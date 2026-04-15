Ascolti TV: la serata di ieri ha visto la medesima sfida agguerrita tra programmi molto diversi tra loro di settimana scorsa, come repliche di fiction TV acclamate, reality in prima visione e tanti talk e programmi di approfondimento e politica, come ogni martedì. 7 giorni fa, nonostante l’anzianità e l’ennesimo passaggio in TV, è stato proprio Montalbano a vincere la serata con 2,8 milioni di spettatori.

RAI 1 e CANALE 5, di fatto, fanno “copia e incolla” del palinsesto passato. La replica de Il Commissario Montalbano con l’episodio Gatto e Cardellino del 2002, con Luca Zingaretti, da una parte; dall’altra, invece, Mediaset schiera l’ottava uscita del GF VIP. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Chi avrà vinto stavolta?

Montalbano su RAI 1 trionfa con l’ennesima replica, registrando 2,8 milioni di spettatori e il 15,9% di share. Non bene il GF VIP su CANALE 5 che fa meno share (15,1%) e molti meno spettatori - circa 1,8 milioni. Battuto anche da Floris su LA7 in termini di spettatori.

Le altre reti hanno proposto un po’ di tutto, tranne il cinema - relegato ai canali tematici. Su RAI 2 la seconda puntata della nuova stagione di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera ha intervistato Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, tutt’altro che entusiasmante sul piano dell’audience.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 23,1% di share e 4.987.000 spettatori. Si ferma a 4.779.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,1%.

Ascolti TV martedì 14 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Flop per il GF VIP, Montalbano anche con l’ennesima replica è una certezza, mentre Floris sbanca e si prende il secondo posto per spettatori complessivi.

RAI 1 - Il Commissario Montalbano - Gatto e Cardellino: 2.811.000 spettatori (15,9% di share) LA7 - DiMartedì: 1.810.000 spettatori (11,1% di share) CANALE 5 - Grande Fratello VIP: 1.809.000 spettatori (15,1% di share) RAI 2 - Belve: 1.280.000 spettatori (8,6% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: La Cura: 804.000 spettatori (7% di share) NOVE - Only Fun - Comico Show: 600.000 spettatori (3,5% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 546.000 spettatori (4,2% di share) RAI 3 - FarWest: 487.000 spettatori (3,2% di share) TV8 - Italia’s Got Talent: 441.000 spettatori (2,4% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 14 aprile 2026

Il Commissario Montalbano è andato in onda ieri sera in replica con il quarto episodio della quarta stagione - addirittura del lontano 2002 - del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri: Gatto e Cardellino. All’epoca fu una puntata cult, soprattutto negli ascolti: difatti, registrò quasi 9,8 milioni di telespettatori con il 32,8% di share. Questo capitolo, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni, appunto, del commissario Salvo Montalbano, si basa dai racconti Il Gatto e il Cardellino e Una Gigantessa dal sorriso gentile.

Anche a distanza di anni, quindi, Montalbano ha successo e poco importa se l’esborso dovuto a produzione e cachet sia tra i più alti di “mamma RAI”.

Infatti, come riportato da Davide Maggio nel 2023, tolte le coproduzioni, Il Commissario Montalbano è la serie TV più costosa con circa 3,3 milioni di euro a puntata (circa 115 minuti di prodotto). In sostanza, un minuto di un episodio di Montalbano prevede spese stimate di 26 mila euro.

Di contro, CANALE 5 schierava il Grande Fratello VIP, che come mole di di investimenti e budget non è paragonabile a tali produzioni, sebbene i costi siano notevoli e molteplici:

innanzitutto, la macchina organizzativa prevede almeno 200 persone tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post);

tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post); poi c’è da badare alla casa , che, secondo alcune stime, potrebbe valere tra i 700 mila e i 900 mila euro , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria;

, che, secondo alcune stime, potrebbe valere , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria; non dimentichiamoci dei conduttori e degli ospiti in studio: se in passato Alfonso Signorini da timoniere percepiva un cachet tra i 20 e i 30 mila euro a puntata, oggi [Ilary Blasi potrebbe superare i 900 mila euro complessivi per l’intera stagione come “paga base”;

come “paga base”; e poi ci sono loro, i concorrenti : da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota tra i 50 e i 100 euro al giorno per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media tra i 4.000 e i 7.000 euro a settimana , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per Valeria Marini qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana;

: da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana; infine, va considerato il montepremi finale, che da qualche edizione a questa parte non supera i 100 mila euro.

Quel che è certo è che Belve, in onda ieri su RAI 2 con la nuova stagione, abbassa l’asticella del budget generale. D’altronde, la formula standard prevede 3- massimo 4 - ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:

la conduttrice Francesca Fagnani , stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet tra i 20.000 e i 50.000 euro a puntata ;

, stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet ; d’altro canto, il compenso degli ospiti può variare sensibilmente: Fabrizio Corona, nel 2023, dichiarò di aver percepito circa 30.000 euro per le sue ospitate in RAI (compresa l’intervista a Belve); nel 2024, invece, circolò la cifra di 70.000 euro per l’intervista a Fedez, somma prontamente smentita dalla RAI stessa. Tra i vip intervistati ieri c’erano Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve può prevedere un massimo di 300.000-350.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore ai concorrenti diretti di serata.