Comprare casa nel 2026 senza avere risparmi da parte è una situazione in cui si trovano, oggi, decine di migliaia di famiglie italiane. Non per mancanza di volontà: con stipendi che non si adeguano al costo della vita e un prezzo medio degli immobili che continua a salire, mettere da parte i 30-50 mila euro di anticipo richiesti da una banca è diventato per molti un obiettivo fuori portata. Eppure, l’acquisto resta possibile. Lo è grazie a strumenti pubblici, a soluzioni contrattuali alternative al mutuo classico e a iniziative regionali poco conosciute. La buona notizia è che nel 2026 il quadro si è consolidato. La meno buona è che non tutte le strade vanno bene per tutti, e capire quale fa al caso proprio fa la differenza tra un acquisto sostenibile e un debito che pesa per vent’anni.

In questa guida ti accompagniamo lungo le 6 strade reali per comprare casa con poco o zero capitale iniziale nel 2026, ti diciamo a chi conviene cosa, e ti segnaliamo l’errore più frequente — quello che la maggior parte delle giovani coppie fa convinta di risparmiare e che invece può creare problemi al momento dell’eredità o di un controllo fiscale.

La regola dell’80/20 e perché oggi è meno rigida di una volta

Per anni il vincolo bancario è stato chiaro: la banca finanzia al massimo l’80% del valore di perizia dell’immobile, il restante 20% deve metterlo l’acquirente. Su una casa da 200 mila euro, significa avere a disposizione almeno 40 mila euro liquidi, più i costi accessori (notaio, imposte, eventuale agenzia). Nel 2026 questa regola continua a esistere, ma per una specifica fascia di acquirenti è diventata molto più morbida grazie all’intervento dello Stato.

Sono soprattutto le giovani coppie e gli under 36 a essere stati penalizzati nel mercato del credito tradizionale. Il problema, spesso, non è l’incapacità di pagare la rata: è l’assenza del capitale iniziale per fare il primo passo. Da qui nasce l’esigenza, e la disponibilità, dei mutui al 100%, che permettono di farsi finanziare l’intero valore dell’immobile, senza dover anticipare il 20%.

Il punto importante da sapere è che, al 2026, il mutuo 100% non è più una promozione commerciale legata al singolo istituto: è un meccanismo di sistema, sostenuto dalle garanzie pubbliche del Fondo Consap. Ed è proprio da qui che parte la nostra mappa.

1) Mutuo Consap al 95-100%, lo strumento più solido del 2026

Il Fondo di Garanzia Prima Casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e gestito da Consap, è oggi il principale strumento per chi vuole comprare casa con poco capitale iniziale. Il Governo lo ha rifinanziato a 43 miliardi di euro e prorogato fino al 31 dicembre 2027, garantendo fino all’80% della quota capitale del mutuo per le famiglie standard, e fino al 90% per le famiglie numerose.

Sono destinatari privilegiati gli under 36, le coppie giovani, le famiglie monogenitoriali e i conduttori di alloggi popolari, a patto di avere un ISEE fino a 40 mila euro. Con la garanzia pubblica, le banche aderenti accettano di finanziare anche fino al 95-100% del prezzo della casa, e spesso azzerano i costi di istruttoria. È lo schema più diffuso e quello che oggi assorbe la maggior parte delle pratiche di chi compra senza anticipo.

C’è però un dettaglio che pochi spiegano: il mutuo Consap copre il prezzo di acquisto, non i costi accessori. Significa che dovrai comunque sostenere notaio, imposte di registro o IVA agevolata e, se l’agente immobiliare era coinvolto, la sua provvigione. Di norma stiamo parlando di una somma tra i 4 e gli 8 mila euro che va comunque trovata. Per chi ha diritto al bonus prima casa 2026, queste imposte sono ridotte e l’esborso scende sensibilmente.

2) Rent to buy, paghi un affitto e maturi l’acquisto

Letteralmente «affittare per comprare», il rent to buy è la formula che si è più consolidata negli ultimi anni come alternativa al mutuo classico. Funziona così: con una scrittura privata registrata davanti al notaio, venditore e futuro acquirente fissano oggi le condizioni economiche del passaggio di proprietà che avverrà tra un certo numero di anni (di solito da 1 a 10).

Nel frattempo paghi un canone mensile composto da due parti: una quota di vero e proprio affitto (che resta al venditore) e una quota di acconto sul futuro acquisto (che ti viene «accreditata» quando rogiti). Al termine del periodo concordato, eserciti il diritto di acquistare, scomputando dal prezzo finale tutti gli acconti già versati. Il vantaggio è doppio: blocchi il prezzo oggi (proteggendoti dalle eventuali ulteriori salite) e nel frattempo costruisci la quota di anticipo che ti permetterà di accendere un mutuo classico al momento del rogito. Il rischio è che, se a fine periodo non riesci a ottenere il mutuo, perdi le quote-affitto già versate.

Conviene a chi ha un buon reddito ma zero risparmi e ha bisogno di tempo per costruire la liquidità. Non conviene a chi è incerto sulla propria stabilità lavorativa nei 5-10 anni successivi.

3) Leasing immobiliare residenziale, il «noleggio» che diventa acquisto

Dal 2016 anche i privati possono accedere al leasing immobiliare per la prima casa. Il funzionamento è esattamente quello del leasing dell’auto aziendale, ma trasferito sul mattone. Una società di leasing acquista per te l’immobile, te lo concede in uso pagando un canone mensile, e al termine del contratto puoi riscattarlo pagando una somma finale prestabilita.

Il vantaggio rispetto al mutuo è che durante il periodo di leasing l’immobile resta proprietà della società di leasing, quindi non versi imposte sull’acquisto né le sostieni in fase notarile. Lo svantaggio è che le condizioni economiche complessive sono spesso più care del mutuo: nel calcolo finale, di solito, paghi qualche punto percentuale in più. Conviene principalmente a chi non riesce ad accedere al credito bancario tradizionale per ragioni di reddito poco lineare (autonomi, partite IVA con storico breve), e a chi può sfruttare le agevolazioni fiscali sul leasing prima casa per gli under 35.

4) Estensione dell’ipoteca su un immobile di famiglia

Le banche che per politica interna non possono finanziare oltre l’80% del valore dell’immobile da acquistare hanno spesso un’altra strada: estendere la garanzia ipotecaria su un secondo immobile, di solito di proprietà di un familiare (genitori o fratelli) che si rende disponibile.

In pratica, oltre alla casa che stai comprando, la banca ipoteca anche un’altra abitazione libera da gravami. Il valore complessivo della garanzia sale, e il rapporto rata/valore consente all’istituto di concedere fino al 100% del prezzo della casa target. Lo svantaggio è evidente: se i pagamenti saltano, finiscono sotto rischio due immobili, non uno. È uno strumento che richiede consenso esplicito dei familiari coinvolti, una valutazione realistica della propria capacità di rimborso e, idealmente, una polizza assicurativa che protegga il familiare-garante in caso di eventi gravi.

5) Mutuo di liquidità su altro immobile

Variante della soluzione precedente: invece di estendere la garanzia, si accende un secondo mutuo sull’immobile della famiglia (sempre libero da ipoteche) per ottenere la liquidità da usare come anticipo sull’acquisto della propria casa. La banca, di norma, eroga un mutuo di liquidità fino al 60% del valore dell’immobile dato in garanzia. Se l’immobile vale 200 mila euro, si può ottenere fino a 120 mila euro di liquidità, da usare come capitale per la nuova compravendita.

Il vantaggio è la flessibilità: la liquidità è tua, la usi come vuoi, anche per coprire i costi accessori. Lo svantaggio è il costo: i mutui di liquidità hanno tassi più alti dei mutui ipotecari classici (in alcuni casi anche di 1,5-2 punti percentuali) e gli oneri sono pesanti. È una soluzione che richiede un piano molto chiaro: ammortizzare in fretta, magari rifinanziando o estinguendo anticipatamente la parte di liquidità non appena la casa è acquistata e si stabilizza la situazione patrimoniale.

6) Le case a 1 euro e l’asta giudiziaria, le scorciatoie con asterisco

Sono le strade che fanno più notizia ma che meno coppie percorrono davvero. La formula delle «case a 1 euro» è un’iniziativa promossa da decine di piccoli paesi, soprattutto del Sud Italia e delle aree interne, che vendono al prezzo simbolico di 1 euro abitazioni abbandonate dai precedenti proprietari. La firma del rogito è una cosa, ma c’è un grosso «ma»: l’acquirente si impegna a ristrutturare l’immobile entro un termine fissato (di solito 3 anni), con investimenti che vanno dai 20 ai 50 mila euro a seconda dello stato dell’immobile, e a residenza obbligatoria per un certo numero di anni. Il prezzo simbolico, in altre parole, nasconde un investimento reale che si fa sentire. Funziona solo se la casa diventa la tua residenza vera, o se il paese ha un mercato turistico capace di valorizzarla a posteriori.

L’asta giudiziaria, invece, permette di acquistare immobili pignorati a un prezzo del 30-40% inferiore al valore di mercato. È una strada concreta ma riservata a chi ha competenze tecniche, tempo per fare i sopralluoghi, e capacità di gestire eventuali contenziosi residui (occupanti, debiti condominiali pregressi). Il vantaggio è il risparmio reale; lo svantaggio è la complessità burocratica.

L’errore che fa sbagliare 7 acquirenti su 10: il prestito informale dei genitori

Veniamo al punto che troppe guide trascurano. Quando in famiglia c’è qualcuno che ha la possibilità di aiutare con la liquidità — i genitori, di solito — la prima tentazione è fare un bonifico informale. «Te li giro io, poi me li restituisci con calma». È una soluzione affettuosamente generosa, ma fiscalmente molto rischiosa.

Da un lato, un bonifico ricevuto senza causale precisa e senza scrittura privata può essere riqualificato dal fisco come «donazione indiretta non dichiarata». Dall’altro, in fase di successione, ci possono essere problemi di equità con eventuali altri eredi («io non ho ricevuto nulla, perché lui sì?»). Inoltre, in caso di controllo bancario per anti-riciclaggio, somme importanti senza traccia chiara possono richiedere giustificazioni a posteriori difficili da fornire.

La regola corretta è sempre la stessa: trasparenza e contratti scritti. Se i genitori ti aiutano, lo fanno o tramite donazione formalizzata davanti al notaio (con tutte le implicazioni successorie chiare), oppure tramite mutuo familiare scritto, registrato e con interessi minimi documentati. Costa qualche centinaio di euro di notaio in più. Ma ti protegge per tutta la vita dell’immobile, e per quella dei tuoi figli.

Cosa fare adesso, in pratica

Se stai valutando di comprare casa nel 2026 senza capitale iniziale, il primo passo non è scegliere lo strumento. È valutare il tuo merito creditizio. Vai in banca o usa uno dei comparatori online e chiedi una pre-istruttoria gratuita: ti diranno quanto la banca, oggi, è disposta a finanziarti in base al tuo reddito netto, alla tua età e alla composizione del nucleo familiare. È quello il numero da cui parte tutto il resto.

Se la banca ti risponde con una cifra che copre l’80% del valore dell’immobile target, le strade buone sono le 5 che abbiamo descritto sopra. Se la cifra è più bassa, devi guardare al rent to buy, al leasing o a una rinegoziazione del progetto (immobile più piccolo, zona diversa, casa a 1 euro). E in ogni caso, i tassi BCE attesi nei prossimi 18 mesi cambieranno la convenienza relativa di tasso fisso e variabile, quindi l’analisi va fatta oggi, non rinviata.

E tu, in che fase ti trovi? Hai già fatto la pre-istruttoria, o sei ancora alla fase di pensare se ce la farai? Raccontacelo nei commenti, e leggi le esperienze degli altri lettori per capire dove stanno fallendo gli altri progetti — e dove stanno andando.