Quali sono gli yacht più costosi al mondo? Una domanda non banale visto che queste fantastiche imbarcazioni sono da sempre un simbolo di status sociale e sono frequentemente associate a ricchezza, celebri personaggi pubblici e imprenditori di successo.

Gli yacht hanno caratteristiche spesso ben precise: sono solitamente più lunghi di 10 metri, ma possono anche superare i 100 metri, includono cabine, salotti, cucina, piscine, spa, elicotteri e altre strutture di lusso.

Inoltre possono essere a vela o motorizzati e essere utilizzati per navigazioni di piacere, crociere private o per scopi di charter (affitto per vacanze).

Gli yacht sono così costosi per diverse ragioni legate alla qualità dei materiali, alle tecnologie avanzate utilizzate e ai servizi di lusso offerti.

Queste imbarcazioni infatti sono costruite con materiali pregiati e durevoli, come fibra di carbonio, acciaio inossidabile, legno pregiato e leghe speciali, che garantiscono resistenza alle sollecitazioni del mare e una lunga durata.

Inoltre gli yacht moderni integrano tecnologie all’avanguardia come sistemi di navigazione GPS di ultima generazione, sistemi di intrattenimento ad alta definizione, pannelli solari e idrogetti per la propulsione e molto altro.

Se consideriamo infine che gli yacht sono progettati su misura - spesso rispondendo ai gusti specifici del proprietario - e che i tempi di costruzione sono abbastanza lunghi, ecco spiegato il motivo dei loro costi spesso esorbitanti.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica dei 10 yacht più costosi al mondo, dando uno sguardo anche a chi appartengono e quali sono le loro caratteristiche.

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I 10 yacht più costosi al mondo: la classifica

1. History Supreme – $4,5 miliardi

Credit @luxury.yacht.club

In cima alla classifica, con una meritata medaglia d’oro, troviamo l’History Supreme. Questo gioiello del mare è stato progettato in tre anni da Stuart Huges, un designer di lusso di fama mondiale per l’uomo più ricco della Malesia, Robert Knok. Rispetto alle altre imbarcazioni presentate fino a ora, questa potrebbe sembrare di più “modeste” dimensioni, ovvero 30 metri di lunghezza.

Ma il suo valore economico (4,5 miliardi di dollari, circa 4,3 miliardi di euro) si basa sul fatto che questo yacht contiene al suo interno più di 100.000 kg di platino e oro. Ma anche altri sono i dettagli ricercati, sfarzosi e costosi che lo costituiscono: nella camera da letto matrimoniale una parte della parete è interamente coperta da frammenti di meteorite ed è presente una statua composta da ossa di vero Tyrannosaurus Rex, oltre ad oggetti come una bottiglia di liquore con incastonato un diamante da 18,5 carati del valore di 42 milioni di euro o un iPhone ricoperto da 500 diamanti e con un bottone di accensione costituito a sua volta da un enorme diamante rosa da 7,4 carati.

2. Eclipse – $1,5 miliardi

Credit @marelegiolgau.yachts

Medaglia d’argento per Eclipse, il secondo yacht più costoso al mondo. Eclipse appartiene al miliardario russo Roman Abramovich. Lungo circa 162,5 metri, pare sia costato ben 800 milioni di euro all’imprenditore nel 2013, ma sono i costi di amministrazione a essere davvero elevati: il carburante per una settimana di viaggio vale un milione e il costo di gestione quotidiana è pari a ben 80.000 euro.

Al suo interno lo yacht possiede un eliporto, che può essere occultato sotto coperta schiacciando un bottone, e un hangar con apertura rivolta verso il mare che contiene tre enormi battelli e un sottomarino in grado di raggiungere i 50 metri di profondità. Al sesto piano si trova la suite del magnate con pareti, sedie e tavoli ricoperti di pelle di leopardo e coccodrillo. L’Eclipse è inoltre dotato di sofisticati sistemi di sicurezza, come uno scudo antimissili e, tra gli altri comfort, due piscine, una discoteca e una sauna. Nonostante le imponenti dimensioni, questa nave è capace di raggiungere una velocità di 25 nodi ed è costituita da 11 cabine per gli ospiti in grado di accogliere fino a 18 persone. Il prezzo di mercato attuale è davvero stellare: 1,5 miliardi di dollari, più di 1,3 miliardi di euro.

3. Azzam – $650 Milioni

Al terzo posto troviamo Azzam, considerato attualmente lo yacht più grande del mondo. Azzam è stato costruito dal cantiere navale Lürssen e appartiene allo sceicco Khalifa bin Zayed al-Nayan, presidente degli Emirati Arabi Uniti e emiro di Abu Dhabi. Il suo nome significa “determinazione”, misura 180 metri di lunghezza, equivalenti a due campi di calcio per il lungo.

Non si conosce molto bene come sia fatto all’interno, ma si sa che il prezzo stimato è di circa 650 milioni di dollari. Lo scafo di Azzam è costituito interamente da acciaio, mentre per la sovrastruttura è stato utilizzato l’alluminio. Pare che al suo interno contenga un grande salone principale di 29 metri quadrati completamente sgombro da pilastri e su quattro livelli di altezza, una piscina coperta, una discoteca e un cinema. Inoltre questo yacht possiede un sistema di difesa antimissile e un eliporto e può raggiungere la velocità massima di 32 nodi anche in acque non troppo profonde.

4. Topaz – €527 Milioni

Il quarto posto in classifica viene conquistato da Topaz, stupendo yacht di lusso costruito dal cantiere navale Lürssen. Topaz è stato costruito nel 2012 per lo sceicco di Abu Dhabi Mansour bin Zayed Al Nahyan. La parte esterna di questa lussuosa imbarcazione è opera del designer di superyacht Tim Heywood, mentre Terence Disdale Design si è occupato della parte interna.

Topaz è lungo 147 metri e può ospitare a bordo fino a 52 persone. È costituito da 8 ponti che comunicano tra loro attraverso un ascensore mentre al loro interno sono distribuire 26 suite super lusso. Possiede inoltre due Jacuzzi, un’enorme piscina che di sera si illumina di luci e colori, due eliporti, una palestra, un salone per orchestra e un campo da tennis.

Nel 2018 Topaz ha fatto parlare di sé per aver ospitato l’attore Leonardo DiCaprio nel suo soggiorno in Brasile durante i campionati mondiali di calcio. Il valore di mercato è di 527 milioni di dollari, circa 470 milioni di euro.

5. Dubai – $350 Milioni

Credit @flickr

Il superyacht Dubai è di proprietà dello sceicco di Dubai Mohammed Rashid al-Maktoum che ha deciso di chiamare questo gigantesco palazzo acquatico come l’omonima città del Golfo Persico. Dubai misura 160 metri di lunghezza e può ospitare 116 visitatori e un equipaggio di 88 persone. Questo yacht è costato 350 milioni di dollari al suo proprietario.

Al suo interno l’imbarcazione comprende una Jacuzzi, una piscina con piastrelle fatte a mano, un eliporto e una suggestiva e gigantesca scala circolare che unisce tutte le suite con scalini di vetro che cambiano colore. Dubai è dotato inoltre di una Spa con talassoterapia (basata sull’azione curativa del clima marino), un enorme solarium, mosaici fatti a mano e, nella sua parte centrale, si contraddistingue per la presenza di una piattaforma interamente dedicata agli sport acquatici che garantisce il comfort adeguato per vacanze super lusso all’insegna del relax e del divertimento.

6. Serene – $330 milioni

Credit @maritimephoto_com

Al sesto posto della classifica degli yacht più costosi al mondo troviamo il Serene. Questa imbarcazione di lusso è stata costruita nel 2011 dai cantieri navali italiani Fincantieri per il miliardario russo Yuri Scheffler al costo di 360 milioni di dollari. In seguito Serene è passato ad altri proprietari: nel 2014 è stato affittato per 5 milioni di euro a settimana al magnate di Microsoft Bill Gates, per passare poi nelle mani del principe saudita Mohamed Bin Salman.

Il valore di mercato attuale è di 330 milioni di dollari, circa 270 milioni di euro. Serene misura 133 metri di lunghezza ed è distribuito su 4459 metri quadrati, con i suoi sette ponti dalle diverse altezze. Può ospitare circa 24 ospiti e 52 membri dell’equipaggio. Possiede a bordo una piscina coperta, due eliporti, un hangar che può contenere elicotteri e auto di lusso e un garage per altre imbarcazioni, compreso un sottomarino e una sala di osservazione subacquea. Ma la sua speciale peculiarità è di accogliere al suo interno un oggetto dal valore quasi inestimabile: il Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci, considerato il quadro più caro del mondo.

7. Motor Yacht A – $323 Milioni

Credit @blohmvossyacht

Il Motor Yacht A è stato costruito dal cantiere navale Blohm + Voss e appartiene al miliardario e filantropo russo Andrey Melnichenko. Questo yacht di lusso è stato varato nel 2008, misura 119 metri e può contenere al suo interno 14 ospiti e 42 membri dell’equipaggio.

Possiede 20 cabine di cui sette suite, tre piscine (delle quali una con pavimento trasparente), un centro benessere, una discoteca, un gancio per elicottero, un motoscafo e una piscina con fondo in vetro. Anche l’arredamento è molto ricercato con i suoi mobili in legno pregiato, divani in pelle vera, letti rotanti e vetri antiproiettile. Il valore di questo mostro dei mari è di 323 milioni di dollari, circa 400 milioni di euro.

8. Radiant – $320 Milioni

Il Radiant è un superyacht realizzato dall’impresa di costruzioni navali tedesca Lürssen nel 2009 e appartiene al miliardario saudita Abdulla Al Futtaim. Radiant è lungo 110 metri, pesa circa 5027 tonnellate lorde e può ospitare circa 22 visitatori e a 44 membri dell’equipaggio. Il valore di mercato è di 320 milioni di dollari, circa 285 milioni di euro.

Oltre a possedere tutte le caratteristiche standard di uno yacht di queste dimensioni, ovvero diverse piscine, un eliporto, una sala massaggi, un cinema, una palestra e una Jacuzzi, Radiant è anche dotato di sofisticati sistemi di sicurezza come il cosiddetto “lancio di fuga”, un motoscafo con motori diesel gemellati con turbocompressore in grado di superare i 75 nodi. Possiede inoltre un arsenale di pistole sonore che sparano onde sonore a bassa frequenza che possono far esplodere i timpani degli assalitori in avvicinamento e un cannone ad acqua militare in grado di affondare una barca in avvicinamento a 100 metri di distanza.

9. Al Said – $300 Milioni

Al nono posto si piazza lo yacht di lusso Al Said che prende il nome dal suo proprietario Qaboos Bin Said Al Said, sultano dell’Oman. Costruita tra il 2007 e il 2008, quest’imbarcazione misura circa 155 metri di lunghezza e può ospitare circa 70 passeggeri e 154 membri dell’equipaggio. Come Serene, anche il valore di questo yacht si aggira attorno ai 300 milioni di dollari, circa 270 milioni di euro.

Gli interni sono stati progettati dal designer di superyacht Redman Whiteley Dixon, ma non si conoscono molti altri dettagli di questo gioiello del mare. Il sultano infatti ha voluto mantenere un certo riserbo circa le sue caratteristiche. Sappiamo però che Al Said è costituito da cinque ponti che ospitano una grande piscina con Spa, Jacuzzi e solarium e una sala concerti gigantesca capace di contenere 50 tra musicisti e attori. Qabus in genere naviga con al suo interno due elicotteri con tecnologia militare e 12 Mercedes-Benz.

10. Pelorus– $300 milioni

Al decimo posto della classifica degli yacht più costosi al mondo troviamo il Pelorus. Questa imbarcazione di lusso è stata varata nel 2003 dai cantieri tedeschi Lürssen di Brema: gli interni sono stati progettati da Terence Disdale Design, mentre gli esterni sono stati firmati da Tim Heywood Design Ltd.

Lo yacht inizialmente è stato posseduto dal saudita Sheikh Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh, diventando poi famoso quando è stato acquistato dal magnate russo Roman Abramovich: nel 2016 però il proprietario del Chelsea ha venduto l’imbarcazione al miliardario cinese Samuel Tak Lee.

Pelorus misura 115 metri di lunghezza e può ospitare nelle sue lussuose e confortevoli cabine fino a 25 ospiti. Può raggiungere una velocità di 20 nodi anche se solitamente naviga tra i 12 e i 14 nodi.