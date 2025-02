Quanto guadagna Fedez? Patrimonio e stipendio del rapper milanese

Quanto guadagna Fedez? Una domanda questa che tutti ci siamo fatti almeno una volta visto che il rapper, insieme alla - ormai ex - moglie Chiara Ferragni, da sempre è sinonimo anche di lusso e ricchezza come dimostra un recente video in cui ha svelato il suo ultimo regalo: una Ferrari Roma Cabriolet da 250.00 euro, decisamente niente male.

Eppure Fedez durante un’udienza del 2020 in collegamento telematico con il giudice di Milano si è dichiarato nullatenente, parole che possono sembrare perlomeno strane alla luce dello sfarzo del suo stile di vita.

Una sorta di paradosso visto che per Forbes il cantante avrebbe un patrimonio stimato in 20 milioni di euro, la metà rispetto a quello attestato alla sua ex moglie Chiara Ferragni.

In parallelo alla sua carriera nella musica oltre a quella di influencer e in generale nel mondo dello spettacolo, c’è la sua attività da imprenditore che è finita più volte nel mirino del Codacons.

Adesso però è il momento della musica e non delle polemiche, visto che l’artista sarà tra i 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito.

Cerchiamo allora di fare piena luce su chi è Fedez attraverso la sua biografia, dando uno sguardo a quelli che sono i suoi guadagni e al patrimonio che avrebbe accumulato in questi anni.

Chi è Fedez: età e scalata al successo del rapper Nato il 15 ottobre 1989 (ha 35 anni) e cresciuto a Buccinasco, nella periferia di Milano, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è partito come un semplice ragazzo di provincia che suonava nei centri sociali ed è diventato un vero e proprio imprenditore e icona glamour. Fedez è riuscito a costruirsi il suo impero partendo dalla musica, la sua principale attività. Dal suo esordio ha pubblicato sette album in studio e ha conquistato diversi dischi di platino. Quando nel 2016 si è fidanzato con Chiara Ferragni - reginetta nostrana delle influencer - c’è stato un balzo della sua popolarità culminato con il matrimonio nel 2018 dal quale sono nati due figli: Leone e Vittoria. Da quel momento Fedez è diventato anche un personaggio televisivo e social oltre che musicale, conducendo programmi di successo come X Factor e Lol e arrivando ad avere 14 milioni di follower su Instagram. La storia d’amore con Chiara Ferragni però adesso è finita, con la coppia che da tempo non vive più sotto lo stesso tetto e adesso si è separata in attesa del divorzio.

Il patrimonio di Fedez oggi In totale per la celebre rivista americana Forbes, al 2023 il patrimonio di Fedez sarebbe di oltre 20 milioni di euro grazie agli introiti delle sue società e di quelle a lui collegate in modo indiretto. Meglio però fa la moglie Chiara Ferragni, che avrebbe invece un patrimonio di 40 milioni. Nel 2020 però in collegamento telematico con il giudice di Milano durante un’udienza per una causa di diffamazione nell’ormai famosa battaglia legale con Codacons, si è dichiarato nullatenente specificando che “è tutto intestato alle mie società”. Il Codacons così ha deciso di fare un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo alle Fiamme Gialle di fare piena luce sul patrimonio dell’artista. Al momento non si conosce con esattezza il valore del patrimonio netto di Fedez, ma sappiamo che è composto da diverse proprietà e società controllate dalla holding - attualmente guidata al 90% dai genitori del rapper stando a quanto riportato da Open - Zedef srl di cui il rapper avrebbe il 10% delle quote.

Quanto guadagna Fedez tra social, partnership e cachet Non è un’impresa semplice anche stare dietro a tutti i guadagni di Fedez, visto che l’artista ha molte voci di incasso dalla musica fino alla tv passando per la pubblicità e il marketing. Ad aprile 2020 è entrato in affari con il gruppo Be, grossa società di consulenza per banche e assicurazioni quotata al segmento Star. Be ha finanziato la nuova società di Fedez Dream of Ordinary Madness (Doom), spinoff di Zdf, l’agenzia creativa di Fedez. Be possiede la maggioranza di Doom e grazie alla firma dell’accordo, riporta L’Espresso in un’inchiesta a firma di Vittorio Malagutti e Carlo Tecce, Fedez ha incassato 1,8 milioni di euro. La madre e manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, è stata nominata amministratore delegato con un compenso annuale di 130.000 euro. Il settimanale romano ha svelato che nel 2020, in soli 8 mesi di attività, la società di Fedez e Be ha fatturato 8 milioni di euro e nel 2021 ha previsto di incassarne almeno il doppio grazie a clienti del mondo bancario, food e fitness e cosmetica. Tornando alla carriera e ai guadagni del cantante, oltre a essere stato presente nel cast di Celebrity Hunted Italia e delle due edizioni di LOL, ha partecipato al documentario della moglie Chiara Ferragni Unposted e testimonial Amazon Prime, grazie ad Amazon Fedez ha incassato 800 mila euro. A lungo inoltre poi è stato uno dei giudici di X Factor: nel corso degli anni il suo cachet sarebbe aumentato sempre più fino a un incasso stimato in 10.000 euro a puntata. Quanto al Festival di Sanremo, in occasione delle sue partecipazioni come concorrente Fedez avrebbe incassato un rimborso spese pari a 53.000 euro. Senza dubbio uno dei principali canali, oltre a quello della musica, da cui Fedez guadagna un bel po’ di soldi è Instagram. Per sponsorizzare un prodotto sul suo profilo Instagram, che conta circa 14 milioni di followers, le aziende arrivano a pagare 31.200 $ a post secondo Hopper HQ, un famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media. Tra le principali collaborazioni di Fedez troviamo quella con Intimissimi, Versace, con cui ha realizzato anche una linea di abbigliamento brandizzata, e Supreme. leggi anche I più ricchi di Instagram in Italia e nel mondo. La classifica 2024