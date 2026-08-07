Quanto guadagna Gerry Scotti? Stipendio e patrimonio del conduttore

Quanto guadagna Gerry Scotti? Una domanda più che lecita, visto che parliamo di uno dei presentatori più popolari della televisione italiana, da decenni volto storico di Canale 5 e Mediaset. Proprio oggi, 7 agosto 2026, il conduttore compie 70 anni: un traguardo che festeggia da assoluto protagonista, con La Ruota della Fortuna che gli dedica una puntata speciale.

In virtù dei tanti programmi condotti, in rete si parla da tempo di uno stipendio milionario di tutto rispetto per Gerry Scotti, che risulterebbe tra i presentatori più pagati di sempre del piccolo schermo.

Nel 2025 per lui è arrivata anche la chiamata di Carlo Conti per il Festival di Sanremo: insieme ad Antonella Clerici è stato co-conduttore della prima serata. In pochi ricordano che Scotti è stato anche deputato, e come ex parlamentare percepisce una pensione a cui da anni chiede di rinunciare.

Proviamo allora a farci un’idea dei guadagni di Gerry Scotti, ripercorrendo la sua biografia costellata di successi e di scelte controcorrente.

Biografia e carriera

Gerry Scotti è un po’ quello che Carlo Conti rappresenta per le reti Rai. Virginio Scotti, questo il suo vero nome, nasce a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956. Figlio di un operaio addetto alle rotative del Corriere della Sera e di una casalinga, dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a Milano, salvo abbandonarla a pochi esami dalla laurea.

Inizia nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Gary, poi diventato Gerry, in alcune emittenti locali come Radio Hinterland Milano2 e Radio Milano International. Nel 1982 arriva a Radio Deejay su chiamata diretta di Claudio Cecchetto, mentre il debutto in tv avviene con DeeJay Television.

La sua carriera si lega presto a Mediaset, che ne fa il proprio volto di punta senza che lui lasci mai le reti di Cologno Monzese. Mike Bongiorno lo considerava il suo erede spirituale. La grande popolarità arriva sul finire degli anni Novanta con trasmissioni cult come Passaparola, Chi vuol essere milionario (all’inizio, prima del passaggio dalla lira all’euro, miliardario), la Corrida e Paperissima.

Oggi Scotti festeggia 43 anni di carriera da protagonista assoluto. Dopo Sanremo, da più di un anno è al timone della Ruota della Fortuna su Canale 5 al fianco di Samira Lui, spodestando - e di fatto seppellendo - nientemeno che Striscia La Notizia: un ritorno che ha conquistato l’access prime time. In autunno tornerà anche con Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Nel giugno 2026 ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze e Tecniche della Comunicazione, mentre il Guinness World Record certifica oltre 8.000 puntate condotte in carriera.

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Il patrimonio di Gerry Scotti

Nel corso della sua lunga carriera Gerry Scotti ha costruito un patrimonio significativo, frutto di una strategia di investimento diversificata che spazia dalle partecipazioni societarie alle proprietà immobiliari. Secondo i conti resi noti dal sito Open e ripresi da diverse testate, la Gerry Scotti spa vale complessivamente poco meno di 40 milioni di euro, con un fatturato di gruppo di 6 milioni, utili per 4,3 milioni e disponibilità liquide per 5,5 milioni.

Al vertice delle sue attività imprenditoriali si colloca la holding GTI, che ha registrato un fatturato di 541.230 euro e utili netti per 2,1 milioni di euro, provenienti quasi interamente dai dividendi delle quattro società controllate. La GTI detiene immobilizzazioni materiali e finanziarie per un totale di 19,7 milioni di euro, di cui 11,01 milioni attribuiti a immobili di proprietà.

Tra le sue partecipazioni di spicco vi è la Good Time Production, la società di produzione che si occupa del suo core business, che nell’ultimo esercizio ha generato ricavi per 4,5 milioni di euro e un utile netto di 2,3 milioni. Scotti ha inoltre investito 16,6 milioni nella NCP (Nuovo Cinema Pavia), proprietaria dell’immobile che ospita il Movie Planet di Pavia, e detiene quote nella Extra Time srl, specializzata nella gestione dei diritti nel settore dello spettacolo.

Sul fronte immobiliare, secondo la stima Cerved possiede tre appartamenti a Milano e un villino di otto vani ad Alassio, per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro. Sempre a Milano risulta usufruttuario di un’abitazione di 13,5 vani in via De Amicis, un loft al settimo piano stimato in circa 3,1 milioni.

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Lo stipendio di Gerry Scotti a Mediaset

Instancabile e sempre con il sorriso sulle labbra, dotato di una simpatia contagiosa, Gerry Scotti è da oltre quarant’anni una garanzia per le reti Mediaset, in particolare per i quiz preserali che precedono il Tg5.

Secondo dati e indiscrezioni presenti in rete e riferiti al 2020, lo stipendio annuale del conduttore si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro: proventi che deriverebbero sia dal cachet previsto dalle reti del Biscione sia dalle televendite e dalle promozioni a cui Scotti presta volto e simpatia. Il conduttore, che ha scelto di non affidarsi a manager esterni per mantenere il pieno controllo dei propri guadagni, in un’intervista al settimanale Gente ha riassunto così la sua filosofia: «A me non mi compri».

In pochi poi sanno che Gerry Scotti è anche proprietario di uno degli studi televisivi utilizzati da Mediaset, lo Studio Michelangelo (situato a Cologno Monzese).

Quanto alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, il conduttore ha scelto di rinunciare al cachet: mentre gli altri co-conduttori hanno percepito in media tra i 25.000 e i 40.000 euro, lui è salito sul palco dell’Ariston, come ha spiegato, «in amicizia, senza cachet».

La pensione di Gerry Scotti

In pochi ricordano che Gerry Scotti è stato anche deputato, eletto tra le file del Partito Socialista Italiano alle elezioni del 1987 grazie a quasi diecimila preferenze. Rimase a Montecitorio per una legislatura, fino al 1992: un periodo sufficiente a maturare il vitalizio da ex parlamentare.

Proprio quella pensione è oggi al centro di un piccolo paradosso: da anni il conduttore chiede di potervi rinunciare, senza riuscirci. «Ho vissuto male quell’esperienza», ha ripetuto più volte, definendo poco significativa la propria parentesi politica. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1 ha precisato l’entità dell’assegno, pari a circa 1.016 euro al mese, spiegando di aver avanzato la richiesta senza esito a Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, con l’intenzione di rivolgersi anche a Giorgia Meloni.

La prima domanda formale di rinuncia risale al 2014, ma gli fu risposto che non era possibile sospendere quei pagamenti. Da allora il conduttore ha scelto di devolvere l’intera somma in beneficenza, destinandola alle famiglie dei caduti sul lavoro.