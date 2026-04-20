Cosa deve sapere chi investe nei bond delle banche europee?

Diverse le banche italiane che hanno bussato alla porta del mercato obbligazionario. Tra queste, in evidenza i bond dei pesi massimi del mondo bancario del calibro di UniCredit e di Intesa SanPaolo.

I collocamenti hanno avuto successo, come dimostrano alcuni casi record. Il momento tuttavia è denso di sfide. Non per niente gli investitori si chiedono soprattutto ora se convenga scommettere sui bond bancari, in generale sui bond. La domanda è diventata martellante soprattutto con l’esplosione della guerra USA-Iran e, dunque, in un contesto che non è esattamente l’ideale per le obbligazioni, costrette a fare i conti con le minacce di inflazione e di tassi più alti. Di conseguenza, l’interrogativo è d’obbligo: come muoversi? [...]