Quanto guadagna Olaf Scholz? Biografia e stipendio del cancelliere della Germania

Olaf Scholz alla guida della Spd è stato il vincitore delle elezioni federali in Germania del 2021 che, per la prima volta dopo sedici anni, non hanno visto in campo Angela Merkel.

Negli scorsi mesi i sondaggi politici diramati in Germania indicavano un sostanziale testa a testa tra Armin Laschet (successore della Merkel alla guida del partito e dell’alleanza conservatrice Cdu/Csu e ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia) e la leader dei Verdi Annalena Baerbock.

Tuttavia, più si è avviicnato il momento del voto più si è assistito a una clamorosa rimonta della Spd, con i risultati delle urne alla fine hanno confermato questo clamoroso sorpasso.

Vediamo allora chi Olaf Scholz, dando uno sguardo alla biografia e alla storia politica di quello che dall’8 dicembre 2021 è il nuovo cancelliere della Germania.

Chi è Olaf Scholz: CV e biografia del leader Spd

Olaf Scholz è un politico dalla lunga esperienza, formatosi nella scuola e nella tradizione politica del partito Socialdemocratico, ricoprendo anche dal 2002 al 2004 la carica di Segretario generale della Spd, durante l’ultimo periodo della leadership di Gerhard Schröder, ultimo cancelliere espresso dal centrosinistra.

Scholz potrebbe essere così il primo esponente Spd a conquistare il ruolo di cancelliere dopo 16 anni dalla sconfitta di Schröder proprio contro Angela Merkel.

Dal 2007 al 2009, in occasione del primo Governo di coalizione guidato dalla Merkel, Scholz ha fatto parte dell’esecutivo in qualità di ministro del Lavoro.

Fino al 2011, inoltre, è stato membro del Bundestag abbandonato dopo la sua elezione a Sindaco di Amburgo, incarico ricoperto dal 2011 al 2018.

Nel 2018, dopo l’accordo trovato con la Cdu/Csu per il quarto Governo Merkel nuovamente in grande coalizione con l’Spd, Olaf Scholz è stato designato come vicecancelliere e ministro delle Finanze. Nell’agosto del 2020 infine è diventato ufficialmente il candidato del partito alle elezioni del 2021.

Quanto guadagna? Lo stipendio da cancelliere

A seguito dell’exploit alle elezioni federali del 2021, Olaf Scholz dopo lunghe trattative è riuscito a formare una maggioranza di governo che, oltre alla Spd, comprende anche i Liberali e i Verdi.

Una delle prime cose fatte dal nuovo Governo è stata quella di mettere in cantiere una legge per aumentare il salario minimo mentre, per quanto riguardo lo stipendio percepito da Scholz, la cifra resta sempre quella incassata negli ultimi sedici anni da Merkel.

In Germania infatti lo stipendio del cancelliere ammonta a 350.000 euro l’anno, una cifra quattro volte superiore a quella percepita dal nostro Presidente del Consiglio (80.000 euro) e superiore anche a quella prevista per il presidente degli Stati Uniti.