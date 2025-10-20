Comprerai il nuovo BTP Valore? Il sondaggio

Parte oggi, lunedì 20 ottobre 2025, la sesta edizione del BTP Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori italiani. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che attraverso questo strumento punta a rafforzare il legame diretto tra cittadini e debito pubblico.

In coincidenza con l’avvio del collocamento, Money.it lancia un nuovo sondaggio per misurare il polso dei suoi lettori-risparmiatori: comprerai il nuovo BTP Valore?

Comprerai il nuovo BTP Valore? Di' la tua!

L’emissione arriva in un momento particolarmente favorevole per il Tesoro. Solo pochi giorni fa, l’agenzia di rating DBRS ha alzato il giudizio sull’Italia portandolo a “A (low)”, riportando così il Paese nella cosiddetta “serie A” del merito creditizio internazionale. Un traguardo che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha definito “il riconoscimento del lavoro fatto in tre anni di governo”. La promozione di DBRS segue quella di Fitch dello scorso settembre, che aveva innalzato il rating dell’Italia a “BBB+” con outlook stabile.

Gli upgrade delle agenzie internazionali rappresentano un assist importante per il BTP Valore, perché migliorano la percezione di solidità dell’Italia e rendono i suoi titoli di Stato più appetibili agli occhi degli investitori. In un contesto di tassi in calo e fiducia in ripresa, molti risparmiatori potrebbero considerare questa nuova emissione come un’occasione per consolidare il proprio portafoglio con un rendimento stabile e una tassazione agevolata.

leggi anche 5 rischi del nuovo BTP Valore che devi conoscere assolutamente

Il nuovo BTP Valore 2032, codice ISIN IT0005672016, ha una durata di sette anni, con tassi minimi garantiti del 2,6% per i primi tre anni, del 3,1% per il quarto e quinto e del 4% per il sesto e settimo anno. È previsto inoltre un premio fedeltà dello 0,8% per chi manterrà il titolo fino alla scadenza. Come per le precedenti edizioni, si applica la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti.

Il collocamento sarà aperto da oggi fino a venerdì 24 ottobre 2025 sul MOT di Borsa Italiana, salvo chiusura anticipata non prima del 22 ottobre. L’investimento minimo è di 1.000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione.

leggi anche Conviene comprare il nuovo BTP Valore? Calcolo del rendimento netto

Il contesto macroeconomico, il recente miglioramento del rating e la stabilità politica potrebbero dunque spingere una nuova ondata di “BTP People” a partecipare al collocamento. Tuttavia, non mancano le incognite legate alla crescita economica e all’elevato livello del debito pubblico, che restano fattori di rischio da non sottovalutare.