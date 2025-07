Bonus libri scolastici 2025/2026, bandi aperti, importi e requisiti

Per tutelare il diritto allo studio lo Stato e gli enti locali prevedono annualmente contributi e agevolazioni rivolti agli studenti più fragili.

Una delle misure più importanti è il bonus libri scolastici, che assume diversi nomi a seconda della Regione di riferimento, destinato alla fornitura gratuita (totale o parziale) di libri scolastici e talvolta altro materiale didattico. Per le famiglie italiane si tratta di un sostegno prezioso, per quanto limitato, considerando le elevate spese per i libri di testo.

Per l’anno scolastico 2025/2026 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato un finanziamento complessivo da 136 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni italiane per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Ogni ente locale prevede poi le proprie regole in merito a importi, scadenze e requisiti. In alcuni casi i bandi non sono ancora stati pubblicati, altri sono già chiusi da giorni. Ecco cosa sappiamo a seconda della Regione italiana.

Abruzzo In Abruzzo vengono di solito previsti dei piani di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici, più che veri e propri bonus. Ciò non toglie che il contributo può aiutare le famiglie nell’acquisto del materiale didattico dell’anno nuovo. I bandi per l’erogazione dei rimborsi vengono normalmente pubblicati dai Comuni entro il mese di ottobre. Al momento, ci sono soltanto iniziative settoriali come quella di Ebter Abruzzo in favore dei dipendenti di aziende del settore Commercio, Terziario e Distribuzione della Regione Abruzzo.

Basilicata La Regione Basilicata non ha ancora pubblicato il bando per il voucher scuola 2025/2026.

Calabria La Regione Calabria non ha ancora pubblicato il bando per il voucher scuola 2025/2026. Tuttavia, il Comune di Reggio Calabria ha attivato una piattaforma online per la fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni iscritti al primo anno di scuola primaria (o iscritti nel precedente anno scolastico senza aver potuto registrarsi) nel Comune.

Campania Il bonus libri 2025/2026 in Campania è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per ottenere il contributo è necessario presentare la domanda al proprio Comune di riferimento. Le scadenze sono differenziate, per esempio il bando del Comune di Caserta è scaduto il 3 luglio, mentre quello del Comune di Santa Maria la Carità è attivo fino al 20 settembre. In ogni caso è richiesto un Isee entro 13.300 euro. Le famiglie con Isee non superiore a 10.633 euro hanno diritto a un contributo maggiore.

Emilia-Romagna In Emilia-Romagna non è ancora stato pubblicato il bando per il bonus libri. I contributi per i libri di testo sono però destinati agli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado con Isee fino a 15.748,78 euro. Le domande sono generalmente aperte da settembre a ottobre per l’anno scolastico in corso, tramite l’applicativo Ergoscuola.

Friuli-Venezia Giulia Le domande per la dote scuola in Friuli-Venezia Giulia sono scadute il 7 maggio 2025.

Lazio La Regione Lazio ha indicato ai Comuni le linee guida per la pubblicazione dei bandi relativi all’acquisto di libri e materiale scolastico per gli alunni delle scuole secondarie con Isee fino a 15.493,71 euro. I Comuni possono inserire le domande fino al 18 settembre, pertanto la scadenza dei cittadini dovrebbe essere poco antecedente a questa data.

Liguria Non è ancora stato pubblicato il bando per l’anno scolastico 2025/2026. Per l’annualità precedente, la Regione ha aperto le domande nel mese di febbraio.

Lombardia La Lombardia ha confermato la Dote scuola per l’anno scolastico 2025/2026, composta da quattro bandi separati. Per la componente materiale didattico le domande sono state chiuse il 22 maggio 2025. C’è però tempo fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2025 per presentare l’istanza per la componente disabilità, che serve agli istituti scolastici per coprire parte dei costi degli insegnanti di sostegno. In autunno, all’incirca nel mese di novembre, saranno aperti i bandi per merito e la componente “Buono scuola” per scuole primarie e secondarie statali o paritarie che prevedono il pagamento di una retta di frequenza.

Marche Neanche la Regione Marche ha pubblicato il bando per il voucher scuola, ma nei precedenti anni scolastici è avvenuto nel periodo autunnale. Per l’anno scolastico 2024/2025 era richiesto un Isee entro 13.500 euro.

Molise Non si hanno ancora informazioni sul bonus libri scolastici in Molise. Per l’anno scolastico passato era stato aperto nel mese di settembre, rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie con Isee fino a 15.748,78 euro.

Piemonte Il bando voucher scuola 2025/2026 della Regione Piemonte è stato chiuso il 27 giugno.

Puglia La Regione Puglia ha stanziato i Buoni libro 2025/2026 dedicati agli studenti frequentanti scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie. È richiesto un Isee fino a 12.000 euro, elevati a 15.000 per le famiglie con 3 o più figli. Le domande devono essere presentate dall’apposito portale in una delle finestre temporali a disposizione: dal 4 luglio al 3 agosto;

dall’8 settembre al 19 settembre.

Sardegna Gli studenti delle scuole secondarie della Sardegna possono presentare la domanda per il sostegno economico fino al 18 luglio 2025, tramite il proprio Comune di riferimento. È richiesto un Isee entro 20.000 euro.

Sicilia La Regione Sicilia non ha ancora comunicato informazioni sulla fornitura di libri di testo. Si attendono notizie entro la fine dell’estate. L’anno scolastico precedente il contributo era riservato agli alunni delle scuole secondarie con Isee fino a 10.632,94 euro. La domanda avveniva invece a mezzo del portale “Cedole Librarie".

Toscana Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul voucher studio in Toscana.

Trentino-Alto Adige Non si hanno notizie sul bonus libri in Trentino-Alto Adige, la Regione autonoma ha però provveduto nella primavera a stanziare diverse borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Umbria Il bando per il bonus scuola 2025/2026 della Regione Umbria dovrebbe arrivare entro la fine di agosto. Per l’anno precedente, le domande sono state aperte sino ai primi di ottobre e veniva richiesto un Isee entro 15.493,71 euro.

Valle d’Aosta La Regione autonoma Valle d’Aosta ha aperto le domande online per i voucher finalizzati alla frequenza di convitti e collegi, destinati agli studenti delle scuole secondarie meno abbienti. L’istanza deve essere presentata dal sito web regionale entro il 31 luglio. Non si hanno ancora informazioni su altre agevolazioni.