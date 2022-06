Chi sono i miliardari che piacciono di più alla gente: il primo posto è sorprendente

I miliardari piacciono, lo dicono i sondaggi e i numeri che fanno sui social. I più ricchi del mondo, che entrano nelle case di tutti attraverso i loro prodotti e servizi, sono capaci di dividere tra chi li ama e chi li odia. Secondo un sondaggio proposto a New York, ci sono dei miliardari che piacciono di più di altri, anche se nel tempo hanno accumulato la loro dose di scandali e strane affermazioni.

Al primo posto, da diversi anni, si trova un inaspettato Bill Gates. Tra i più ricchi del mondo ci sono facce più giovani e simpatiche, che hanno avuto meno tempo di fare errori, ma Gates riesce a superare tutti, da Elon Musk a Mark Zuckerberg. Il primo posto di Bill Gates sorprende soprattutto quest’anno, dopo aver accumulato diversi scandali e odio in rete, in particolare per i legami con il criminale Jeffrey Edward Epstein e i vaccini.

La classifica di apprezzamento dei miliardi è però piuttosto ristretta, essendo stato il sondaggio sottoposto a un piccolo gruppo di persone. Verrebbe da domandarsi chi sono i miliardari che piacciono di più in un altro Paese, per esempio in Italia.

Chi sono i miliardari che piacciono di più: la classifica

I miliardari dividono. C’è chi li considera dei geni per aver creato e fondato realtà capaci di raggiungere obiettivi inimmaginabili e ci sono persone che li odiano o mal sopportano per le conseguenze dell’accentramento di tanto potere economico in poche mani.

Se si domanda a un gruppo di newyorkesi però non ci sono dubbi, alcuni miliardari sono apprezzati e stimati. Tra questi, in una classifica dei miliardari che piacciono di più, si possono trovare:

Bill Gates , con un indice di gradimento del 69%;

, con un indice di gradimento del 69%; Elon Musk , con un indice di gradimento del 64%;

, con un indice di gradimento del 64%; Jeff Bezos , con un indice di gradimento del 47%;

, con un indice di gradimento del 47%; Mark Zuckerberg, con un indice di gradimento del 43%.

Tra le prime due posizioni e le ultime due passano molti punti percentuali. La differenza di gradimento potrebbe essere dovuta a una serie di scandali che hanno più colpito il gruppo di persone alle quali è stato sottoposto il sondaggio, come per esempio lo sfruttamento lavorativo di Amazon, denunciato più volte nel corso del tempo.

In generale però stupisce vedere Bill Gates e Elon Musk nelle prime due posizioni, considerando che sono i nomi più attaccati sui social. Il primo per il suo legame con la pandemia e i vaccini, ma anche per la narrazione dei cospirazionisti che vedono Gates come un agente del nuovo ordine mondiale; Elon Musk invece si è lasciato andare a diverse affermazioni controverse, oltre che ad acquisizioni e azioni di influenza del mercato che potremmo definire senza scrupoli.

Bill Gates il più apprezzato tra i miliardari anche se era amico di Epstein

Gates ha diversi scheletri nell’armadio e nell’ultima intervista condotta da PBS NewsHour è emerso un legame tra il miliardario e il criminale Jeffrey Epstein. L’intervistatrice ha pressato Gates domandandogli del legame tra i due e questo si è difeso rispondendo che era passato molto tempo e che aveva tagliato tutti i legami prima della scoperta degli abusi sessuali e dell’accusa di traffico di minorenni.

Le risposte sono state descritte come nervose, tanto che l’immagine di Gates non ne è uscita pulita come sperava. Eppure il miliardario rimane uno dei più apprezzati dalle persone. Quale sarà il suo segreto?