Covid, quarta ondata: a rischio i no vax

La quarta ondata dell’epidemia da covid ci sarà, ha detto ieri il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Aggiungendo poi che in realtà la quarta ondata è già iniziata da una ventina di giorni e che a preoccupare lo Stato sono i no vax, gli over 50 non immunizzati, quelli che correranno i rischi maggiori. Saranno loro, insomma, ad essere inseriti nel computo dei malati gravi di questo nuovo picco di contagi. Contagi (quasi) da bollettino di guerra: ieri sono stati 6.968 i nuovi casi, 31 i morti. Tasso di positività salito al 3%. Dati destinati a salire nei prossimi giorni, nonostante la campagna di vaccinazione corra spedita. Intanto gli Usa si apprestano a dare il via alla terza dose di vaccino, mentre il Messico affronta una nuova escalation pesantissima di contagi. Sospesi su Facebook membri di una organizzazione che cercava di avviare una campagna contro i vaccini ingaggiando personaggi noti. A capo della gang una azienda registrata in Inghilterra ma operante in Russia. Passando al Green Pass, stretta di Ferragosto. Previsti controlli a tappeto lungo la penisola e specificatamente nelle località turistiche piu’ famose.

Vaccini, le Regioni in ritardo

Arrivare a vaccinare l’80% della popolazione italiana entro la fine settembre non sembra più un obiettivo impossibile. Ogni giorno vengono effettuate 407.000 somministrazioni. Il traguardo tuttavia non riguarderà tutte le Regioni, perché alcune di esse sono indietro. Come Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Sardegna. La Lombardia potrebbe invece raggiungere l’80% di copertura vaccinale già a fine agosto. Virtuoso anche il Lazio, che dovrebbe arrivare al risultato il cinque settembre, contestualmente alla Puglia.

Controlli green Pass, stretta di Ferragosto

Località turistiche nel mirino delle forze dell’ordine, dopo le indicazioni del Viminale. Il weekend di Ferragosto vedrà centinaia di agenti impegnati nei controlli in bar e ristoranti allo scopo di verificare che i clienti posseggano i green pass. C’è da aggiungere che sui giornali di oggi si è scritto abbondantemente dell’app delegata a controllare le carte verdi: non funziona bene ed ha già generato caos tra ristoratori e titolari di bar.

Usa, via libera alla terza dose

Entro le prossime 48 ore dovrebbe arrivare il via libera alla terza dose di vaccino per le ersone immunodepresse. La Fda americana, secondo indiscrezioni trapelate dagli Stati Uniti, non intende aspettare oltre. In Messico intanto è boom di contagi, con 22.771 nuovi casi. Il Paese resta il quarto al mondo con il maggior numero di morti per covid-19, dietro Stati Uniti, Brasile e India ed il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio di Johns Hopkins University.

Propaganda contro i vaccini su Facebook

Il social network fondato da Mark Zuckerberg ha eliminato una rete di profili (nati in Russia) che attraverso una società di marketing cercava di di ingaggiare persone famose a loro modo «influencer», in grado cioè di influenzare il pubblico e promuovere contenuti contro i vaccini anti-covid. Sospesi gli account collegati a Fazze, sussidiaria della società di marketing AdNow, secondo quanto ha riportato la Cnn. La società AdNow è registrata nel Regno Unito ma conduce operazioni soprattutto dalla Russia. La campagna doveva cercare risultati tra utenti di India, America Latina ed anche negli Stati Uniti.