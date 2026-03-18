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Digitale Terrestre, grandi novità. Tutti questi canali sono da oggi gratis

Pasquale Conte

18 Marzo 2026 - 17:45

Il Digitale Terrestre si aggiorna ancora in tutta Italia e introduce numerose emittenti inedite nella proposta gratuita. Ecco l’elenco delle novità.

Digitale Terrestre, grandi novità. Tutti questi canali sono da oggi gratis

Prosegue senza sosta il lavoro di implementazione di nuovi canali all’interno del Digitale Terrestre. Sin dal momento della presentazione del maxi progetto di switch off allo standard DVB-T2, il Governo ha dichiarato che per i cittadini residenti in Italia si apre una nuova frontiera dell’intrattenimento gratuito.

La lista di emittenti continua ad aumentare, sia a livello nazionale sia regionale. E non solo, perché la qualità di visione spazia dall’HD fino ad arrivare al 4K in alcuni casi. In attesa che il passaggio definitivo venga completato, ci sono numerosi nuovi canali che sono stati aggiunti proprio nelle scorse ore e che sono già disponibili anche sulla tua TV. Ti basta effettuare un aggiornamento della lista per averli tutti a tua disposizione.

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Digitale Terrestre, tutti i nuovi canali aggiunti

Quali sono tutte le novità introdotte all’interno del Digitale Terrestre? Per prima cosa, all’interno del Mux Locale 3 si sono verificati alcuni aggiornamenti riguardanti sia nuove emittenti sia modifiche a quelli già esistenti. All’interno dell’LCN 111 arriva Telitalia TV, un canale televisivo della Calabria che torna con la messa in onda dopo settimane di inattività. È tutto in alta definizione, con il segnale codificato in H.265 HEVC e la risoluzione di 1920x1080 pixel.

Sempre in questo Mux, ci sono altri due nuovi canali da oggi disponibili. Parliamo di RAN News posizionato sul canale 178 e RAN GERM sul 179. In entrambi i casi, il palinsesto viene trasmesso in HD con codec H.265 e risoluzione di 1280x736 pixel.

E non è finita qui perché, sempre per il Mux Locale 3, è stata segnalata l’aggiunta di Abruzzo Channel al canale 183 e di L’Aquila TV sul 184. Si tratta di due proposte con trasmissione MPEG-4 H.264 e definizione standard. Infine, per la proposta musicale c’è 70-80.TV che arriva anche sull’LCN 353 con segnale in H.265 HEVC SD.

Come aggiornare la lista dei canali TV

Ora che conosci tutte le novità introdotte oggi sul Digitale Terrestre, è giunto il momento di procedere con l’aggiornamento della lista dei canali. Non sai ancora come fare? I passaggi da seguire sono molto semplici, indipendentemente dal fatto che tu abbia una TV compatibile col DVB-T2 o un decoder esterno dedicato.

Quello che ti viene chiesto di fare è di prendere in mano il telecomando, andare sul menu principale e poi cercare la voce dedicata ai Canali. Qui troverai due voci: aggiornamento manuale e aggiornamento automatico. Nel primo caso, dovrai essere tu stesso a cercare le singole frequenze e a inserirle nel canale che preferisci. Nel secondo, avviene tutto in automatico.

Ovviamente il consiglio è di procedere con la seconda proposta, dedicata anche ai meno esperti e che permette di avere la lista canali sempre aggiornata secondo le ultime direttive nazionali e regionali.

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