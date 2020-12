Nuove zone gialle, rosse e arancioni: cosa è stato deciso il 4 dicembre

Tra nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre e zone rosse, arancioni e gialle che cambiano, l’Italia è entrata in una nuova fase.

Il Governo ha confermato il meccanismo a 3 zone che, come ha detto Conte, ha dato risultati soddisfacenti. Attualmente l’Rt in Italia è sceso sotto la soglia dell’1 ed è pari a 0.91. Si sta registrando un calo degli accessi ai pronto soccorso, ai ricoveri e alle terapie intensive, e di questo passo, ha detto il premier, è ragionevole prevedere che entro due settimane tutte le regioni saranno gialle.

leggi anche Campania diventa zona arancione: le regole da seguire

Cambia, dunque, la mappa dell’Italia divisa nelle 3 fasce di rischio. Il 3 dicembre sono scadute le due ordinanze sulle zone rosse e arancioni firmate a fine novembre dal ministro Speranza. Giovedì 4 si è riunita la cabina di regia e sulla base dei dati del monitoraggio Iss e delle nuove valutazioni di rischio, il ministro Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove zone rosse, gialle e arancioni che entreranno in vigore il 6 dicembre.

Ecco cosa succederà a partire da domenica.

Nuove zone rosse, arancioni e gialle: le decisioni del 4 dicembre

Dopo l’atteso report dell’Istituto Superiore di Sanità, seguito dalle ordinanze del ministero della Salute le Regioni hanno cambiato ancora colore, sperando tutte in un allentamento delle maglie più incisivo in vista delle festività.

Stando al testo dell’ultimo decreto, dal 4 dicembre essere in zona gialla significa potersi spostare liberamente in altre regioni gialle senza autocertificazione, andare nelle seconde case e avere meno restrizioni per le attività commerciali.

Dal 21 dicembre, invece, per tutte le regioni, a prescindere dal colore, saranno vietati gli spostamenti interregionali per motivi diversi da lavoro, studio, salute, necessità o rientro al proprio domicilio o residenza. 25 e 26 dicembre e 1° gennaio stop agli spostamenti al di fuori del proprio comune.

Le regioni che cambiano colore

Da domenica 6 dicembre, Emilia-Romagna, FVG, Marche, Puglia e Umbria torneranno gialle. “Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà a essere gialla”, ha detto il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri.

Lombardia, Alto Adige, Piemonte invece resteranno arancioni ancora qualche giorno, anche se il presidente lombardo Attilio Fontana ha detto che la sua regione diventerà gialla dall’11 dicembre.

La Toscana sarà rossa fino a sabato, poi da domenica scatterà la zona arancione. Il presidente Giani, come altri suoi colleghi, lamenta il criterio secondo cui una regione non può fare il passaggio di colore prima di 14 giorni.

Insieme alla Toscana, anche la Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta passano da rossa ad arancione.

Intano la regione valdostana, con l’ordinanza anti-Dpcm che la promuove in zona gialla, è diventata un caso. “Dal 9 novembre la regione è in scenario arancione e nell’ultima settimana abbiamo un rischio moderato e un Rt inferiore a 1”, ha detto il governatore Erik Lavevaz. “Dovremmo essere in zona gialla o anche meno. Oggi la nostra situazione è migliore rispetto a regioni che sono gialle, come il Veneto”.

Chi resta in zona rossa?

Niente zona arancione per l’Abruzzo, che resterà zona rossa anche dopo il 4 dicembre. Il presidente di Regione Marco Marsilio ha detto: “La mia ordinanza scade il 3 dicembre e non la rinnoverò. Fosse per me dal 4 saremmo in zona arancione ma questa è una decisione che spetta al ministro che deciderà dopo aver valutato i nuovi numeri sui casi di positività che invieremo tra oggi e domani”.

Se il nuovo Dpcm non modificherà la durata minima di permanenza nella zona rossa, l’Abruzzo non cambierà status almeno fino al 10 dicembre. “Non staremo a fare guerre per qualche giorno in più di zona rossa”, ha detto Marsilio, il quale ha sottolineato che il passaggio in zona arancione non significa “liberi tutti”. “Chiedo ai cittadini il massimo senso di responsabilità. Abbiamo visto le immagini di Regioni passate da rosse ad arancioni dove i comportamenti non sono stati quelli auspicabili. La gravità della situazione perdura e bisogna continuare ad essere molto seri”. Attualmente l’Abruzzo ha un Rt pari a 1,11.