Ascolti TV: il primo mercoledì di maggio è del tutto inedito per il palinsesto generalista. Dopo la chiusura di Stasera Tutto è Possibile, RAI 2 punta forte su Mare Fuori, con la sesta e inedita stagione. Ma forse è altrove che va ricercato il vincitore di serata, anche perché si sfidavano programmi molto diversi ma in grado di catalizzare comunque l’attenzione del pubblico.

Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, con Bianca Balti e Flavio Insinna al timone della serata tanto attesa da tutto il cinema italiano. Di contro, CANALE 5 risponde con la seconda uscita di TIM Battiti Live Spring, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin direttamente da Ferrara. Settimana scorsa era stato proprio CANALE 5 a trionfare. Ma chi ha vinto ieri nei dati audience?

Flop totale dei David di Donatello 2026, che su RAI 1 fanno meno di 1,3 milioni di spettatori. Vince ancora TIM Battiti Live Spring con oltre 2 milioni di spettatori e il 18% di share su CANALE 5.

Oltre al già citato Mare Fuori 6, che su RAI 2 ha trasmesso gli episodi 3 e 4, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, compreso Una Giornata Particolare su LA7, a cura di Aldo Cazzullo. Pochi film all’appello, relegati principalmente alle reti tematiche, con l’unica eccezione rappresentata da ITALIA 1 e il suo Canary Black, in prima visione.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, costretto a una versione ridotta per la cerimonia dei David. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 24,5% di share e 4.723.000 spettatori. Si ferma a 4.321.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,2%.

Ascolti TV mercoledì 6 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Male i David 2026, battuti da CANALE 5 e RAI 3.

CANALE 5 - TIM Battiti Live Spring: 2.046.000 spettatori (18% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.672.000 spettatori (11,6% di share) RAI 1 - David di Donatello 2026: 1.271.000 spettatori (12,2% di share) ITALIA 1 - Canary Black: 928.000 spettatori (5,8% di share) LA7 - Una Giornata Particolare: 678.000 spettatori (4,4% di share) RETE 4 - Realpolitik: 627.000 spettatori (5,4% di share) RAI 2 - Mare Fuori 6: 623.000 spettatori (4,2% di share) NOVE - Ma... diamoci del tu... da Basilea: 404.000 spettatori (2,6% di share) TV8 - Alessandro Borghese: 4 ristoranti: 397.000 spettatori (2,4% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 6 maggio 2026

Ieri sera su RAI 1 è andata in onda la 71ª edizione dei David di Donatello, la storica cerimonia dedicata al cinema italiano trasmessa dagli studi di Cinecittà. Nato ufficialmente nel 1955, il premio continua a rappresentare il massimo riconoscimento nazionale per il settore audiovisivo, una sorta di “Oscar italiano” che ogni anno accende i riflettori sull’industria cinematografica del nostro Paese. Protagonista assoluto della serata è stato Le città di pianura di Francesco Sossai, capace di conquistare otto statuette, inclusi i premi per Miglior Film e Miglior Regia.

Non esistono dati ufficiali sui costi di produzione della cerimonia trasmessa dalla Rai, ma un evento di questa portata comporta investimenti rilevanti tra scenografie, allestimenti televisivi, diritti, orchestra, ospiti e gestione tecnica della diretta. Anche il valore simbolico ed economico della celebre statuetta è significativo: il premio, realizzato artigianalmente da Bulgari, è composto da ottone e marmo, pesa oltre 2 chili e viene considerato uno degli oggetti più iconici del cinema italiano. Sul fronte dei cachet, non sono state diffuse cifre ufficiali relative ai compensi di conduttori (Flavio Insinna e Bianca Balti) e ospiti dell’edizione 2026.

Di contro, CANALE 5 proponeva ieri sera Tim Battiti Live Spring, la versione primaverile dell’evento musicale prodotto da Mediaset insieme a Gruppo Norba, trasmesso dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara. Pur essendo un appuntamento molto diverso rispetto ai grandi show d’intrattenimento seriali, anche Battiti Live comporta una macchina produttiva importante, soprattutto dopo l’acquisizione diretta di Norba da parte di Mediaset nel 2026, operazione che ha trasformato il format in uno dei prodotti musicali centrali del network:

sul fronte del budget , non esistono cifre ufficiali pubbliche, ma il coinvolgimento diretto di Mediaset, la presenza di sponsor come TIM e la produzione itinerante con palco, regia multicamera e ospiti musicali suggeriscono investimenti particolarmente elevati;

, non esistono cifre ufficiali pubbliche, ma il coinvolgimento diretto di Mediaset, la presenza di sponsor come e la produzione itinerante con palco, regia multicamera e ospiti musicali suggeriscono investimenti particolarmente elevati; la conduzione è stata affidata a Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin : secondo stime circolate negli ultimi anni, Hunziker avrebbe un reddito complessivo vicino agli 8 milioni di euro annui , frutto non solo dell’attività televisiva ma anche di sponsorizzazioni e produzioni parallele;

con la partecipazione di : secondo stime circolate negli ultimi anni, Hunziker avrebbe un reddito complessivo vicino agli , frutto non solo dell’attività televisiva ma anche di sponsorizzazioni e produzioni parallele; anche il cast artistico rappresenta una voce di costo significativa, considerando la presenza di numerosi cantanti e performer di richiamo nazionale;

l’investimento sembra comunque premiato dagli ascolti: la prima puntata dell’edizione Spring 2026 (andata in onda lo scorso 29 aprile) ha infatti superato il 19,5% di share con oltre 2,2 milioni di spettatori.

Anche ieri sera, però, gli occhi erano puntati pure su Mare Fuori 6, tornato in prima serata su RAI 2 con gli episodi 3 e 4 della nuova stagione ambientata ancora una volta nell’IPM di Napoli. La serie continua a intrecciare storie di redenzione, criminalità e crescita personale, con Rosa Ricci sempre più centrale nelle dinamiche interne al carcere minorile e nei nuovi conflitti che coinvolgono detenuti e adulti.

Dal punto di vista economico, Mare Fuori si conferma una delle produzioni più importanti della fiction italiana. Secondo i dati emersi negli ultimi mesi, la quinta stagione sarebbe costata quasi 11,2 milioni di euro per 6 prime serate, cifra che rende il progetto uno dei più onerosi dell’universo seriale RAI, dietro soltanto a colossi come Doc – Nelle tue mani, Don Matteo e Mina Settembre.

Le riprese della sesta stagione, girate tra giugno e ottobre 2025, hanno coinvolto diverse aree di Napoli, dal molo San Vincenzo ai quartieri di Fuorigrotta e Gianturco. Non risultano invece dati ufficiali sui cachet del cast principale, anche se il successo della serie ha inevitabilmente aumentato il valore commerciale dei suoi protagonisti, stagione dopo stagione.