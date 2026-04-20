Obbligazioni bancarie: cosa deve sapere chi è interessato a investire in questi bond? L’analisi.
Cosa deve sapere chi investe nei bond delle banche europee?
Diverse le banche italiane che hanno bussato alla porta del mercato obbligazionario. Tra queste, in evidenza i bond dei pesi massimi del mondo bancario del calibro di UniCredit e di Intesa SanPaolo.
I collocamenti hanno avuto successo, come dimostrano alcuni casi record. Il momento tuttavia è denso di sfide. Non per niente gli investitori si chiedono soprattutto ora se convenga scommettere sui bond bancari, in generale sui bond. La domanda è diventata martellante soprattutto con l’esplosione della guerra USA-Iran e, dunque, in un contesto che non è esattamente l’ideale per le obbligazioni, costrette a fare i conti con le minacce di inflazione e di tassi più alti. Di conseguenza, l’interrogativo è d’obbligo: come muoversi? [...]
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