Chi vince e chi perde con tassi Bce al 3,5%

Tassi Bce al 3,5%: nella riunione di marzo, l’Eurotower non ha deluso le anticipazioni e ha aumentato tutti i tassi di riferimento di altri 50 punti base.

Stando al comunicato ufficiale della Banca centrale europea, l’inflazione è considerata troppo elevata per ancora troppo tempo. Questo significa che si è reso necessario un altro intervento sul costo del denaro piuttosto aggressivo.

Quali conseguenze con un tasso di interesse Bce arrivato al 3,5%? Vediamo chi vince e chi perde con il rialzo del costo di finanziamento.

Chi vince con l’aumento dei tassi Bce

Quando si parla di tassi di interesse si indica, in sostanza, il costo da pagare per prendere il denaro in prestito. Questo vuol dire, per esempio, che se un consumatore o un’impresa desiderano chiedere un finanziamento in banca per avere liquidità disponibile attraverso un prestito, il tasso di interesse da pagare al prestatore (in tal caso l’istituto di credito) sale, rendendo meno conveniente chiedere soldi.

Questo è proprio lo scopo della Bce: raffreddare la domanda di liquidità, investimenti e consumi per poter freddare l’inflazione.

La premessa aiuta a capire perché, nel meccanismo dei rialzi dei tassi, si possono individuare vincitori e perdenti. Chi ci guadagna con un costo del denaro elevato?

Banche

Uno degli effetti di tassi di interesse più alti è che le banche, applicando un costo del denaro dato in prestito maggiore, guadagnano maggiormente.

In termini tecnici si indica che il loro margine di interesse cresce, avvantaggiando i bilanci degli istituti di credito.

Risparmiatori

Essendo più costoso chiedere prestiti per spendere denaro liquido, diventa maggiormente remunerativo risparmiare.

Con tassi di interesse più elevati, in sostanza, chi ha denaro su conti di deposito può aspettarsi un ritorno maggiore, poiché, come spiegato dalla stessa Bce: “l’interesse è l’ammontare che fruttano i tuoi risparmi, ossia il rendimento che ricevi quando è la banca a “prendere denaro in prestito” da te.”

Chi perde con tassi Bce al 3,5%

Con un costo del denaro maggiore, sono diversi i settori e le categorie finanziarie ed economiche che vanno incontro a svantaggi. Chi perde quando i tassi di interesse della Bce aumentano, come sta accadendo ora?

Privati con mutuo

La prima tegola che pesa sui cittadini privati con l’aumento del costo del denaro è l’aumento della rata del mutuo, specialmente a tasso variabile.

Questo accade perché l’Euribor, dal quale si calcola il tasso di interesse di un mutuo variabile, è collegato alla politica monetaria Bce, nel senso che aumenta con un rialzo dei tassi della banca centrale. La banca centrale interviene incrementando il suo tasso di riferimento e questo fa crescere anche il valore che le banche europee devono pagare quando prendono del denaro in prestito dalla Bce. Di conseguenza, le banche aumenteranno anche il costo per cittadini e imprese che chiedono prestiti e mutui.

Solo per citare un calcolo: La Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha calcolato che dall’inizio della politica Bce del rialzo tassi a oggi, le rate dei mutui a tasso variabile hanno avuto un incremento de 54%. Da una rata di 500 euro al mese si è passati a una di 770 euro.

Cittadini consumatori

Pur senza un mutuo, il normale cittadino consumatore è comunque colpito in negativo da tassi in aumento. Questo perché cresce il costo per avere soldi in prestito in banca, in un momento assai complicato per i budget familiari colpiti dall’inflazione elevata.

Prezzi ancora alti di generi di prima necessità erodono il potere di acquisto, mentre la Bce rende proprio più difficile chiedere in prestito liquidità che sarebbe necessaria per far fronte alle spese.

Stato

La politica monetaria dei tassi in rialzo si traduce di solito in un innalzamento dei rendimenti delle obbligazioni, con la conseguente caduta del suo prezzo. Ora, l’impennata del rendimento Btp significa che il debito dello Stato costa di più.

L’Osservatorio dei Conti pubblici ha fatto uno studio al riguardo: con un aumento di 1 punto percentuale dei tassi di interesse sui titoli di Stato, persistente e uniforme lungo la curva per scadenze, la spesa per interessi può crescere di 3 miliardi nei successivi 12 mesi (e di 39,4 miliardi nei successivi 5 anni).

Questo maggiore onere per le casse statali si aggiunge a un periodo non roseo, visto che la spesa pubblica è stata pressata dagli aiuti per aiutare famiglie e imprese con il caro bollette.

Imprese

Per le imprese ottenere prestiti sarà più difficile e proibitivo con tassi di interesse Bce che crescono a ogni riunione. Le aziende che desiderano investire chiedendo finanziamenti, si ritrovano a dover pagare oneri maggiori alle banche e quindi spesso sono spinte a frenare.

Inoltre, le imprese che hanno già un debito ora devono pagare rate maggiorate, con contraccolpi sui bilanci e rischi di insolvenze.

Attenzione, inoltre, ai movimenti dell’euro. Generalmente, una politica monetaria aggressiva spinge la moneta unica sul dollaro. Con l’apprezzamento dell’euro le esportazioni sono più vantaggiose, ma non l’import, che solitamente riguarda le materie prime (che rischiano di aumentare ancora di più di prezzo con un cambio sfavorevole).