Come vedere Milan-Napoli gratis in streaming domani, 12 aprile

La Champions League sta per tornare in grande stile: domani si affronteranno Milan e Napoli, due big della nostra Serie A, in occasione dei quarti di finale dell’edizione 2022/2023 della competizione. La partita, data la sua importanza, promette di offrire grande spettacolo agli appassionati.

Milan-Napoli si giocherà domani sera, 12 aprile, allo stadio San Siro di Milano. Ma dove è possibile vedere Milan-Napoli in streaming (e anche gratis)? I diritti sono stati acquistati da Amazon ed è possibile seguire la partita anche gratuitamente. Di seguito tutte le informazioni.

Guarda GRATIS Milan-Napoli su Amazon Prime

Come vedere Milan-Napoli gratis?

La diretta di Milan-Napoli sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video, a partire dalle 19.30 di domani, 12 aprile, con il pre-partita.

In diretta da San Siro ci saranno la giornalista Giulia Mizzoni, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro; i primi due calciatori sono ex del Milan, mentre gli ultimi due hanno giocato nel Napoli.

La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico toccherà a Massimo Ambrosini. A bordocampo ci saranno Alessandro Alciato, Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il calcio d’inizio di Milan-Napoli è atteso per le ore 21.00. Per vedere la partita in streaming è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, il cui abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.

Tuttavia, è possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita, potendo così vedere la partita Milan-Napoli gratis. Terminato il mese di prova, l’abbonamento si attiva automaticamente se non si è precedentemente disdetto.

Milan-Napoli, l’Italia torna protagonista in Europa

Milan e Napoli sono due protagoniste assolute del calcio italiano: l’anno scorso il Milan ha vinto il campionato di Serie A, mentre quest’anno il Napoli ha ottime possibilità di mettere le mani sul titolo dopo molti anni di attesa. Rispetto allo scorso anno il Milan non è riuscito a offrire le stesse prestazioni, tuttavia ha vinto nelle partite più importanti, almeno a livello europeo.

Il Napoli quest’anno sembra non avere rivali in campionato. Attualmente si trova primo in classifica con 16 punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, la Lazio.

Nei gironi di Champions League, inoltre, la squadra campana ha fatto molto bene: è arrivata prima grazie a 5 vittorie e una sola sconfitta. L’ultimo scontro diretto con il Milan potrebbe rappresentare una preoccupazione per il Napoli di Luciano Spalletti, poiché la squadra di Stefano Pioli è stata in grado di imporsi 4-0.

Il Milan, inoltre, così come i suoi tifosi, pare sentire molto la competizione. Il Milan infatti, è la seconda squadra ad aver vinto più volte la competizione dopo il Real Madrid, che negli ultimi anni ha fatto incetta di successi. Insomma, le ultime statistiche sembrano essere favorevoli al Milan, mentre dando uno sguardo di insieme è difficile trovare una squadra attualmente più in forma del Napoli.

Certamente le squadre faranno il possibile per accedere alle semifinali, poiché entrambe sanno di avere le carte in regola per riuscirci. L’esito dei match dipenderà strettamente da chi riuscirà a sfruttare al meglio le opportunità concesse dall’avversario.