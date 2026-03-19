Quanto guadagna Stefano De Martino? Stipendio e patrimonio del presentatore TV

Cè un volto che più di altri sembra incarnare il presente – e forse anche il futuro – della Rai: Stefano De Martino. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un talento emergente (principalmente dei talent), oggi è diventato un’autentica certezza del piccolo schermo. Dai successi consolidati di Stasera tutto è possibile alla guida di Affari Tuoi, passando per una presenza sempre più centrale nei palinsesti, il conduttore campano si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della tv generalista. L’esempio nobile delle nuove leve.

La sua crescita è stata rapida ma tutt’altro che casuale: carisma, leggerezza e una capacità naturale di entrare in sintonia con il pubblico lo hanno reso un volto trasversale, capace di funzionare tanto nell’intrattenimento leggero quanto nei format più popolari. Non sorprende, quindi, che la Rai abbia deciso di puntare forte su di lui, affidandogli anche la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2027. Un salto definitivo nell’élite televisiva che si riflette anche nei numeri: oggi De Martino è tra i conduttori più richiesti – e meglio pagati – della TV.

La biografia e carriera di Stefano De Martino

Nato il 3 ottobre 1989 a Torre del Greco, Stefano De Martino cresce in un ambiente dove la danza è più di una semplice passione: suo padre è infatti un ex ballerino, e questo contribuisce a indirizzarlo fin da giovane verso il mondo dello spettacolo. Il talento non tarda a emergere e, a soli 18 anni, ottiene una prestigiosa borsa di studio al Broadway Dance Center di New York, un passaggio fondamentale nella sua formazione artistica.

La svolta arriva nel 2009 con la partecipazione a Amici di Maria De Filippi, trampolino di lancio decisivo. Qui conquista un contratto con il Complexions Contemporary Ballet di New York e inizia a farsi conoscere dal grande pubblico. Da quel momento, la sua carriera prende una direzione sempre più ampia: non solo ballerino nel corpo di ballo di Amici, ma anche presenza televisiva.

Il passaggio da performer a volto televisivo avviene gradualmente. Prima come inviato a L’Isola dei Famosi, poi come conduttore in programmi Mediaset, fino al trasferimento in Rai nel 2019. È qui che avviene la vera consacrazione: De Martino dimostra di sapersi muovere con disinvoltura alla guida di format come Made in Sud, Il Collegio e soprattutto Stasera tutto è possibile, programma che contribuisce a definirne lo stile ironico e spontaneo.

Il 2024 rappresenta il punto di svolta definitivo: con Affari Tuoi ottiene ascolti record e si guadagna la fiducia piena del servizio pubblico, tanto da mandare in pensione un colosso come Striscia la Notizia. La nomina a direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, nonostante la giovane età, è un passo che ci sta tutto.

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Stefano De Martino a Sanremo 2027: ecco il cachet per la direzione artistica (e la conduzione)

La scelta della Rai di affidare a Stefano De Martino il Festival di Sanremo 2027 rappresenta una scommessa importante, ma anche coerente con il percorso costruito negli ultimi anni. Il conduttore campano arriva all’Ariston in un momento di massimo consenso, forte di ascolti solidi e di un rapporto sempre più diretto con il pubblico.

Intorno al suo debutto sanremese si rincorrono già numerose indiscrezioni, soprattutto sul fronte economico. Secondo alcune stime circolate negli ambienti dello spettacolo, il suo cachet per la conduzione e la direzione artistica dovrebbe aggirarsi intorno ai 300.000 euro (fonte: Gabriele Parpiglia), una cifra in linea con quella percepita da altri conduttori del Festival negli ultimi anni .

Ma non è solo una questione economica. C’è grande curiosità anche per l’impostazione che De Martino vorrà dare alla kermesse. Le prime voci parlano di un Festival più dinamico, capace di mescolare intrattenimento e musica con un ritmo televisivo moderno. Non mancano, poi, i rumors sul possibile cast: tra le ipotesi circolate, quella di coinvolgere nomi forti dello spettacolo, tra cui anche la sua ex moglie Belén Rodríguez, scelta che – se confermata – garantirebbe un’attenzione mediatica ancora maggiore.

Lo stipendio di Stefano De Martino in Rai

Il vero salto di qualità economico per Stefano De Martino arriva nel 2024, quando firma un contratto quadriennale con la Rai. Un accordo che testimonia quanto Viale Mazzini creda nel suo talento e nella sua capacità di trainare il pubblico.

Secondo le indiscrezioni, il conduttore percepirebbe uno stipendio di circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di 8 milioni in quattro anni. Una cifra che lo colloca nella fascia più alta dei compensi del servizio pubblico, accanto a nomi con una carriera ben più lunga alle spalle.

Questo investimento trova però una giustificazione nei risultati: con Affari Tuoi, De Martino ha portato a casa ascolti record, spesso superiori ai 5 milioni di audience, confermandosi come uno dei pochi volti capaci di intercettare un pubblico ampio e trasversale. Anche Stasera tutto è possibile continua a registrare ottimi numeri, consolidando ulteriormente la sua posizione e facendo vincere diverse prime serate a Rai 2.

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Guadagni e patrimonio di Stefano De Martino

Quando si parla dei guadagni di Stefano De Martino, è “riduttivo” considerare solo il contratto con la Rai, per quanto rilevante. Nel corso degli anni, il conduttore ha costruito un sistema di entrate diversificato che contribuisce ad aumentare sensibilmente il suo patrimonio.

Prima della consacrazione televisiva, De Martino ha lavorato anche come dj, arrivando a guadagnare circa 15.000 euro a serata nei locali più esclusivi. Un’attività parallela che ha rappresentato una fonte di reddito importante, soprattutto nella fase iniziale della sua carriera.

A questo si aggiungono le pubblicità, altro tassello fondamentale. Nel tempo è stato protagonista di diverse campagne, anche insieme all’ex moglie Belén Rodríguez, collaborando con brand come Jewels, WeChat, Vanitas e Intimissimi.

Non meno rilevante è il capitolo social: con oltre 5 milioni di follower su Instagram, De Martino può contare su una piattaforma estremamente redditizia. Le collaborazioni sponsorizzate e i contenuti promozionali generano introiti significativi, con stime che parlano di oltre 500.000 euro annui da attività extra-televisive.

Per quanto riguarda il patrimonio, le cifre ufficiali non sono mai state confermate, ma secondo le stime disponibili nel 2023 si aggirava intorno al milione di euro. Oggi, alla luce del contratto Rai e delle entrate parallele, è plausibile che il valore sia cresciuto sensibilmente, arrivando a una forbice compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Un patrimonio in evoluzione, esattamente come la sua carriera: perché, guardando al presente – e soprattutto al futuro con Sanremo – la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.