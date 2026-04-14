Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serata

Stasera in TV: un martedì che ricalca in tutto e per tutto settimana scorsa, con diverse conferme in palinsesto e qualche vecchia gemma che va sempre bene per i dati audience. Settimana scorsa si era consumata l’ennesima vittoria negli ascolti TV della replica (della replica) di Montalbano sul GF VIP. E oggi, ecco di nuovo la sfida in prima sera.
Anche questa settimana l’ammiraglia RAI si presenta con un evergreen: Il Commissario Montalbano, con l’episodio Il Gatto e il Cardellino del 2002, con Luca Zingaretti che torna a vestire i panni di Salvo, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dall’altra parte, Mediaset schiera l’ottava puntata del GF VIP. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.
Le altre reti offrono un po’ di tutto, con il cinema relegato principalmente ai canali tematici. Su RAI 2 la seconda puntata del rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che stasera intervisterà Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, che non sta riscontrando grande successo.
Programmi TV stasera, 14 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 14 aprile 2026.
- RAI 1 - Il Commissario Montalbano - Gatto e Cardellino (dalle 21:30): quarto episodio della quarta stagione (2002) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri
- RAI 2 - Belve (dalle 21:20): programma condotto da Francesca Fagnani. Tra i vip intervistati ci sono Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi
- ITALIA 1 - Le Iene presentano: La Cura (dalle 21:15): nuovo approfondimento a cura della redazione de Le Iene dedicato a salute e ricerca. Condotto da Gaetano Pecoraro.
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 14 aprile
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Mission: Impossible - 20 (21:09)
|Titolo
|Mission: Impossible
|Anno di uscita
|1996
|Regia
|Brian De Palma
|Interpreti principali
|Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames
|Sinossi
|Nel corso di una delicata operazione internazionale, due agenti segreti si trovano coinvolti in un intrigo che sfugge rapidamente al controllo. Un imprevisto ribalta ogni certezza e trasforma i protagonisti in sospettati, costringendoli a muoversi nell’ombra per dimostrare la verità. Tra inganni e missioni ad alto rischio, ogni scelta può cambiare il destino dell’intera operazione.
|Budget di produzione
|circa 80 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 457 milioni di dollari
|Titolo
|Wake Up
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|Joe W Nowland
|Interpreti principali
|Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman, Jeffrey Wells, Lauretta Compton, Gregory Dean Tompkins
|Sinossi
|Dopo un violento incidente, un uomo si risveglia senza memoria e senza identità, coinvolto suo malgrado in un’indagine per omicidio. Mentre le autorità lo inseguono, una sola alleata decide di aiutarlo a fuggire. Tra indizi frammentari e verità sfuggenti, inizia una corsa contro il tempo per ricostruire il passato e cambiare il proprio destino.
|Budget di produzione
|n.d.
- L’assedio di fuoco - Iris (21:13)
|Titolo
|L’assedio di fuoco
|Anno di uscita
|1954
|Regia
|André De Toth
|Interpreti principali
|Randolph Scott, Wayne Morris, Joan Weldon, Joe Sawyer, James Millican, Charles Bronson
|Sinossi
|Un uomo segnato da una perdita personale ritorna in una cittadina che non è pronta a credergli. Tra sospetti, isolamento e un pericolo imminente che nessuno sembra vedere, dovrà trovare il modo di dimostrare la verità e affrontare una minaccia che rischia di colpire nel momento più vulnerabile.
|Titolo
|Zamora
|Anno di uscita
|2024
|Regia
|Neri Marcorè
|Interpreti principali
|Alberto Paradossi, Marta Gastini, Neri Marcorè, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Storti, Walter Leonardi
|Sinossi
|Negli anni Sessanta, un contabile di provincia si ritrova catapultato nella realtà milanese, dove il lavoro si intreccia con un’insolita passione aziendale per il calcio. Per non deludere il proprio datore, accetta un ruolo più grande delle sue capacità, innescando una serie di situazioni impreviste che mettono alla prova identità e determinazione.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 738.737 euro in Italia
|Titolo
|K-19
|Anno di uscita
|2002
|Regia
|Kathryn Bigelow
|Interpreti principali
|Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard, Joss Ackland, John Shrapnel, Donald Sumpter
|Sinossi
|Nel pieno della tensione globale dei primi anni Sessanta, un sottomarino nucleare affronta un’emergenza tecnica che rischia di trasformarsi in una catastrofe senza precedenti. Isolati e sotto pressione, gli uomini a bordo devono confrontarsi con scelte estreme mentre il tempo si riduce e le conseguenze minacciano di estendersi ben oltre i confini militari.
|Budget di produzione
|circa 100 milioni di dollari
|Incassi
|circa 65,7 milioni di dollari
- Attacco al potere - Olympus Has Fallen - Cielo (21:15)
|Titolo
|Attacco al potere - Olympus Has Fallen
|Anno di uscita
|2013
|Regia
|Antoine Fuqua
|Interpreti principali
|Gerard Butler, Aaron Eckhart, Finley Jacobsen, Dylan McDermott, Rick Yune, Morgan Freeman
|Sinossi
|Alla vigilia di un importante incontro internazionale, una minaccia improvvisa mette in crisi la sicurezza degli Stati Uniti, trasformando un evento istituzionale in uno scenario di emergenza. Tra strategie militari, tensioni geopolitiche e azioni sul campo, un singolo individuo si ritrova al centro di una sfida decisiva, dove ogni scelta può cambiare il destino dell’intera nazione.
|Budget di produzione
|circa 70 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 160 milioni di dollari
- American Gigolò - LA7 Cinema (21:15)
|Titolo
|American Gigolò
|Anno di uscita
|1980
|Regia
|Paul Schrader
|Interpreti principali
|Richard Gere, Lauren Hutton, Héctor Elizondo, K Callan, Carole Cook, Nina van Pallandt
|Sinossi
|Un uomo costruisce la propria vita sfruttando fascino e relazioni nel mondo dell’alta società, dove tutto sembra regolato da apparenze e convenienze. Quando un legame supera i confini previsti, si innesca una spirale di tensioni e conseguenze imprevedibili, mettendo in discussione identità, sicurezza e controllo in un ambiente dominato da potere e vendetta.
|Budget di produzione
|circa 4,8–5 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 50 milioni di dollari
- Marry Me - Sposami - La 5 (21:25)
|Titolo
|Marry Me - Sposami
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Kat Coiro
|Interpreti principali
|Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman
|Sinossi
|Alla vigilia di un matrimonio mediatico destinato a milioni di spettatori, una celebre artista scopre un tradimento che manda in frantumi ogni certezza. In un gesto impulsivo e pubblico, sceglie uno sconosciuto tra la folla, dando vita a un’unione inaspettata. Tra differenze, pressioni e riflettori, il loro legame mette alla prova autenticità e fiducia.
|Budget di produzione
|circa 23 milioni di dollari
|Incassi
|circa 50,5–56,5 milioni di dollari
- Matrimonio al Sud - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Matrimonio al Sud
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Paolo Costella
|Interpreti principali
|Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta
|Sinossi
|L’unione tra due giovani provenienti da realtà opposte diventa il terreno di scontro tra le rispettive famiglie, divise da tradizioni e mentalità inconciliabili. Tra tensioni, rivalità e visioni contrastanti dell’evento, l’organizzazione delle nozze si trasforma in una sfida continua, mettendo a rischio non solo l’equilibrio tra i genitori, ma anche la serenità della coppia.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 3,7 milioni di euro in Italia