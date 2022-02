Quanto guadagna Michelle Hunziker? Patrimonio e biografia della presentatrice TV

Nata in Svizzera ma adottata professionalmente dall’Italia, Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, complice una carriera ventennale che l’ha vista al timone di diversi programmi di successo come Striscia la Notizia e Paperissima, oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo 2018.

Negli anni Hunziker ha diviso la propria carriera tra Italia e Germania, con tantissimi impegni e un seguito che nel tempo ne hanno fatto un volto riconoscibile e dalla simpatia contagiosa.

Ma quanto guadagna Michelle Hunziker? Facciamo i conti in tasca alla presentatrice per capire a quanto ammonta il proprio patrimonio raccolto nel corso di tanti anni di carriera.

Michelle Hunziker: biografia e carriera

Nonostante parli un fluente e perfetto italiano, Michelle Hunziker è originaria di Sorengo (Svizzera) dove nasce il 24 gennaio 1977.

Sua madre è olandese mentre il padre, defunto nel 2001, aveva origini svizzere-tedesche: un bel mix che la porterà dopo un’infanzia divisa tra Sorengo e Ostermundigen a trasferirsi in Italia a Milano all’età di 17 anni.

Michelle Hunziker debutta infatti come modella e desta molto scalpore la sua relazione con il conduttore Marco Predolin che nel 1994 aveva 25 anni più di lei. La giovanissima Hunziker sfila sulle passerelle dei più importanti stilisti come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla fino a diventare famosa per l’iconico scatto per la casa di biancheria intima Roberta (la famosa foto del fondoschiena accompagnata da una lunga treccia bionda).

Nel 1995 esordisce in TV accanto a Gerry Scotti in una puntata di Buona Domenica, nello stesso anno inizia la relazione con Eros Ramazzotti che la renderà protagonista di tutti i rotocalchi italiani. Nel 1996 affianca Paolo Bonolis ne I Cervelloni su Rai 1 mentre dal 1997 passa a Mediaset con Paperissima Sprint, Colpo di fulmine (dopo l’addio di Alessia Marcuzzi).

Accanto alla carriera tedesca in Germania Michelle Hunziker diviene famosa anche per essere entrata a far parte del cast del b-movie cult Alex l’Ariete, accanto a Alberto Tomba. Conduce in seguito anche Zelig con Claudio Bisio e dal 2004 inizia il sodalizio con Antonio Ricci in Striscia la Notizia, dove affianca diversi conduttori storici del programma come Ezio Greggio e Gerry Scotti.

Accanto alla sit-com Love Bugs, conduce anche due edizioni del Festival di Sanremo: la prima nel 2007 e la seconda nel 2018 (con un’ospitata nell’edizione 2019).

Dopo la separazione da Eros Ramazzotti, i due hanno una figlia Aurora che ha anch’essa una carriera all’interno del mondo dello spettacolo, nel 2014 Michelle Hunziker sposa l’imprenditore Tomaso Trussardi: la coppia ha due figli Sole e Celeste, ma adesso starebbe divorziando.

I guadagni e il patrimonio

Definire con esattezza il patrimonio di Michelle Hunziker non è semplice: nel 2012 Billanz (una rivista tedesca) ha stimato per quell’anno un reddito personale pari a circa 8,2 milioni di euro, con due milioni di franchi frutto della conduzione del programma televisivo tedesco Wetten, dass.

Il dato più recente arriva invece dal Festival di Sanremo 2018 dove per la conduzione delle 5 serate avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 500 mila euro.

Di recente Michelle Hunziker si è data anche alla musica, con il suo brano trap che al momento della sua uscita ha fatto registrare 1,3 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Dopo la separazione con il marito Tomaso Trussardi, la cui azienda ha un patrimonio stimato tra i 200 e i 300 milioni di franchi svizzeri, resta da capire adesso quali saranno i termini del divorzio visto che Michelle Hunziker potrebbe ricevere un sostanzioso assegno per il mantenimento delle due figlie.