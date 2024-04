Calendario riunioni Bce 2024: tutte le date

Calendario Bce 2024: le date delle riunioni dell’anno, comprese quelle che prevedono la conferenza stampa di Lagarde, sono disponibili.

A quando il prossimo meeting della banca centrale? La domanda è tra le più interessanti per analisti e investitori poiché le decisioni dell’Eurotower sono molto attese per la loro potenziale capacità di influenzare l’andamento dei mercati e - di conseguenze - le scelte di investimento.

La Banca centrale europea ha attirato l’attenzione dei mercati lo scorso anno per il suo orientamento aggressivo di politica monetaria, al fine di combattere l’inflazione, che l’ha portata a proseguire con i rialzi dei tassi di interesse.

Per il 2024, invece, mercati, esperti e investitori si aspettano l’inizio di un percorso di tagli dei tassi.

I tassi sono a oggi a un livello record di 4,5% e mentre ciò impatta su consumatori, imprese, inflazione e crescita economica, l’attesa è tutta per la svolta sul costo del denaro: quando ci sarà il primo taglio dei tassi?

In questo ricco e complesso contesto, il calendario Bce delle riunioni 2024 è strategico e offre indicazioni chiare sui prossimi meeting in programma e su quando potrebbe cambiare la politica dell’Eurotower.

Ciascun incontro (e la relativa conferenza stampa) sarà quindi passato al setaccio dal mercato.

Calendario Bce: le riunioni del 2024 con conferenza stampa

Come ogni anno, anche nel 2024 la Banca centrale europea ha in programma di riunirsi per 7 volte con lo scopo di prendere decisioni specifiche su tassi di interesse e politica monetaria al fine di mantenere stabile i prezzi.

In questi incontri Lagarde e gli altri membri del board sceglieranno se continuare a mantenere il costo del denaro al 4,5% o se iniziare a diminuirlo. Stando alle indiscrezioni, gli incontri di giugno e luglio potrebbero essere decisivi al riguardo.

Nel dettaglio, ecco tutte le date delle riunioni Bce dell’anno prossimo che prevedono l’incontro presieduto da Christine Lagarde e la sua conferenza stampa (sono i meeting nei quali vengono prese decisioni eventuali sui tassi di interesse):

Bce: le riunioni non monetarie del 2024

La Bce si riunisce durante l’anno anche per incontri non monetari, ovvero per riunioni nelle quali non sono previste decisioni riguardanti i tassi. Questi meeting, comunque, sono altrettanto significativi poiché relativi a tutte le altre missioni della banca centrale.

L’Eurotower, infatti, si occupa della stabilità dei prezzi (per la quale utilizza come strumento privilegiato i tassi di interesse) e di altre tematiche cruciali. Per esempio, della gestione delle riserve auree e valutarie e dell’infrastruttura del mercato finanziario della zona euro; della raccolta di statistiche sull’attuazione della politica da parte dei regolatori europei; della stabilità del sistema finanziario; del monitoraggio sul settore bancario.

Durante le riunioni non monetarie vengono discussi questi temi, con una relazione finale su quanto deciso pubblicata nei canali ufficiali. Il calendario 2024 prevede le seguenti riunioni non monetarie:

21/02/2024

08/05/2024

22/05/2024

19/06/2024

01/07/2024

25/09/2024

13/11/2024

27/11/2024

Previsioni riunioni Bce 2024: cosa aspettarsi?

Ogni riunione della Banca centrale europea, soprattutto quando si tratta degli incontri che prevedono decisioni di politica monetaria, lascia segni rilevanti sui mercati. Il 2024 si preannuncia cruciale per le Borse europee e l’euro, solitamente i più colpiti dall’impatto di ogni decisione presa a Francoforte.

Dopo aver raggiunto il livello massimo del 4,5%, infatti, i tassi di interesse dovrebbero cominciare a scendere l’anno prossimo, con una politica accomodante di tagli che i mercati stanno prevedendo già ora.

Tuttavia, molti sono i dubbi su cosa realmente deciderà il board presieduto da Christine Lagarde. Finora i messaggi ufficiali lasciati dai funzionari Bce sono stati prudenti, con un ottimismo sul calo dell’inflazione che ha lasciato aperta la possibilità di un primo taglio dei tassi in estate, non prima come prezzano i mercati.

Per questo, il 2024 sarà un anno carico di sfide e insidie per l’Eurozona e la stessa Bce. I tassi potrebbero rimanere a un livello elevato a lungo, oppure, se davvero l’inflazione scenderà ancora o se i venti di recessione soffieranno troppo forte, cominciare a calare.

Con tassi più bassi solitamente le Borse salgono, le obbligazioni aumentano il loro valore (con un calo dei rendimenti) e l’euro si deprezza. Viceversa, con una politica monetaria aggressiva e tassi alti, l’euro può avanzare, i rendimenti salire e le azioni perdere attrattiva. Nel 2024 può accadere ancora di tutto nelle riunioni Bce.

Lo storico delle riunioni Bce del 2023

Di seguito, il calendario con le date delle riunioni di politica monetaria del 2023, seguite dalla tradizionale conferenza stampa di Christine Lagarde: