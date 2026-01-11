Le 10 città più sporche del mondo secondo i viaggiatori. Ci sono ben 4 italiane

Quando si parla di valutare una destinazione turistica le prime cose che vengono in mente sono l’offerta culturale, il sovraffollamento e i prezzi dei servizi. Ma se andiamo ad analizzare le recensioni online scopriamo che c’è anche un altro aspetto su cui sempre più viaggiatori concentrano la loro attenzione: la sporcizia nelle strade.

È questo il dato più interessante che emerge da una recente ricerca di Radical Storage che ha messo in fila le 10 città più sporche del mondo analizzando più di 70.000 recensioni online lasciate dai visitatori.

Una classifica in cui compaiono ben 4 città italiane, a ulteriore conferma che il nostro Paese ha un problema rifiuti che non può più permettersi di ignorare.

Le città italiane più sporche

L’Italia continua a essere uno dei Paesi più visitati e amati dai turisti, ma deve fare i conti con notevoli difficoltà di gestione del decoro urbano.

Nella classifica di Radical Storage troviamo infatti Roma al secondo posto assoluto, subito dietro a Budapest. La capitale italiana è stata ritenuta molto sporca dal 35,7% degli utenti.

Non vanno molto meglio le cose in un’altra località simbolo del turismo tricolore, ovvero Firenze, piazzatasi in quarta posizione. Il 29,6% dei visitatori ha recensito negativamente il capoluogo toscano a causa della sporcizia.

In questo caso il problema è legato al sovraffollamento. Le strade strette e il centro storico sempre troppo affollato rendono il lavoro degli addetti alla pulizia estremamente complesso e la situazione si ripercuote sulla percezione dei viaggiatori.

La buona notizia, per i residenti e per i turisti, è che stanno iniziando a “funzionare” gli oltre 8.000 cassonetti smart basati sull’intelligenza artificiale e capaci di rilevare in autonomia conferimenti e livelli di riempimento.

In classifica compaiono anche Milano e Verona, rispettivamente sesta e settima. Il capoluogo della Lombardia ha ricevuto un sorprendente 26,8% di recensioni negative, nonostante tutti gli sforzi fatti per innovare il sistema di gestione dei rifiuti, mentre la città di Romeo e Giulietta ha fatto poco meglio con il 26,2%. Anche in questo caso il problema è legato all’elevata presenza giornaliera di visitatori che complica a dismisura le operazioni di pulizia.

La top 10 delle città più sporche del pianeta

In vetta alla classifica delle città più sporche del mondo secondo i viaggiatori troviamo la capitale ungherese Budapest, con quasi il 38% di recensioni negative.

La medaglia di bronzo, dietro a Roma, se la aggiudica Las Vegas con un 31,6% di recensioni negative su cui influiscono pesantemente la vita notturna e gli enormi flussi turistici.

Subito dopo Firenze, troviamo, in quinta posizione, Parigi con il 28,2% dei pareri dei turisti che puntano il dito sulla poca manutenzione delle aree pubbliche.

A completare la top 10 ci sono anche due sorprese assolute come Francoforte e Bruxelles, rispettivamente ottava e nona, e il Cairo, decima.