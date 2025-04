Le 10 città dove si vive meglio in Italia. La classifica 2025

Quali sono le città dove si vive meglio in Italia nel 2025? Dai diversi report elaborati sui dati dello scorso anno emergono interessanti classifiche sulla vivibilità delle città italiane.

Nel valutare la qualità della vita dei nostri territori spiccano conferme e sorprese sulla storia del nostro Paese, come la cronica divisione Nord-Sud di cui soffre da decenni la nazione e il benessere di alcuni territori più piccoli e di provincia.

Sebbene alcuni miglioramenti sulla vivibilità del Meridione siano innegabili, nelle prime dieci posizioni spiccano città situate nelle regioni settentrionali e centrali: da Pordenone a Bergamo, passando per Trento, Bolzano, Siena, Milano, le città dove si vive meglio in base a una serie di indicatori del benessere sociale, economico, culturale formano una strada immaginaria che attraversa tutto il Nord, passa per la pianura padana per giungere fino alla Toscana e alle Marche.

I dati, però, vanno letti con attenzione per non incorrere nella trappola dei luoghi comuni. Se è vero che il Sud si conferma fanalino di coda per la qualità della vita, degne di nota sono anche le valutazioni su un PIL pro capite in corsa di più al Meridione, sul peggioramento degli standard rispetto allo scorso anno di alcune città del Nord, sui crescenti ostacoli alla vivibilità delle metropoli del Settentrione.

Le 10 città con la migliore qualità della vita nel 2025

L’Indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore è stata aggiornata con i dati raccolti nel 2024, tra novità e conferme su come si vive nei nostri territori.

La grande sorpresa è proprio la vincitrice Bergamo, che non aveva mai ricevuto la medaglia d’oro di questa speciale classifica. Ecco la lista delle 10 città decretate come le più vivibili d’Italia valida ancora oggi nel 2025:

Bergamo Trento Bolzano Monza Brianza Cremona Udine Verona Vicenza Bologna Ascoli Piceno

Il Nord-Est si impone come il territorio più virtuoso per quanto riguarda i parametri di benessere presi in considerazione. Da evidenziare, comunque, l’assenza tre le prime dieci città delle grandi metropoli - come Milano o Roma - a eccezione di Bologna che conferma una generale performance positiva.

Interessante, inoltre, sottolineare che la città più a Sud della classifica è la “new entry” Ascoli Piceno, prima in assoluto nella specifica categoria “Giustizia e Sicurezza”.

Nella classifica generale, la capitale Roma si piazza al 59° posto e Milano, per diversi parametri considerata una città molto performante, ricopre la 12° posizione. Non basta al capoluogo lombardo eccellere in alcune categorie osservate dagli analisti del report come “Affari e Lavoro”, o conquistare ottime posizione per “Demografia e Società”, “Ambiente e Servizi”, “Cultura e Tempo libero”.

Milano scivola addirittura al 106° posto per la sicurezza e, in generale, soffre come altre metropoli quali Roma e Firenze per l’aumento del costo della vita e un PIL pro capite in frenata. Anche un mercato immobiliare inaccessibile per i costi delle case e degli affitti penalizza i grandi centri attrattivi per i turisti, ma meno per chi vuole viverci.

La classifica delle città italiane per Qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore prende in considerazione 90 parametri compresi in 6 ampie categorie: Ricchezza e Consumi; Affari e Lavoro; Ambiente e Servizi; Demografia, Società e Salute; Giustizia e Sicurezza; Cultura e Tempo libero.