Test Medicina 2021: il punteggio minimo per entrare

Test medicina 2021: esiste un punteggio minimo per superare la prova e un punteggio minimo per entrare al corso di laurea nella sede prescelta in seguito alla pubblicazione della graduatoria.

Il 3 settembre il test di Medicina 2021 si terrà in tutti gli atenei pubblici italiani. Quest’anno i posti disponibili sono 14.020, il 7 per cento in più rispetto al test di Medicina dello scorso anno.

Nonostante il punteggio minimo per entrare in graduatoria sia pari a 20, saranno i singoli atenei, sulla base dei posti disponibili, a definire la soglia per l’accesso al corso di studi.

Il punteggio minimo per entrare a Medicina, università per università, sarà disponibile solo una volta che la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly il prossimo 28 settembre.

Possiamo tuttavia avere già un’idea del punteggio minimo per entrare a Medicina nel 2021 università per università sulla base di quanto accaduto lo scorso anno.

Test Medicina 2021: punteggio minimo per entrare università per università

Il punteggio minimo per entrare a Medicina nel 2021 in base all’università non è ancora disponibile e lo sarà solo dopo il test e la pubblicazione della graduatoria nazionale.

Per punteggio minimo per superare il test di Medicina 2021 ed entrare si intende quello più basso ottenuto dal candidato che occupa l’ultimo posto disponibile in graduatoria.

Lo scorso anno infatti il punteggio minimo è stato registrato all’Università di Messina, come accaduto tra le altre cose l’anno precedente. A Messina il punteggio minimo 2020 è stato di 39,5 contro il 41,4 del 2019. Di anno in anno i posti in totale a disposizione sono aumentati.

Di seguito la classifica dei punteggi minimi per entrare a Medicina nel 2020, in attesa di quella 2021, università per università:

punteggio minimo test Medicina 2020 Milano Bicocca 57,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Bologna 51,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Milano 51,5;

punteggio minimo test Medicina 2020 Pavia 51,1;

punteggio minimo test Medicina 2020 Padova 49,7;

punteggio Minimo test Medicina 2020 Padova, sede di Treviso 48,5;

punteggio minimo test Medicina 2020 Verona 47,7;

punteggio minimo test Medicina 2020 Trento 47,5;

punteggio minimo test Medicina 2020 Modena - Reggio Emilia 47,1;

punteggio minimo test Medicina 2022 Brescia 46,9;

punteggio minimo test Medicina 2020 Bologna, sede di Ravenna 46,3;

punteggio minimo test Medicina 2020 Bologna, sede di Forlì 46,2;

punteggio minimo test Medicina HT Sapienza 46,2;

punteggio minimo test Medicina 2020 Torino 45,9;

punteggio minimo test Medicina 2020 Piemonte Orientale 44,9;

punteggio minimo test Medicina 2020 Firenze 44,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Parma 44,7;

punteggio minimo test Medicina 2020 Trieste 44,3;

punteggio minimo test Medicina 2020 Genova 43,6;

punteggio minimo test Medicina 2020 Udine 43,6;

punteggio minimo test Medicina 2020 Pisa 43,5;

punteggio minimo test Medicina 2020 Bari 43,2;

punteggio minimo test Medicina 2020 Policlinico Sapienza 42,9;

punteggio minimo test Medicina 2020 Ferrara, sede Ferrara 42,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Napoli Federico II 42,6;

punteggio minimo test Medicina 2020 Siena 42,2;

punteggio minimo test Medicina 2020 S. Andrea Sapienza 42;

punteggio minimo test Medicina 2020 Foggia 41,9;

punteggio minimo test Medicina 2020 Salerno 41,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Politecnica delle Marche 41,6;

punteggio minimo test Medicina 2020 Tor Vergata

punteggio minimo test Medicina 2020 Polo Pontino Sapienza 41,3;

punteggio minimo test Medicina 2020 Perugia 41,2;

punteggio minimo test Medicina 2020 Bari, sede di Taranto 41;

punteggio minimo test Medicina 2020 Chieti 41;

punteggio minimo test Medicina 2020 L’Aquila 40,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Catania 40,5;

punteggio minimo test Medicina 2020 Molise 40,4;

punteggio minimo test Medicina 2020 Sassari 40,3;

punteggio minimo test Medicina 2020 Vanvitelli 40,2;

punteggio minimo test Medicina 2020 Cagliari 40,1;

punteggio minimo test Medicina 2020 Catanzaro 39,8;

punteggio minimo test Medicina 2020 Messina 39,5.

Test Medicina 2021: tutte le date

Per entrare a Medicina nel 2021 bisogna superare il test, ma i risultati non sono immediati e dopo il 3 settembre ci sono alcune date che i candidati aspiranti medici dovranno tenere a mente.

Abbiamo detto della data del 28 settembre quando, stando al decreto del ministero dell’Università e della Ricerca, verrà pubblicata la graduatoria per il punteggio minimo di Medicina 2021 università per università. Ma prima di questa data ce ne sono altre:

il 17 settembre 2021 avviene la pubblicazione da parte di CINECA del punteggio ottenuto dai candidati, secondo il codice etichetta , nell’area riservata agli stessi di Universitaly nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali;

avviene la pubblicazione da parte di CINECA del punteggio ottenuto dai candidati, secondo il , nell’area riservata agli stessi di Universitaly nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali; il 24 settembre 2021 sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

Per il punteggio minimo per entrare a Medicina nel 2021 università per università occorrerà attendere la fine del mese di settembre.