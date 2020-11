Queste Regioni sono diventate zona arancione

Alcune Regioni passano da zona gialla a zona arancione. Che il livello d’allerta assegnato ai territori italiani fosse provvisorio era cosa nota. Ma forse non ci si aspettava che il cambio sarebbe arrivato così presto. Tutto è dipeso dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, diffuso nella serata di lunedì 9 ottobre.

Il rapporto ha delineato un quadro allarmante, con i servizi sanitari vicini al sovraccarico in tutte le Regioni italiane e non soltanto in quelle che sono diventate rosse o arancioni.

A rischiare maggiormente il cambio di status, secondo le prime indiscrezioni emerse sulla stampa, erano Toscana, Campania e Veneto, come Liguria, Umbria e Emilia-Romagna, tutte attualmente in zona gialla, verso il possibile spostamento in zona arancione (il più probabile) o in zona rossa (scenario difficile ma non escluso) al fine di limitare l’innalzamento della curva dei contagi. Intanto, dopo il Trentino, l’Alto Adige ha deciso di auto-proclamarsi zona rossa.

Il ritardo è stato dovuto all’attività di validazione dei dati, per la quale alcune Regioni avrebbero richiesto di avere più tempo. Ma ormai il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto ad emanare le ordinanze necessarie per ufficializzare il cambio di zona delle Regioni che, in base ai dati, sono risultate essere le più a rischio in questo momento.

Le Regioni che diventano zona arancione

È stato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ad anticipare l’inserimento di alcune Regioni nella zona arancione, dove non si può uscire dal proprio Comune di domicilio se non per motivi lavorativi e bar e ristoranti sono chiusi.

Si tratta di Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

L’ordinanza che stabilisce il passaggio di alcune Regioni dalla zona gialla alla arancione da mercoledì 11 novembre è stata firmata dal ministro Speranza ma non è stata ancora pubblicata. Come riportato nella serata di ieri da Marsilio, è stato Speranza stesso ad avergli comunicato i nomi delle Regioni che entrano in zona arancione, unendosi così a Puglia e Sicilia.

Il ministro @robersperanza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’#Abruzzo - insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella #zonaarancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì. — Marco Marsilio (@marcomarsilio) November 9, 2020

Ancora in bilico Veneto e Campania, ma anche Emilia-Romagna e - come rivelato nelle ultime ore - il Friuli. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, chiarendo come “in almeno 4 regioni è opportuno anticipare le misure”.

Malgrado effettive differenze tra regioni - precisa Brusaferro - il nostro paese “eccede largamente soglia fissata a livello Ue”

Il passaggio da zona gialla a zona arancione appare quindi scontato per molti, senza escludere anche un intervento più estremo, che potrebbe prevedere l’istituzione della zona rossa.

I dati, si ricorda, vengono forniti direttamente dalle Regioni ai fini di permettere all’ISS e al Governo di individuare eventuali passaggi necessari tra le tre diverse zone. Le difficoltà riportare dalle Regioni nel raccogliere i dati sono parte del motivo per cui il più recente rapporto di monitoraggio ISS è stato pubblicato con qualche giorno di ritardo.

Covid: la situazione delle Regioni secondo gli ultimi dati

Secondo gli ultimi dati presentati dal bollettino della Protezione Civile martedì 10 novembre, si contano 995.463 persone contagiate da inizio pandemia di coronavirus: un +35.098 rispetto al giorno precedente con un indice Rt di 1,7%. I decessi sono stati 580 (42.330 in totale).

I residenti in Italia attualmente contagiati sono 590.110 (+16.776), 2.971 sono in terapia intensiva. Il numero di tamponi effettuati nella giornata in esame è 217.758.

È la Lombardia a continuare a detenere il triste primato di Regione con il più alto numero di nuovi contagi (10.995). Seguono Piemonte (+3.695), Veneto (+2.763), Campania (+2.716), , Lazio (+2.608), Emilia-Romagna (2.430) e poi le restanti, con il numero più basso di nuovi contagi segnato dal Molise (+42), per un totale di 1.692 positivi ad oggi.

Nell’articolo seguente la lista aggiornata delle Regioni suddivise per zona rossa, arancione e gialla.