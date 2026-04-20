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Bond banche, in Europa il vero rischio è questo

Laura Naka Antonelli

20 Aprile 2026 - 15:38

Obbligazioni bancarie: cosa deve sapere chi è interessato a investire in questi bond? L’analisi.

Bond banche, in Europa il vero rischio è questo

Cosa deve sapere chi investe nei bond delle banche europee?

Diverse le banche italiane che hanno bussato alla porta del mercato obbligazionario. Tra queste, in evidenza i bond dei pesi massimi del mondo bancario del calibro di UniCredit e di Intesa SanPaolo.

I collocamenti hanno avuto successo, come dimostrano alcuni casi record. Il momento tuttavia è denso di sfide. Non per niente gli investitori si chiedono soprattutto ora se convenga scommettere sui bond bancari, in generale sui bond. La domanda è diventata martellante soprattutto con l’esplosione della guerra USA-Iran e, dunque, in un contesto che non è esattamente l’ideale per le obbligazioni, costrette a fare i conti con le minacce di inflazione e di tassi più alti. Di conseguenza, l’interrogativo è d’obbligo: come muoversi? [...]

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