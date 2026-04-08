Ascolti TV: vince la replica di Montalbano su RAI 1 con oltre 2,8 milioni di spettatori. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, martedì 7 aprile 2026
Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una sfida agguerrita tra programmi molto diversi tra loro, come repliche di fiction TV acclamate, reality in prima visione e tanti talk e programmi di approfondimento e politica, come ogni martedì. Un palinsesto per certi versi rinnovato rispetto alle scorse settimane, anche in virtù di new entry attese. Ma partiamo dalle ammiraglie.
RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte per certi versi opposte: la replica de Il Commissario Montalbano con l’episodio L’Odore della Notte del 2001, con Luca Zingaretti, da una parte; dall’altra, invece, Mediaset ha schierato il GF VIP dopo lo stop del lunedì di Pasquetta. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.
Montalbano su RAI 1 trionfa con l’ennesima replica, registrando 2,8 milioni di spettatori e il 16% di share. Non benissimo il GF VIP su CANALE 5 che fa sì più share (16,5%) ma meno spettatori - circa 2 milioni. Boom di Floris su LA7 con quasi 1,8 milioni di audience.
Le altre reti hanno proposto un po’ di tutto, tranne il cinema - relegato ai canali tematici. Su RAI 2 ecco il rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera ha intervistato Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.
Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince di poco La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 22,6% di share e oltre 4,8 milioni di spettatori. Si ferma a 4,7 milioni, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,3%.
Ascolti TV martedì 7 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera
Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince ancora Montalbano in replica. Male il GF VIP, mentre Floris batte Fagnani per il gradino più basso del podio.
- RAI 1 - Il Commissario Montalbano - L’odore della Notte: 2.807.000 spettatori (16% di share)
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP: 2.020.000 spettatori (16,5% di share)
- LA7 - DiMartedì: 1.776.000 spettatori (11,1% di share)
- RAI 2 - Belve: 1.349.000 spettatori (8,8% di share)
- ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 789.000 spettatori (6,9% di share)
- RETE 4 - È sempre Cartabianca: 598.000 spettatori (5% di share)
- NOVE - Only Fun - Comico Show: 538.000 spettatori (3,1% di share)
- RAI 3 - FarWest: 447.000 spettatori (2,9% di share)
- TV8 - Italia’s Got Talent: 276.000 spettatori (1,9% di share)
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Il Commissario Montalbano è andato in onda ieri sera in replica con il terzo episodio della quarta stagione - addirittura del lontano 2001 - del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri: L’odore della Notte. All’epoca fu una puntata cult, soprattutto negli ascolti: difatti, registrò più di 8,6 milioni di telespettatori con il 30,7% di share. Questo capitolo, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni, appunto, del commissario Salvo Montalbano, si basa sull’omonimo romanzo di Andrea Camilleri ed è un intricato giallo che porta il commissario ad indagare nei meandri della sua Vigata.
Anche a distanza di anni, quindi, Montalbano ha successo e poco importa se l’esborso dovuto a produzione e cachet sia tra i più alti di “mamma RAI”.
Infatti, come riportato da Davide Maggio nel 2023, tolte le coproduzioni, Il Commissario Montalbano è la serie TV più costosa con circa 3,3 milioni di euro a puntata (circa 115 minuti di prodotto). In sostanza, un minuto di un episodio di Montalbano prevede spese stimate di 26 mila euro.
Di contro, CANALE 5 schierava il Grande Fratello VIP, che come mole di di investimenti e budget non è paragonabile a tali produzioni, sebbene i costi siano notevoli e molteplici:
- innanzitutto, la macchina organizzativa prevede almeno 200 persone tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post);
- poi c’è da badare alla casa, che, secondo alcune stime, potrebbe valere tra i 700 mila e i 900 mila euro, senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria;
- non dimentichiamoci dei conduttori e degli ospiti in studio: se in passato Alfonso Signorini da timoniere percepiva un cachet tra i 20 e i 30 mila euro a puntata, oggi [Ilary Blasi potrebbe superare i 900 mila euro complessivi per l’intera stagione come “paga base”;
- e poi ci sono loro, i concorrenti: da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota tra i 50 e i 100 euro al giorno per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media tra i 4.000 e i 7.000 euro a settimana, con punte anche molto superiori. Ad esempio, per Valeria Marini qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana;
- infine, va considerato il montepremi finale, che da qualche edizione a questa parte non supera i 100 mila euro.
Quel che è certo è che Belve, in onda ieri su RAI 2 con la nuova stagione, abbassa l’asticella del budget generale. D’altronde, la formula standard prevede 3, massimo 4 ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:
- la conduttrice Francesca Fagnani, stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet tra i 20.000 e i 50.000 euro a puntata;
- d’altro canto, il compenso degli ospiti può variare sensibilmente: Fabrizio Corona, nel 2023, dichiarò di aver percepito circa 30.000 euro per le sue ospitate in RAI (compresa l’intervista a Belve); nel 2024, invece, circolò la cifra di 70.000 euro per l’intervista a Fedez, somma prontamente smentita dalla RAI stessa. Tra i vip intervistati c’erano Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.
Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve può prevedere un massimo di 300.000-350.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore ai concorrenti diretti di serata.
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