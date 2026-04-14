Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serata

Sinossi

Un uomo costruisce la propria vita sfruttando fascino e relazioni nel mondo dell’alta società, dove tutto sembra regolato da apparenze e convenienze. Quando un legame supera i confini previsti, si innesca una spirale di tensioni e conseguenze imprevedibili, mettendo in discussione identità, sicurezza e controllo in un ambiente dominato da potere e vendetta.