo lo stanziamento di nuove risorse per le attività maggiormente danneggiate dalle restrizioni anti-Covid.

Per i commercianti, è in campo lo stanziamento di un totale di 200 milioni di euro, che verranno utilizzati per l’erogazione di contributi a fondo perduto in caso di rilevante calo del volume d’affari nel 2021 rispetto al 2019, anno precedente all’emergenza Covid.

Contributi a fondo perduto 2022, novità per i commercianti nel decreto Sostegni ter

Arrivano le prime anticipazioni sul decreto chiamato a ristorare le attività colpite dalla misure adottate in relazione alla nuova ondata di contagi da Covid-19.

Accanto alle novità relative al caro bollette, tornano in campo le richieste di contributi a fondo perduto anche nel 2022, dopo la stagione del sostegno perequativo.

Alcuni dettagli sulle novità relative al decreto Sostegni ter arrivano dal Sole24Ore, che parla di una misura specifica in fase di ultimazione per i commercianti al dettaglio.

In favore di questa categoria di titolari di partita IVA, si va verso la possibile introduzione di un contributo a fondo perduto riconosciuto in caso di riduzione del volume d’affari pari al 30% nel corso del 2021 rispetto al 2019. A poterne beneficiare sarebbero i commercianti con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019.

Contributi a fondo perduto 2022, Fondo da 200 milioni di euro per i commercianti

Il totale delle risorse a disposizione per l’erogazione dei nuovi contributi a fondo perduto per il settore del commercio al dettaglio sarebbe pari a 200 milioni di euro.

Il decreto Sostegni ter dovrebbe affidare al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di gestire le risorse che confluiranno nel “Fondo per il rilancio delle attività economiche”. Tra le misure in campo c’è poi l’estensione del credito d’imposta del 30% sulle rimanenze di magazzino.

I commercianti sono però solo una delle attività in favore delle quali si stanno mettendo a punto misure di sostegno. Nuovi ristori sono in arrivo anche per discoteche e sale da ballo, chiuse fino al 31 dicembre 2022, per cinema e teatri così come per il settore turistico.

Al fondo perduto potrebbero poi affiancarsi ulteriori interventi. Come dichiarato dal Sottosegretrio al MEF Maria Cecilia Guerra a RaiNews24 Economia,

“si farà ricorso a strumenti già utilizzati, potrebbe essere il credito agli affitti o la riduzione dell’IMU, un sostegno attraverso il rifinanziamento di fondi esistenti e un intervento per facilitare, dove necessario, il ricorso alla cassa integrazione”.

Per tutte le conferme si resta quindi in attesa del nuovo decreto, primo intervento economico emergenziale del 2022.