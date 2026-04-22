Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, con il palinsesto che ha visto un po’ di tutto in programma - tra fiction TV acclamate, reality in prima visione e tanti talk e programmi di approfondimento e politica. Ma è il calcio a scompaginare i piani, con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia che questa settimana tengono banco anche in TV. Pausa, quindi, per il GF VIP, che non sta entusiasmando secondo i dati Auditel (nelle scorse settimana era uscito sempre perdente contro le ennesime repliche di Montalbano).

Su CANALE 5, quindi, ecco il match tra Inter e Como, valevole per il ritorno della semifinale della Coppa Italia 2026, entusiasmante e in bilico fino alla fine con l’incredibile rimonta dei nerazzurri (che erano sotto 0-2 fino a metà secondo tempo). Su RAI 1, invece, squadra che vince non si cambia, con Montalbano che si prende la prima serata con l’episodio del 2005 Il Giro di Boa. Chi ha vinto stavolta?

Stravince Inter-Como su CANALE 5 che si porta a casa la prima serata con il 24% di share e oltre 4,8 milioni di spettatori. Si conferma, invece, Montalbano a quota 2,8 milioni di audience (e 16,2% di share).

Le altre reti hanno proposto un po’ di tutto, tranne il cinema - relegato ai canali tematici. Su RAI 2 la terza puntata della nuova stagione di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera ha intervistato Elettra Lamborghini, Shiva e Brigitte Nielsen. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, tutt’altro che entusiasmante sul piano dell’audience.

Nell’access prime time, invece, l’inedito ruolo di correre da solo per Stefano De Martino (complice lo stop de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti per far spazio al calcio). I dati danno ragione a RAI 1, con Affari Tuoi che si porta a casa l’access prime time con ben 5.590.000 spettatori e il 25,9% di share.

Ascolti TV martedì 21 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Domina la Coppa Italia su CANALE 5, ma RAI 1 e RAI2 si difendono confermando i risultati delle scorse uscite.

CANALE 5 - Coppa Italia: Inter-Como: 4.851.000 spettatori (24% di share) RAI 1 - Il Commissario Montalbano - Il Giro di Boa: 2.853.000 spettatori (16,2% di share) RAI 2 - Belve: 1.761.000 spettatori (11,4% di share) LA7 - DiMartedì: 1.573.000 spettatori (9,8% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: il verdetto: 913.000 spettatori (7,1% di share) NOVE - Only Fun - Comico Show: 536.000 spettatori (3,4% di share) RAI 3 - FarWest: 457.000 spettatori (3% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 456.000 spettatori (3,5% di share) TV8 - Italia’s Got Talent: 320.000 spettatori (2% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 21 aprile 2026

Il Commissario Montalbano è andato in onda ieri sera in replica con il primo episodio della quinta stagione - addirittura del lontano 2005 - del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri: Il Giro di Boa. All’epoca fu, come al solito, una puntata cult, soprattutto negli ascolti: difatti, registrò 8,8 milioni di telespettatori con il 33,2% di share. Questo capitolo, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni, appunto, del commissario Salvo Montalbano, si basa sul romanzo omonimo uscito nel 2003, diretto da Alberto Sironi.

Anche a distanza di anni, quindi, Montalbano ha successo e poco importa se l’esborso dovuto a produzione e cachet sia tra i più alti di “mamma RAI”.

Infatti, come riportato da Davide Maggio nel 2023, tolte le coproduzioni, Il Commissario Montalbano è la serie TV più costosa con circa 3,3 milioni di euro a puntata (circa 115 minuti di prodotto). In sostanza, un minuto di un episodio di Montalbano prevede spese stimate di 26 mila euro.

Quel che è certo è che Belve, in onda ieri su RAI 2 con la nuova stagione, abbassa l’asticella del budget generale. D’altronde, la formula standard prevede 3- massimo 4 - ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:

Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve può prevedere un massimo di 300.000-350.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore ai concorrenti diretti di serata.