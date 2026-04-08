Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una sfida agguerrita tra programmi molto diversi tra loro, come repliche di fiction TV acclamate, reality in prima visione e tanti talk e programmi di approfondimento e politica, come ogni martedì. Un palinsesto per certi versi rinnovato rispetto alle scorse settimane, anche in virtù di new entry attese. Ma partiamo dalle ammiraglie.

RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte per certi versi opposte: la replica de Il Commissario Montalbano con l’episodio L’Odore della Notte del 2001, con Luca Zingaretti, da una parte; dall’altra, invece, Mediaset ha schierato il GF VIP dopo lo stop del lunedì di Pasquetta. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Montalbano su RAI 1 trionfa con l’ennesima replica, registrando 2,8 milioni di spettatori e il 16% di share. Non benissimo il GF VIP su CANALE 5 che fa sì più share (16,5%) ma meno spettatori - circa 2 milioni. Boom di Floris su LA7 con quasi 1,8 milioni di audience.

Le altre reti hanno proposto un po’ di tutto, tranne il cinema - relegato ai canali tematici. Su RAI 2 ecco il rientro di Belve, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che ieri sera ha intervistato Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince di poco La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 22,6% di share e oltre 4,8 milioni di spettatori. Si ferma a 4,7 milioni, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,3%.

Ascolti TV martedì 7 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince ancora Montalbano in replica. Male il GF VIP, mentre Floris batte Fagnani per il gradino più basso del podio.

RAI 1 - Il Commissario Montalbano - L’odore della Notte: 2.807.000 spettatori (16% di share) CANALE 5 - Grande Fratello VIP: 2.020.000 spettatori (16,5% di share) LA7 - DiMartedì: 1.776.000 spettatori (11,1% di share) RAI 2 - Belve: 1.349.000 spettatori (8,8% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 789.000 spettatori (6,9% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 598.000 spettatori (5% di share) NOVE - Only Fun - Comico Show: 538.000 spettatori (3,1% di share) RAI 3 - FarWest: 447.000 spettatori (2,9% di share) TV8 - Italia’s Got Talent: 276.000 spettatori (1,9% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 7 aprile 2026

Il Commissario Montalbano è andato in onda ieri sera in replica con il terzo episodio della quarta stagione - addirittura del lontano 2001 - del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri: L’odore della Notte. All’epoca fu una puntata cult, soprattutto negli ascolti: difatti, registrò più di 8,6 milioni di telespettatori con il 30,7% di share. Questo capitolo, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni, appunto, del commissario Salvo Montalbano, si basa sull’omonimo romanzo di Andrea Camilleri ed è un intricato giallo che porta il commissario ad indagare nei meandri della sua Vigata.

Anche a distanza di anni, quindi, Montalbano ha successo e poco importa se l’esborso dovuto a produzione e cachet sia tra i più alti di “mamma RAI”.

Infatti, come riportato da Davide Maggio nel 2023, tolte le coproduzioni, Il Commissario Montalbano è la serie TV più costosa con circa 3,3 milioni di euro a puntata (circa 115 minuti di prodotto). In sostanza, un minuto di un episodio di Montalbano prevede spese stimate di 26 mila euro.

Di contro, CANALE 5 schierava il Grande Fratello VIP, che come mole di di investimenti e budget non è paragonabile a tali produzioni, sebbene i costi siano notevoli e molteplici:

innanzitutto, la macchina organizzativa prevede almeno 200 persone tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post);

tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post); poi c’è da badare alla casa , che, secondo alcune stime, potrebbe valere tra i 700 mila e i 900 mila euro , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria;

, che, secondo alcune stime, potrebbe valere , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria; non dimentichiamoci dei conduttori e degli ospiti in studio: se in passato Alfonso Signorini da timoniere percepiva un cachet tra i 20 e i 30 mila euro a puntata, oggi [Ilary Blasi potrebbe superare i 900 mila euro complessivi per l’intera stagione come “paga base”;

come “paga base”; e poi ci sono loro, i concorrenti : da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota tra i 50 e i 100 euro al giorno per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media tra i 4.000 e i 7.000 euro a settimana , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per Valeria Marini qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana;

: da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana; infine, va considerato il montepremi finale, che da qualche edizione a questa parte non supera i 100 mila euro.

Quel che è certo è che Belve, in onda ieri su RAI 2 con la nuova stagione, abbassa l’asticella del budget generale. D’altronde, la formula standard prevede 3, massimo 4 ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:

la conduttrice Francesca Fagnani , stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet tra i 20.000 e i 50.000 euro a puntata ;

, stando alle stime di diverse fonti, percepisce un cachet ; d’altro canto, il compenso degli ospiti può variare sensibilmente: Fabrizio Corona, nel 2023, dichiarò di aver percepito circa 30.000 euro per le sue ospitate in RAI (compresa l’intervista a Belve); nel 2024, invece, circolò la cifra di 70.000 euro per l’intervista a Fedez, somma prontamente smentita dalla RAI stessa. Tra i vip intervistati c’erano Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve può prevedere un massimo di 300.000-350.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore ai concorrenti diretti di serata.