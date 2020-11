Il bollettino coronavirus di oggi 10 novembre 2020: l’aggiornamento sulla situazione coronavirus in Italia con il numero dei contagi, dei morti e dei guariti da COVID-19.

I dati del bollettino coronavirus in Italia, illustrati ora dal Ministero della Salute, mostrano il quadro attuale dell’emergenza regione per regione: il numero dei nuovi contagi, decessi e dimessi relativo ai pazienti affetti da COVID-19 in Italia viene fornito ogni giorno a partire dalle ore 17:00/18:00.

Bollettino coronavirus Italia 10 novembre: contagi, guariti e decessi

La situazione illustrata dal bollettino del Ministero della Salute di oggi 10 novembre è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 995.463 e l’incremento rispetto a ieri è di 35.098 nuovi casi. I pazienti ricoverati sono 28.633 di cui 2.971 in terapia intensiva.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 590.110 (+16.776).

Sono 580 i nuovi decessi per un totale di 42.330 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 363.023, 17.734 in più rispetto a ieri.

Il numero totale dei tamponi effettuati oggi 10 novembre è pari a 217.758.

Bollettino coronavirus 10 novembre: tabella contagi in Italia per Regione

Ecco invece i dati aggiornati a oggi 10 novembre nelle varie regioni in Italia:

Lombardia : 135.505 +10.995

: 135.505 +10.995 Piemonte : 58.835 +3.659

: 58.835 +3.659 Campania : 74.228 +2.716

: 74.228 +2.716 Veneto : 50.250 +2.763

: 50.250 +2.763 Emilia Romagna : 41.780 +2.430

: 41.780 +2.430 Lazio : 55.589 +2.608

: 55.589 +2.608 Toscana : 46.314 +2.223

: 46.314 +2.223 Liguria : 13.336 +1.172

: 13.336 +1.172 Sicilia : 22.832 +1.201

: 22.832 +1.201 Puglia : 18.886 +1.245

: 18.886 +1.245 Marche : 10.889 +504

: 10.889 +504 Abruzzo : 10.428 +746

: 10.428 +746 Friuli-Venezia Giulia : 7.841 +482

: 7.841 +482 Umbria : 9.996 +485

: 9.996 +485 Sardegna : 8.960 +489

: 8.960 +489 Bolzano : 8.663 +375

: 8.663 +375 Trento : 2.809 +243

: 2.809 +243 Calabria : 5.847 +409

: 5.847 +409 Valle d’Aosta 2.299 +127

2.299 +127 Basilicata : 2.987 +224

: 2.987 +224 Molise: 1.692 +42

*I dati per Regione fanno riferimento al totale dei contagiati attuali.

QUI di seguito la tabella aggiornata con tutti i contagi di oggi.