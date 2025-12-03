Ascolti TV ieri sera, 2 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore?

Ascolti TV: la serata di martedì 2 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due scelte in prima visione in palinsesto: l’inedita serie TV italiana L’Altro Ispettore, dedicata alle morti sul lavoro, sulla RAI, e la soap turca La Notte nel cuore sulla principale rete Mediaset.

A vincere è stata la serie di RAI 1 dedicata alle morti bianche, che registra 3.184.000 spettatori (pari al 18% di share); non male comunque la fiction turca, che registra 2.511.000 spettatori con il 16,5% di share.

Non eccezionale il programma cult Belve condotto da Francesca Fagnani ma meglio delle scorse settimane. Quella di ieri è stata l’ultima puntata della stagione. In realtà, tra le altre reti c’erano dei concorrenti comunque agguerriti e che di solito raccolgono più audience, come il talk diMartedì di Giovanni Floris su La7, che lo scorso martedì si era preso il terzo posto di serata. Da segnalare anche il calcio su ITALIA 1, con l’incontro di Coppa Italia tra Juventus e Udinese valevole per gli ottavi di finale che ha incollato alla TV tanti tifosi.

Più indietro gli altri canali, che vedevano in palinsesto varietà, talent e programmi di informazione e approfondimento, come Amore Criminale su RAI 3 e la semifinale di X Factor su TV8.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nuovamente trionfatore La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che registra ben 5.743.000 spettatori e 26,2% di share. Più indietro Affari Tuoi, che si ferma a 4.631.000 spettatori con il 21% di share - più di un milione di audience in meno.

Ascolti TV martedì 2 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Se a Canale 5 va, ancora una volta, l’access prime time, in prima serata la spuntano i canali RAI, con L’Altro Ispettore che fa tanto (unico sopra i 3 milioni), considerando anche che su ITALIA 1 c’era la Juventus in campo in Coppa Italia.

RAI 1 - L’altro Ispettore: 3.184.000 spettatori (18% di share) ITALIA 1 - Coppa Italia: Juventus-Udinese: 2.623.000 spettatori (12,8% di share) CANALE 5 - La notte nel cuore: 2.511.000 spettatori (16,5% di share) RAI 2 - Belve: 1.390.000 spettatori (8,9% di share) LA7 - diMartedì: 1.278.000 spettatori (7,6% di share) RAI 3 - Amore criminale: 776.000 spettatori (4,3% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 562.000 spettatori (4,2% di share) TV8 - X Factor: 555.000 spettatori (3,6% di share) NOVE - Only Fun Comedy Show: 533.000 spettatori (3,1% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 2 dicembre 2025

Ieri sera su RAI 1 è andata in onda la prima puntata - delle sei previste - della nuova fiction L’Altro Ispettore, un titolo che porta sul piccolo schermo un tema raro e spesso ignorato: quello delle morti sul lavoro, delle vite spezzate in fabbrica, nei cantieri, negli ospedali. Un argomento duro, “scomodo”, che la serie affronta con un approccio narrativo maturo e sorprendentemente empatico, guidata dalla regia attenta di Paola Randi. Accanto a una trama che mescola cronaca, tensione e umanità, spicca un cast solido e credibile: Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi.

Il cuore della fiction è Domenico “Mimmo” Dodaro (Vassallo), ispettore del lavoro, uomo segnato da un passato enorme da contenere ma spinto da una ricerca ostinata della verità. Mimmo non brandisce pistole, ma competenza, intuito, silenzi, e quelle cuffie antirumore che usa per isolarsi e trovare le domande giuste. Accanto a lui, Alessandro (Bocci), amico e collega rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Le indagini si intrecciano poi con la PM Raffaella Pacini (Inaudi), ex compagna di liceo e presenza che riaccende legami mai davvero spenti.

La fiction è stata realizzata con un budget complessivo dichiarato di 6.155.769,66 euro (fonte Crew United), cifra che copre l’intera produzione dei primi sei episodi. Circa un milione di euro a puntata.

Il progetto ha inoltre ottenuto un contributo pubblico di oltre 115 mila euro dalla Regione Toscana, nell’ambito del bando dedicato alle opere audiovisive girate sul territorio. Una parte dei finanziamenti deriva anche dal plafond regionale 2023 destinato alla serialità, condiviso tra più produzioni.

Di contro, CANALE 5 schierava un altro sceneggiato, stavolta direttamente dalla Turchia, che sta ottenendo grande successo. La Notte nel Cuore (titolo originale Siyah Kalp) è una serie drammatica turca che è in onda sui canali Mediaset dallo scorso maggio, con anche due prime serate a settimana. La fiction ruota attorno alla storia di Sumru, che ha abbandonato da giovane i suoi gemelli, Nuh e Melek, per sposare il potente uomo d’affari Samet. Anni dopo, i due fratelli scoprono la verità sulle proprie origini e decidono di affrontare la madre in Cappadocia - dove è girata la serie. Tra segreti, passioni e conflitti, Melek e Nuh riescono a infiltrarsi nella nuova realtà, scatenando vendette, relazioni, alleanze e tradimenti.

La serie è prodotta da Tims&B Productions, celebre casa turca che ha realizzato anche l’altra acclamata soap Terra Amara. Sul fronte del budget, non ci sono cifre ufficiali per Siyah Kalp; tuttavia, facendo un rapido confronto con fiction competitor, le “dizi” turche di alto profilo vantano in media un costo di circa 180.000-200.000 euro per episodio. Considerando che la serie prevede 34 puntate - sebbene in Italia siano divise in modo diverso - si può affermare che la stagione completa sia costata tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Quel che è certo è che Belve, in onda su RAI 2, come mole di di investimenti e budget preveda un’asticella più bassa in materia. D’altronde, la formula standard prevede 3, massimo 4 ospiti a puntata più l’intervistatrice. Sebbene non vi siano dati ufficiali, possiamo dire che:

Insomma, qualsiasi sia la cifra, possiamo dire che una puntata di Belve come quella di ieri può prevedere un massimo di 250.000-300.000 euro per la realizzazione, sensibilmente inferiore a pellicole cinematografiche e fiction di primo livello.