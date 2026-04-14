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Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serata

Money.it Guide

14 Aprile 2026 - 13:45

Grandi rientri in prima serata sulla TV generalista, tra reality show, serie TV di successo, talent e diversi talk di richiamo: ecco cosa c’è da vedere in TV stasera, martedì 14 aprile

Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serata

Stasera in TV: un martedì che ricalca in tutto e per tutto settimana scorsa, con diverse conferme in palinsesto e qualche vecchia gemma che va sempre bene per i dati audience. Settimana scorsa si era consumata l’ennesima vittoria negli ascolti TV della replica (della replica) di Montalbano sul GF VIP. E oggi, ecco di nuovo la sfida in prima sera.

Anche questa settimana l’ammiraglia RAI si presenta con un evergreen: Il Commissario Montalbano, con l’episodio Il Gatto e il Cardellino del 2002, con Luca Zingaretti che torna a vestire i panni di Salvo, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dall’altra parte, Mediaset schiera l’ottava puntata del GF VIP. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Le altre reti offrono un po’ di tutto, con il cinema relegato principalmente ai canali tematici. Su RAI 2 la seconda puntata del rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che stasera intervisterà Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, che non sta riscontrando grande successo.

Programmi TV stasera, 14 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 14 aprile 2026.

  • RAI 1 - Il Commissario Montalbano - Gatto e Cardellino (dalle 21:30): quarto episodio della quarta stagione (2002) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri
  • RAI 2 - Belve (dalle 21:20): programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i vip intervistati ci sono Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo
  • RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
  • RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
  • CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi
  • ITALIA 1 - Le Iene presentano: La Cura (dalle 21:15): nuovo approfondimento a cura della redazione de Le Iene dedicato a salute e ricerca. Condotto da Gaetano Pecoraro.
  • LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
  • TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
  • NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 14 aprile

Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • Mission: Impossible - 20 (21:09)
Titolo Mission: Impossible
Anno di uscita 1996
Regia Brian De Palma
Interpreti principali Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames
Sinossi Nel corso di una delicata operazione internazionale, due agenti segreti si trovano coinvolti in un intrigo che sfugge rapidamente al controllo. Un imprevisto ribalta ogni certezza e trasforma i protagonisti in sospettati, costringendoli a muoversi nell’ombra per dimostrare la verità. Tra inganni e missioni ad alto rischio, ogni scelta può cambiare il destino dell’intera operazione.
Budget di produzione circa 80 milioni di dollari
Incassi oltre 457 milioni di dollari
  • Wake Up - RAI 4 (21:19)
Titolo Wake Up
Anno di uscita 2019
Regia Joe W Nowland
Interpreti principali Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman, Jeffrey Wells, Lauretta Compton, Gregory Dean Tompkins
Sinossi Dopo un violento incidente, un uomo si risveglia senza memoria e senza identità, coinvolto suo malgrado in un’indagine per omicidio. Mentre le autorità lo inseguono, una sola alleata decide di aiutarlo a fuggire. Tra indizi frammentari e verità sfuggenti, inizia una corsa contro il tempo per ricostruire il passato e cambiare il proprio destino.
Budget di produzione n.d.
  • L’assedio di fuoco - Iris (21:13)
Titolo L’assedio di fuoco
Anno di uscita 1954
Regia André De Toth
Interpreti principali Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, Joe Sawyer, James Millican, Charles Bronson
Sinossi Un uomo segnato da una perdita personale ritorna in una cittadina che non è pronta a credergli. Tra sospetti, isolamento e un pericolo imminente che nessuno sembra vedere, dovrà trovare il modo di dimostrare la verità e affrontare una minaccia che rischia di colpire nel momento più vulnerabile.
  • Zamora - RAI 5 (21:23)
Titolo Zamora
Anno di uscita 2024
Regia Neri Marcorè
Interpreti principali Alberto Paradossi, Marta Gastini, Neri Marcorè, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Storti, Walter Leonardi
Sinossi Negli anni Sessanta, un contabile di provincia si ritrova catapultato nella realtà milanese, dove il lavoro si intreccia con un’insolita passione aziendale per il calcio. Per non deludere il proprio datore, accetta un ruolo più grande delle sue capacità, innescando una serie di situazioni impreviste che mettono alla prova identità e determinazione.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 738.737 euro in Italia
  • K-19 - RAI Movie (21:10)
Titolo K-19
Anno di uscita 2002
Regia Kathryn Bigelow
Interpreti principali Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard, Joss Ackland, John Shrapnel, Donald Sumpter
Sinossi Nel pieno della tensione globale dei primi anni Sessanta, un sottomarino nucleare affronta un’emergenza tecnica che rischia di trasformarsi in una catastrofe senza precedenti. Isolati e sotto pressione, gli uomini a bordo devono confrontarsi con scelte estreme mentre il tempo si riduce e le conseguenze minacciano di estendersi ben oltre i confini militari.
Budget di produzione circa 100 milioni di dollari
Incassi circa 65,7 milioni di dollari
  • Attacco al potere - Olympus Has Fallen - Cielo (21:15)
Titolo Attacco al potere - Olympus Has Fallen
Anno di uscita 2013
Regia Antoine Fuqua
Interpreti principali Gerard Butler, Aaron Eckhart, Finley Jacobsen, Dylan McDermott, Rick Yune, Morgan Freeman
Sinossi Alla vigilia di un importante incontro internazionale, una minaccia improvvisa mette in crisi la sicurezza degli Stati Uniti, trasformando un evento istituzionale in uno scenario di emergenza. Tra strategie militari, tensioni geopolitiche e azioni sul campo, un singolo individuo si ritrova al centro di una sfida decisiva, dove ogni scelta può cambiare il destino dell’intera nazione.
Budget di produzione circa 70 milioni di dollari
Incassi oltre 160 milioni di dollari
  • American Gigolò - LA7 Cinema (21:15)
Titolo American Gigolò
Anno di uscita 1980
Regia Paul Schrader
Interpreti principali Richard Gere, Lauren Hutton, Héctor Elizondo, K Callan, Carole Cook, Nina van Pallandt
Sinossi Un uomo costruisce la propria vita sfruttando fascino e relazioni nel mondo dell’alta società, dove tutto sembra regolato da apparenze e convenienze. Quando un legame supera i confini previsti, si innesca una spirale di tensioni e conseguenze imprevedibili, mettendo in discussione identità, sicurezza e controllo in un ambiente dominato da potere e vendetta.
Budget di produzione circa 4,8–5 milioni di dollari
Incassi oltre 50 milioni di dollari
  • Marry Me - Sposami - La 5 (21:25)
Titolo Marry Me - Sposami
Anno di uscita 2022
Regia Kat Coiro
Interpreti principali Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman
Sinossi Alla vigilia di un matrimonio mediatico destinato a milioni di spettatori, una celebre artista scopre un tradimento che manda in frantumi ogni certezza. In un gesto impulsivo e pubblico, sceglie uno sconosciuto tra la folla, dando vita a un’unione inaspettata. Tra differenze, pressioni e riflettori, il loro legame mette alla prova autenticità e fiducia.
Budget di produzione circa 23 milioni di dollari
Incassi circa 50,5–56,5 milioni di dollari
  • Matrimonio al Sud - Cine34 (21:00)
Titolo Matrimonio al Sud
Anno di uscita 2015
Regia Paolo Costella
Interpreti principali Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta
Sinossi L’unione tra due giovani provenienti da realtà opposte diventa il terreno di scontro tra le rispettive famiglie, divise da tradizioni e mentalità inconciliabili. Tra tensioni, rivalità e visioni contrastanti dell’evento, l’organizzazione delle nozze si trasforma in una sfida continua, mettendo a rischio non solo l’equilibrio tra i genitori, ma anche la serenità della coppia.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 3,7 milioni di euro in Italia

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