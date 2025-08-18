Abbonati

La propaganda scientifica e ciò che resta dell’art.32 della Costituzione

Lorenza Morello

18 Agosto 2025 - 12:20

Il caso Nitag tra nomine revocate, accuse di complottismo e conflitti d’interesse: la vicenda Serravalle-Bellavite accende il dibattito su scienza, vaccini e libertà di scelta.

La propaganda scientifica e ciò che resta dell’art.32 della Costituzione

Avrei rinunciato volentieri a commentare la vicenda Schillaci, ma stanti le molteplici richieste, eccomi qui. Ovviamente, mi riferisco alle recenti nomine del Nitag, ovvero l’organismo tecnico competente sui farmaci-vaccini che affianca il governo nelle decisioni da prendere. Come ormai di pubblico dominio, il 6 agosto scorso sono usciti i 22 nomi, fra i quali quelli di due medici, il pediatra Eugenio Serravalle e l’ematologo-ricercatore Paolo Bellavite.

Entrambi molto stimati, un clinico di esperienza quarantennale il primo, e uno studioso dall’indice Hindex 56, il secondo diventati nel giro di pochi giorni bersagli da colpire con qualsiasi fraseggio. Sono due no vax. Orrore. Due persone che “osano” criticare le politiche vaccinali. Il Nitag “non può” ospitare al proprio interno chi non parla bene senza se e senza ma di qualsiasi vaccino entri sul mercato.

Capiamo qualcosa della levata di scudi: i commenti degli odiatori sono iniziati dagli esponenti del PD: “Meloni e Schillaci accarezzano i complottisti, un insulto a chi crede nella scienza” (detto pure da chi non ha neanche una laurea) e rilanciati dalle virostar: “Come vedere don Vito Corleone e Al Capone alla commissione anti mafia”(ma come si permettono?). Il tam tam si è allargato a macchia d’olio, proprio come in pandemia i cittadini che non si sono vaccinati si sono sentiti dare dei “sorci da chiudere in casa”, da “prendere per il collo e appendere”, o “aspetta che me ne capiti uno sottotiro in ospedale vedete cosa gli faccio”. [...]

Money

