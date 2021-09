Elezioni Germania 2021, DIRETTA: risultati ed exit poll live

Si sono aperte regolarmente le urne per le elezioni federali in Germania che, in questa domenica 26 settembre 2021, resteranno aperte dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00. Concluse le operazioni di voto, saranno subito diramati gli immancabili exit poll.

A stretto giro inizieranno ad arrivare anche i primi risultati ufficiali, con lo spoglio di queste importantissime elezioni in Germania che potrà essere seguito in diretta live qui di seguito a partire dalle ore 18.00.

In totale sono 47 i partiti in corsa in queste elezioni che, dopo sedici anni di regno incontrastato, non vedranno la presenza di Angela Merkel che da tempo ha annunciato l’addio alla politica al termine di quello che è il suo quarto mandato consecutivo.

Il tandem CDU-CSU orfano della cancelliera ha indicato, al termine di una riunione fiume, come proprio candidato Armin Laschet, che è riuscito a superare il bavarese Markus Söder nella sfida interna.

I Cristiano-Democratici dovranno però fare i conti con la crescita non solo dei Verdi, che hanno scelto di puntare su Annalena Baerbock come candidata cancelliera, ma soprattutto dei Socialdemocratici di Olaf Scholz che adesso sono indicati in testa dai sondaggi.

Vista la legge elettorale per buona parte proporzionale, i Liberali e la sinistra di Linke potrebbero invece diventare determinanti una volta chiuse le urne per la formazione di una maggioranza di governo.

Fari puntati in queste elezioni in Germania anche su AfD, il partito di estrema destra che dopo aver ottenuto risultati sorprendenti negli anni scorsi punta a confermarsi anche in questo 2021.



ELEZIONI GERMANIA 2021 RISULTATI

LEGGE ELETTORALE

CANDIDATI

A partire dalle ore 18 i risultati in diretta live delle elezioni in Germania. Questi sono i principali partiti in corsa.

Partito Percentuale Seggi CDU-CSU / / SPD / / Verdi / / Liberali / / AfD / / Linke / /

Queste del 2021 sono le 20° elezioni federali in Germania. Le urne si apriranno il prossimo 26 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ma è ammesso anche il voto per lettera.

Nel dettaglio gli oltre 61 milioni di cittadini tedeschi aventi diritto voteranno per eleggere i 709 deputati che compongono il Bundestag, il Parlamento federale che ha sede a Berlino dal 1990 anno in cui la città divenne la capitale al posto di Bonn.



La legge elettorale

Il sistema elettorale in Germania è sostanzialmente di stampo proporzionale e prevede che ogni elettore riceva due schede: una per scegliere il candidato (anche non facente parte di nessuna forza politica) in corsa nel proprio collegio uninominale e l’altra invece per indicare un partito.

Vengono così eletti i 299 candidati vincitori nei rispettivi collegi, dove passa chi prende più voti, mentre il resto dei seggi è suddiviso in maniera proporzionale tra i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% oppure hanno eletto almeno 3 deputati nelle varie circoscrizioni.

Visto che per la suddivisione si seguirà un ferreo criterio proporzionale, un partito per esempio che ottiene il 15% dei voti avrà anche il 15% dei parlamentari, il numero finale dei deputati che andranno a comporre il Bundestag può variare a seconda dei risultati dei vari partiti.



I candidati

In Germania sono sei i principali partiti che si sfidano alle elezioni. Visto il sistema elettorale, è molto difficile che una forza politica possa ottenere da sola una maggioranza assoluta al Bundestag.

Appare così scontato il ricorso a una coalizione di governo, con il cancelliere che di norma è il candidato designato del partito, facente parte dela maggioranza, che ha ricevuto più voti.

Dopo le consultazioni interne, non senza tensioni come nel caso del CDU-CSU, sono stati ufficializzati tutti i candidati, o co-candidati, che si sfidano in queste elezioni in Germania.

CDU-CSU - Armin Laschet

- Armin Laschet Verdi - Annalena Baerbock/Robert Habeck

- Annalena Baerbock/Robert Habeck Socialdemocratici - Olaf Scholz

- Olaf Scholz AfD - Alice Weidel/Tino Chrupalla

- Alice Weidel/Tino Chrupalla Linke - Janine Wissler/Dietmar Bartsch

- Janine Wissler/Dietmar Bartsch Liberali - Christian Lindner

Dopo una serrata sfida interna, nonostante la minor popolarità rispetto al bavarese Markus Söder alla fine l’alleanza CDU-CSU ha indicato come proprio candidato Armin Laschet, che così raccoglierà l’ingombrante testimone da Angela Merkel.

Anche con una co-candidatura la scena nei Verdi sarà tutta per Annalena Baerbock, mentre toccherà a Olaf Scholz tentare di risollevare le sorti dei Socialdemocratici da tempo in declino in Germania.