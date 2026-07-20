Chip in caduta, utility in rialzo. La rotazione silenziosa che sta cambiando i mercati

Mentre il Philadelphia Semiconductor Index perdeva il 4,3% in una sola seduta e STMicroelectronics cedeva il 7,6% a Piazza Affari, tre titoli difensivi europei si muovevano nella direzione esattamente opposta.

Terna, Snam e Italgas guadagnano punti percentuali: numeri che a prima vista potrebbero sembrare trascurabili, ma che potrebbero in realtà raccontare una storia molto più grande di quella che i titoli dei giornali stanno mostrando.

Non sembrerebbe un episodio isolato di rumore di mercato, ma il segnale di una redistribuzione silenziosa del capitale che la maggior parte degli investitori non avrebbe ancora registrato, e che potrebbe determinare chi guadagnerà e chi perderà nei prossimi mesi.

La calma degli indici nasconde una tempesta sotto la superficie

L’S&P 500 tratterebbe poco sotto i suoi massimi storici. Il Nasdaq 100 avrebbe guadagnato oltre il 10% da inizio anno. Il FTSE MIB resterebbe in territorio positivo sul 2026. Fermandosi a questi numeri, si potrebbe concludere che i mercati stiano bene. Sarebbe, probabilmente, una conclusione affrettata.

Gli indici principali funzionerebbero un po’ come la superficie di un oceano: mostrano l’orizzonte, non la profondità. E in questo momento, sotto la superficie, potrebbe star accadendo qualcosa che si discosta dalla normalità.

Il paradosso ASML: conti record, titolo comunque in ribasso

Partiamo dal caso che sintetizzerebbe meglio la tesi. ASML, il monopolista mondiale dei macchinari per la produzione di semiconduttori avanzati, ha pubblicato il 17 luglio risultati che, in qualsiasi altra fase di mercato, avrebbero probabilmente generato un rally. Ricavi del secondo trimestre 2026 circa il 5% sopra le attese, con una crescita del 21% su base annua. Margine lordo al 54%, contro il 51,9% previsto dagli analisti. Utile per azione, il 29% sopra l’anno precedente e il 10% sopra le stime. Le previsioni per il terzo trimestre indicherebbero ricavi tra €11 e €12 miliardi, con una crescita del 53% su base annua al valore medio: quasi il doppio delle attese, che si fermavano a €10,36 miliardi. Per l’intero 2026, ASML avrebbe alzato le stime a €44/45 miliardi, contro i €36/40 miliardi precedenti.

Il titolo avrebbe comunque perso il 6%.

Quando un’azienda cresciuta del 128% negli ultimi 12 mesi e del 70% da inizio anno, che tratterebbe a 40 volte gli utili previsti per il 2026, pubblica numeri eccellenti e viene comunque venduta, il mercato potrebbe star comunicando qualcosa di preciso: il problema non sarebbe la qualità dei risultati, ma il livello delle aspettative già incorporate nei prezzi. A quelle valutazioni, il mercato potrebbe non premiare più un buon trimestre, ma pretendere un trimestre straordinario, guidance aggressive e la certezza che gli investimenti in intelligenza artificiale non rallentino mai.

TSMC: utili in forte crescita, azioni comunque in calo

Un meccanismo simile si sarebbe ripetuto con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il più grande produttore di chip al mondo. TSMC avrebbe comunicato il quinto trimestre consecutivo di utili record, con una crescita del 77%, e avrebbe alzato il budget globale per gli investimenti fino a $64 miliardi, il 14% in più rispetto ai $60 miliardi precedenti. Il risultato: le azioni americane di TSMC avrebbero chiuso in ribasso del 4,2%. Nvidia avrebbe ceduto l’1,8%, AMD il 2,7%, Micron il 2,4%.

Il mercato non negherebbe che la domanda di chip per l’intelligenza artificiale esista davvero. Sembrerebbe piuttosto iniziare a fare i conti su quanto potrebbe costare soddisfarla, quando potrebbero arrivare i ritorni, e se tutta la capacità produttiva annunciata troverà effettivamente compratori.

L’effetto a catena: da Wall Street a Piazza Affari

Questo ricalcolo delle aspettative si sarebbe trasmesso con rapidità all’intera catena del valore globale dei semiconduttori. Il Philadelphia Semiconductor Index avrebbe perso il 4,3% in una sola seduta.

In Europa la vendita sarebbe stata indiscriminata, senza distinguere fra chi produce macchinari, chi fabbrica chip per le auto e chi lavora i materiali. AMS Osram, STMicroelectronics il 7,6%. Soitec, Aixtron e Siltronic,BE Semiconductor, ASML, ASM International eInfineon ecc ecc. Potrebbe trattarsi di un’uscita coordinata da posizioni considerate affollate, più che di una revisione delle prospettive industriali.

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Dove potrebbe andare il capitale: una rotazione misurabile

Qui si troverebbe il punto centrale. Il denaro non starebbe lasciando il mercato azionario in modo massiccio. Starebbe, piuttosto, cambiando direzione. Nello stesso periodo, i finanziari avrebbero guadagnato oltre il 4%, la sanità oltre il 6%, l’energia il circa il 4%, i beni di consumo difensivi l’1%.

Questo potrebbe spiegare perché l’S&P 500 non starebbe crollando. Il capitale che esce dai semiconduttori non sparirebbe: potrebbe semplicemente spostarsi verso banche, farmaceutiche, utility, petrolio. Le stesse aree che a Piazza Affari avrebbero tenuto il 17 luglio, Terna, Snam, Italgas, mentre il resto del listino cedeva.

La rotazione sembrerebbe già in corso. Non sarebbe una previsione: sarebbe un fenomeno misurabile, settimana dopo settimana, nei dati di flusso.

La rotazione verso utility, sanità, beni difensivi e, nel contesto italiano, verso obbligazioni con rendimenti tornati interessanti, non sarebbe necessariamente un invito a inseguire il mercato in corsa. Potrebbe essere, più semplicemente, un invito a guardare con più attenzione a cosa sta realmente sostenendo il proprio portafoglio, oggi.