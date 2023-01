Concorso scuola ordinario 2023 per 89 posti: requisiti, prove e come candidarsi

Il bando per il nuovo concorso scuola ordinario 2023 per 89 posti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023.

Si tratta più nello specifico di un concorso scuola per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il concorso scuola, tuttavia, prevede dei requisiti stringenti per partecipare e infatti gli 89 posti verranno occupati nelle scuole secondarie con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. Gli aspiranti docenti, quindi, dovranno anche conoscere la lingua slovena.

Il concorso, che permette di ottenere il ruolo, è solo uno dei tanti modi per diventare insegnanti, laddove è comunque possibile entrare nel mondo della scuola come supplenti. Vediamo ora quali sono i requisiti, prove e come candidarsi al concorso scuola ordinario entro la scadenza del 9 febbraio 2023.

Concorso scuola ordinario 2023 per 89 posti: requisiti

Il primo concorso scuola ordinario del 2023 viene bandito su base regionale. Gli insegnanti andranno a lavorare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori, del Friuli occupando gli 89 posti messi a bando che si prevede resteranno vacanti e disponibili, come si legge nel testo in Gazzetta Ufficiale, per il biennio 2022/2023, 2023/2024. I posti per il posto comune sono suddivisi per diverse classi di concorso come si evince dal bando che alleghiamo di seguito.

Possono partecipare al concorso scuola ordinario gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; una laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 24 Cfu/Cfa, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per gli insegnanti già in possesso dell’abilitazione non vale il requisito dei 24 Cfu. Oltre ai requisiti di cui sopra, chi partecipa al concorso scuola per i posti di sostegno, deve anche possedere la relativa specializzazione sullo specifico grado conseguita in base alla normativa vigente.

Concorso scuola ordinario 2023 in Friuli: prove e come candidarsi

Il concorso scuola ordinario 2023 in Fiuli prevede due prove: una scritta e una orale. La prova scritta del concorso scuola consiste in 6 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento, così ripartiti:

per i posti comuni, 4 quesiti distinti per ciascuna classe di concorso a risposta aperta , volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all’insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonché sulle metodologie e sulle tecniche della didattica generale e disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti dal Ministero;

distinti per ciascuna classe di concorso , volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all’insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonché sulle metodologie e sulle tecniche della didattica generale e disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti dal Ministero; per i posti di sostegno, 4 quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;

a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; per i posti comuni e di sostegno, un quesito , composto da un testo in lingua inglese seguito da 5 domande di comprensione a risposta aperta breve volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

, composto da un seguito da di comprensione a risposta aperta breve volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; per i posti comuni e di sostegno, un quesito sulle competenze digitali composto da 5 domande a risposta a scelta multipla inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

La prova scritta è valutata su un massimo di 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Coloro che avranno superato la prova scritta avranno accesso alla prova orale.

Per avere i dettagli sulla prova e le varie fasi del concorso scuola ordinario 2023 rimandiamo, come anticipato, al bando.

Ricordiamo che la domanda per il concorso scuola può essere inviata per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Anche se si concorre per più procedure la domanda è singola.

I candidati al concorso scuola devono compilare, pertanto, il modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web dell’Ufficio scolastico regionale del Fiuli-Venzia Giulia e lo stesso deve essere sottoscritto dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa.

La domanda deve essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato al concorso al seguente indirizzo Pec: drfr@postacert.istruzione.it ed entro le ore 23 e 59 del 9 febbraio 2023. L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: «Concorso ordinario secondaria scuole slovene». Gli aspiranti docenti devono anche allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità.

Concorso scuola ordinario 2023 Bando per il concorso scuola ordinario 2023 della Regione Friuli-Venezia Giulia.