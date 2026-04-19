Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Insolvenze sui prestiti auto sopra il 5%. Il nuovo campanello d’allarme che ricorda la crisi immobiliare

Sergio Giraldo

19 Aprile 2026 - 06:52

Consumi ancora in crescita e lavoro solido, ma risparmi in calo, credito più caro e energia in rialzo segnalano fragilità crescenti negli USA.

Insolvenze sui prestiti auto sopra il 5%. Il nuovo campanello d’allarme che ricorda la crisi immobiliare

Guerra in Iran, prezzi della benzina alle stelle e le elezioni di Midterm che si avvicinano. Ma qual è la situazione economica negli Stati Uniti?

L’economia statunitense entra nella primavera 2026 con segnali divergenti. Da un lato, i dati reali mostrano ancora una dinamica espansiva. I consumi al dettaglio continuano a crescere a un ritmo annuo superiore al 5%, anche dopo l’avvio della guerra in Iran, segno che lo shock energetico non si è ancora trasmesso pienamente alla domanda interna . Il mercato del lavoro resta solido: le offerte di lavoro si mantengono nell’ordine dei 7–8 milioni, mentre i licenziamenti restano contenuti intorno a 1,5–1,8 milioni, in un contesto definito di “no hiring, no firing” .

Tuttavia, sotto la superficie emergono fragilità crescenti. Il primo elemento riguarda il consumatore. L’effetto ricchezza rimane positivo, con il patrimonio delle famiglie vicino a 8–9 anni di consumi (!) ma questo si accompagna a un tasso di risparmio sceso stabilmente sotto il 5%. La domanda tiene, ma è sostenuta da una riduzione del buffer finanziario. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Inflazione
# Crisi finanziaria
# Stati Uniti
# Crisi economica
# Credito al consumo

Seguici su

FT logo

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Irlanda, il paradosso economico. È terza al mondo in questo settore, ma i dati sono distorti

Economia internazionale

Irlanda, il paradosso economico. È terza al mondo in questo settore, ma i dati sono distorti

L'Europa avrà il suo Canale di Suez. Nuovo piano da 23 miliardi di euro per le vie navigabili

Economia internazionale

L’Europa avrà il suo Canale di Suez. Nuovo piano da 23 miliardi di euro per le vie navigabili

Correlato

Questa è la peggiore catena di fast food secondo le recensioni online dei consumatori

Successi e fallimenti

Questa è la peggiore catena di fast food secondo le recensioni online dei consumatori