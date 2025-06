Quando iniziano le scuole? Il calendario scolastico 2025-2026

Quando inizia e quando finisce la scuola secondo il calendario scolastico 2025/2026?

È questo ciò che si domandano studenti e genitori al termine della scuola, mentre già iniziano a pianificare vacanze, attività estive o semplicemente si preparano mentalmente al ritorno sui banchi.

Il calendario scolastico è definito da ogni regione in linea con le direttive nazionali, e quindi può variare in modo significativo tra territori. Questo significa che, ad esempio, in Alto Adige gli studenti riprendono le lezioni già l’8 settembre, mentre in Calabria o Puglia si parte quasi una settimana dopo. Le date di fine, le vacanze e i ponti si distribuiscono in modo diverso in ogni area, influenzando non solo l’anno scolastico, ma anche l’organizzazione familiare.

Scopriamo insieme, regione per regione, le date di entrata e uscita da scuola, le pause natalizie e pasquali e i ponti previsti, utili a famiglie e studenti per pianificare al meglio il prossimo anno: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Calendario scolastico 2025-2026: quando iniziano le scuole?

Terminata la scuola, potrebbe sembrare un controsenso per alcuni studenti l’attitudine di alcuni genitori e compagni di informarsi sul futuro calendario scolastico. A scuola conclusa, l’unico desiderio di molti è quello di dirigersi al mare, in montagna o in piscina. Eppure, c’è chi desidera essere informato in modo da poter organizzare le vacanze dell’anno prossimo.

Scopriamo quindi il calendario per ogni regione

Abruzzo In Abruzzo si riprenderanno le lezioni il 15 settembre 2025, per chiuderle il 9 giugno 2026 (fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia). Pur rimanendo allineata con le regioni limitrofe, l’Abruzzo, seguendo questo calendario, offre un equilibrio tra periodo didattico e opportunità di vacanza.

Basilicata Anche la Basilicata parte il 15 settembre 2025 e termina il 10 giugno 2026, mentre la scuola dell’infanzia proseguirà fino al 30 giugno. Il calendario include le principali festività nazionali come: Ognissanti (1° novembre);

Immacolata Concezione (8 dicembre);

le vacanze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio);

la Settimana Santa e Pasqua (dal 2 al 7 aprile);

la Festa della Liberazione (25 aprile);

la Festa dei Lavoratori (1° maggio);

e la Festa della Repubblica (2 giugno). à Inoltre, le scuole avranno un giorno festivo legato al Santo Patrono della località.

Calabria La Calabria inizierà il 16 settembre 2025, leggermente in ritardo rispetto ad altre regioni. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2026, mentre per l’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno. Il calendario include le vacanze natalizie e pasquali, offrendo una struttura coerente e ben organizzata per studenti e famiglie.

Campania Con partenza il 15 settembre 2025 e termine il 6 giugno 2026 (30 giugno per infanzia), la Campania include le vacanze di Carnevale il 16‑17 febbraio, oltre a Natale e Pasqua. Le scuole sospendono le lezioni anche per il Santo Patrono, a conferma dell’attenzione al territorio e alle tradizioni locali.

Emilia-Romagna In Emilia-Romagna le lezioni iniziano il 15 settembre e finiscono il 6 giugno 2026. Le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) e quelle pasquali (2‑7 aprile) sono ben distribuite, con il ponte del 2 novembre per Ognissanti. Una soluzione equilibrata tra didattica e recupero di energie per studenti e insegnanti.

Friuli Venezia Giulia Il Friuli Venezia Giulia anticipa l’inizio al 11 settembre 2025, con chiusura il 9 giugno 2026 (27 giugno per infanzia). Il calendario include Carnevale, Natale e Pasqua, e rispetta le tradizioni dei patroni locali, offrendo una combinazione tra impegni scolastici e culturali.

Lazio Nel Lazio, dal 15 settembre 2025 all’8 giugno 2026, le vacanze includono i periodi di Natale e Pasqua, con sospensione anche durante la festa dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno. Il calendario riflette la ricchezza storica e religiosa della regione, inserendo le festività più significative.

Liguria La Liguria parte il 15 settembre 2025 e chiude l’11 giugno 2026 (30 giugno infanzia), includendo Natale, Carnevale e Pasqua. Inoltre, i ponti del 1 e 2 giugno offrono occasioni di riposo a metà anno, utili per ricaricare corpo e mente.

Lombardia In Lombardia le lezioni iniziano il 12 settembre (il 5 per l’infanzia) e terminano l’8 giugno 2026 (30 giugno infanzia). È un calendario strutturato con vacanze scaglionate durante Carnevale, Natale e Pasqua, così da offrire pause regolari e ben distribuite per tutti gli studenti.

Marche Le Marche apriranno le porte delle scuole il 15 settembre 2025 e chiude il 6 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Oltre a Natale e Pasqua, sono inclusi i ponti del 2 maggio e dell’1 giugno, particolarmente apprezzati dalle famiglie per verifiche o semplici momenti di pausa.

Molise Il Molise coordina l’avvio al 15 settembre e la chiusura al 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Anche qui sono previste le vacanze di Carnevale, Natale, Pasqua e i ponti del 2 maggio e 1 giugno, favorevoli per viaggi brevi o momenti in famiglia.

Piemonte Il Piemonte comincia il 10 settembre 2025 e finisce il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Oltre alle vacanze principali, il calendario include Carnevale (14‑17 febbraio), Pasqua e il ponte dell’1 giugno, offrendo un’organizzazione scolastica attenta alle esigenze familiari.

Puglia In Puglia si torna a scuola il 16 settembre 2025, chiudendo il 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Con 221 giorni di lezione per l’infanzia e 203 per gli altri ordini, le istituzioni possono anticipare le lezioni per recuperare eventuali ponti, garantendo flessibilità.

Sardegna La Sardegna apre il 15 settembre 2025 e chiude l’8 giugno 2026, includendo la festività regionale “Sa Die de sa Sardigna” il 28 aprile. Un calendario pensato anche per valorizzare l’identità culturale insulare, insieme alle pause tradizionali.

Sicilia In Sicilia le lezioni iniziano il 15 settembre 2025 e finiscono il 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Il 15 maggio è dedicato allo Statuto Siciliano, promosso a scopo educativo. L’ampio intervallo tra il 10 e il 30 giugno garantisce il servizio per famiglie lavoratrici.

Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano è la regione più precoce, con inizio l’8 settembre e chiusura il 16 giugno, per un totale di 173 giorni di didattica. Ideale per massimizzare il tempo scolastico e sfruttare al meglio il calendario integrato con festività locali.

Provincia Autonoma di Trento Il Trentino inizia il 10 settembre (2 per l’infanzia) e termina il 10 giugno 2026 (31 luglio infanzia). Prevede vacanze per Carnevale, Pasqua e ponti per celebrazioni locali e nazionali, valorizzando anche eventi come le Olimpiadi Invernali.

Toscana La Toscana apre il 15 settembre e chiude il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia), con vacanze natalizie e pasquali precise e ponti primaverili. Un calendario che permette una buona distribuzione di pause nel corso dell’anno, utile per le famiglie.

Umbria In Umbria l’anno scolastico è dal 15 settembre 2025 al 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). In aggiunta alle vacanze canoniche, i ponti del 2 maggio e dell’1 giugno consentono momenti di respiro strategico durante l’anno.

Valle d’Aosta La Valle d’Aosta parte il 10 settembre 2025 e chiude il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Prevede la Fiera di Sant’Orso a fine gennaio e vacanze invernali a metà febbraio, permettendo una pausa ben collegata alle tradizioni alpine.