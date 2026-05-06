Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, con il palinsesto che ha visto un po’ di tutto in programma - tranne il cinema, relegato ai canali tematici. Insomma, si continua sulla falsa riga di aprile

Su CANALE 5, quindi, ecco una nuova puntata del GF VIP, con al timone Ilary Blasi, che si riprende con continuità il martedì sera. Su RAI 1, invece, riconferma per l’ennesima replica di Montalbano, che si posiziona comunque sempre intorno ai 3 milioni di spettatori anche a più di vent’anni di distanza dalla prima visione. Chi ha vinto stavolta?

Montalbano su RAI 1 trionfa con l’ennesima replica, registrando quasi 3 milioni di spettatori e il 17,5% di share. Cresce il GF VIP su CANALE 5 rispetto alle scorse uscite, con 2,2 milioni di spettatori e addirittura più share di Montalbano (18,6%).

Le altre reti hanno proposto un po’ di tutto, come detto, tra talk e programmi di approfondimento. Su RAI 2 abbiamo assistito a un nuovo inedito di Belve Crime, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera si è concentrata su casi di cronaca nera. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, tutt’altro che entusiasmante sul piano dell’audience.

Nell’access prime time, invece, si ripropone la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, come ogni sera. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 23,2% di share e 4.898.000 spettatori. Si ferma a 4.663.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22%.

Ascolti TV martedì 5 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno: 2.952.000 spettatori (17,5% di share) CANALE 5 - Grande Fratello VIP: 2.218.000 spettatori (18,6% di share) LA7 - DiMartedì: 1.536.000 spettatori (9,6% di share) RAI 2 - Belve Crime: 1.062.000 spettatori (7,4% di share) RAI 3 - FarWest: 870.000 spettatori (5,9% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 756.000 spettatori (6,1% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 374.000 spettatori (2,8% di share) NOVE - Michael Jackson: anatomia di una caduta: 295.000 spettatori (1,7% di share) TV8 - Italia’s Got Talent: 299.000 spettatori (2,2% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 5 maggio 2026

Il Commissario Montalbano è andato in onda ieri sera in replica con il primo episodio della sesta stagione (2006) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri: La pazienza del ragno. All’epoca fu, come al solito, una puntata cult, soprattutto negli ascolti: difatti, registrò 8,2 milioni di telespettatori con il 30,4% di share. Questo capitolo, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni, appunto, del commissario Salvo Montalbano, si basa sul romanzo omonimo. La direzione è sempre di Alberto Sironi.

Anche a distanza di anni, quindi, Montalbano ha successo e poco importa se l’esborso dovuto a produzione e cachet sia tra i più alti di “mamma RAI”.

Infatti, come riportato da Davide Maggio nel 2023, tolte le coproduzioni, Il Commissario Montalbano è la serie TV più costosa con circa 3,3 milioni di euro a puntata (circa 115 minuti di prodotto). In sostanza, un minuto di un episodio di Montalbano prevede spese stimate di 26 mila euro.

Di contro, CANALE 5 schierava il Grande Fratello VIP, che come mole di di investimenti e budget non è paragonabile a tali produzioni, sebbene i costi siano notevoli e molteplici:

innanzitutto, la macchina organizzativa prevede almeno 200 persone tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post);

tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post); poi c’è da badare alla casa , che, secondo alcune stime, potrebbe valere tra i 700 mila e i 900 mila euro , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria;

, che, secondo alcune stime, potrebbe valere , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria; non dimentichiamoci dei conduttori e degli ospiti in studio: se in passato Alfonso Signorini da timoniere percepiva un cachet tra i 20 e i 30 mila euro a puntata, oggi [Ilary Blasi potrebbe superare i 900 mila euro complessivi per l’intera stagione come “paga base”. Ma anche le opinioniste come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno un impatto importante, che può variare da 15.000 a 30.000 euro di gettone a puntata;

come “paga base”. Ma anche le opinioniste come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno un impatto importante, che può variare da 15.000 a 30.000 euro di gettone a puntata; e poi ci sono loro, i concorrenti : da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota tra i 50 e i 100 euro al giorno per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media tra i 4.000 e i 7.000 euro a settimana , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per Valeria Marini qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana;

: da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana; infine, va considerato il montepremi finale, che da qualche edizione a questa parte non supera i 100 mila euro.

Quel che è certo è che Belve Crime, in onda ieri su RAI 2 con la nuova stagione, abbassa l’asticella del budget generale. D’altronde, la formula standard prevede 3 - massimo 4 - ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:

la conduttrice Francesca Fagnani , stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet tra i 20.000 e i 50.000 euro a puntata ;

, stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet ; d’altro canto, il compenso degli ospiti può variare sensibilmente: Fabrizio Corona, nel 2023, dichiarò di aver percepito circa 30.000 euro per le sue ospitate in RAI (compresa l’intervista a Belve); nel 2024, invece, circolò la cifra di 70.000 euro per l’intervista a Fedez, somma prontamente smentita dalla RAI stessa. Ieri sera, tra l’altro, non sono intervenuti VIP ma Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, testimoni e protagonisti di vicende di cronaca come la banda della Uno Bianca, il delitto Mazza e l’esecuzione di Diabolik.

Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve può prevedere un massimo di 300.000-350.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore ai concorrenti diretti di serata.