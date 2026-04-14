Quanto guadagna Francesca Fagnani? Lo stipendio della conduttrice di Belve

Quanto guadagna Francesca Fagnani? È una domanda che molti si saranno posti, dato che la giornalista è ormai una delle figure più riconoscibili e influenti non solo dell’editoria ma soprattutto della televisione italiana, giunta al successo dopo anni di gavetta e cambi di registro professionale.

Dalla sua esperienza come inviata a New York in occasione degli eventi dell’11 settembre 2001 – quando era ancora giovanissima e in forza alla RAI – passando per le interviste e i servizi nei talk di approfondimento come Annozero di Michele Santoro, fino alla consacrazione con il talk show «Belve», che dal 2018 ha imposto il suo stile diretto e senza filtri, Fagnani ha costruito passo dopo passo una carriera solida e riconosciuta. E nel 2026 il format ritorna a solcare la prima serata del secondo canale, con una formula pressoché immutata rispetto agli albori e che riscontra ancora un notevole successo di audience.

Ma Fagnani non è “solo” giornalista e conduttrice di interviste taglienti. Nel 2023 solcò persino il palco dell’Ariston, mentre nel 2025 ha messo la firma su un nuovo accordo biennale con la RAI che prevede un ampliamento del suo programma e lo sviluppo di uno spin-off dedicato alla cronaca (il già lanciato “Belve Crime”).

In tanti sapranno anche che è la compagna di Enrico Mentana, attuale direttore del TG LA7. Cerchiamo, allora, di scoprire qualcosa di più su Francesca Fagnani, dando uno sguardo alla biografia, alla carriera, allo stipendio e alla vita privata della giornalista.

Chi è Francesca Fagnani? Biografia e carriera

Per capire al meglio chi è Francesca Fagnani, la cosa migliore da fare è dare uno sguardo alla sua biografia. Nata a Roma il 25 novembre 1976, dopo la laurea in Lettere ha conseguito il dottorato in filologia dantesca, all’università La Sapienza di Roma.

Terminati gli studi, nel 2001, Fagnani ha ottenuto un prestigioso tirocinio in Rai nella sede di New York, esordendo come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Uno dei suoi primi programmi è stato Il Prezzo, in cui Fagnani ha intervistato giovani ragazzi che stanno scontando la loro pena in un carcere minorile a seguito di reati legati alla criminalità organizzata, ottenendo la fiducia delle persone intervistate perché non ha mai cercato di “spettacolarizzare” le loro storie come ha più volto dichiarato la giornalista stessa.

La svolta è avvenuta nel 2018, con il programma Belve di cui oltre a essere la conduttrice è anche la co-autrice. Il programma, nato sul canale Nove e approdato su Rai 2 nel 2021, è oggi uno dei talk più seguiti della televisione pubblica, apprezzato per il tono diretto e le interviste senza filtri a personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura. Dal 2019, inoltre, ha ricoperto anche il ruolo di opinionista a Non è l’Arena e Quarta Repubblica in cui si è occupata principalmente di argomenti legati alla malavita della capitale.

Il 2023 ha rappresentato l’anno della definitiva consacrazione con la co-conduzione del Festival di Sanremo, mentre il 2024 e il 2025 hanno segnato la conferma del successo di Belve in prima serata e il lancio di nuovi progetti editoriali in collaborazione con la RAI.

Nel 2024 è uscito anche il suo primo libro, «Mala. Roma Criminale» (SEM Editore), dedicato alle storie della malavita romana: l’opera ha riscosso ottimo successo di pubblico e critica e diventerà una serie TV prodotta entro il 2026.

La vita privata

Per quanto sia sempre più importante conoscere la carriera di Francesca Fagnani, alcune persone potrebbero domandarsi anche cosa accada nella sua vita privata.

Francesca Fagnani è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana, direttore del Tg La7. I due, insieme dal 2013, mantengono un profilo riservato e hanno sempre tenuto separate la sfera professionale e quella privata.

La stessa Fagnani, in diverse interviste del 2024 e 2025, ha ribadito l’importanza di vivere la relazione “con discrezione e rispetto reciproco”, sottolineando come la stabilità privata l’abbia aiutata a concentrarsi sulla crescita professionale.

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Quanto guadagna Francesca Fagnani

Al pari della sua vita privata, anche dei guadagni di Francesca Fagnani sappiamo poco.

Anche se la RAI non ha mai reso pubbliche le cifre ufficiali del contratto di Francesca Fagnani, alcune stime pubblicate nel 2025 parlano di un compenso che può variare tra 20.000 e 50.000 euro a puntata per Belve e Belve Crime, con un totale annuale che si aggirerebbe tra 200.000 e 500.000 euro in base alle stagioni prodotte.

E i guadagni, negli ultimi anni, sono comunque andati in trend positivo, considerato anche il successo costante del programma. Se, si vocifera, per le prime uscita del 2018 il compensa poteva aggirarsi tra i 5.000 e i 10.000 euro a puntata, oggi la stima è lievitata di almeno cinque volte, con alcuni rumors che, come detto, parlando addirittura di gettoni da 50.000 euro. In ogni caso, Belve rimane un contenitore low cost per mamma RAI, che con una conduttrice e tre ospiti - che guadagnano spesso meno di Fagnani - si porta a casa una prima serata da oltre un milione di spettatori fisso (rimanendo bassi con le stime).

Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, invece, la giornalista avrebbe ricevuto un gettone pari a quello delle altre co-conduttrici Chiara Ferragni, Paola Egonu e Chiara Francini: 25.000 euro.

Un buon guadagno, infine, dovrebbe essere arrivato anche dalla vendita dei diritti per realizzare un film e una serie TV del suo primo libro incentrato sulle vicende malavitose che ruotano attorno alla città di Roma, di cui la giornalista ha ceduto i diritti per un adattamento televisivo in lavorazione.