Che succede se non ho il green pass al lavoro? Una domanda che molti lavoratori potrebbero porsi dal momento che il governo è in procinto di estendere l’obbligo di green pass a tutti dipendenti pubblici e privati con un nuovo decreto atteso in CdM già giovedì.

Il nuovo decreto, come accade per i lavoratori della scuola per i quali già vige l’obbligo di certificazione verde, dovrebbe stabilire anche cosa succede a chi si presenterà senza green pass al lavoro una volta che sarà diventato obbligatorio anche negli altri settori.

Chi non si presenta al lavoro con il green pass rischia la sospensione senza stipendio, non il licenziamento, ma anche una multa. Vediamolo nel dettaglio sulla base delle prime anticipazioni relative al nuovo decreto.

Che succede se non ho il green pass al lavoro: sospensione dello stipendio e multe

Il dipendente che non ha il green pass al lavoro rischia la sospensione dal servizio, anche dello stipendio, come anche la multa.

Sarebbero queste le sanzioni previste dal nuovo decreto per il green pass dei lavoratori pubblici e privati secondo le prime indiscrezioni, ma le stesse sono già previste per insegnanti, personale scolastico interno ed esterno e per chiunque acceda agli edifici scolastici.

Chi si presenta al lavoro senza green pass, una volta che vi sarà l’obbligo, potrebbe essere soggetto:

alla sospensione dal luogo di lavoro, insieme allo stipendio;

una multa da 400 a 1.000 euro.

Questo d’altronde vale già per il mondo della scuola con le norme che stabiliscono quando scatta la sospensione dal servizio per esempio.

Il decreto di agosto che ha introdotto il green pass al lavoro per insegnanti e personale ATA interno infatti ha previsto:

che il mancato possesso della certificazione verde equivale ad assenza ingiustificata ;

; dal quinto giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione. Viene sospeso anche lo stipendio.

Il decreto del 10 settembre invece ha introdotto l’obbligo di green pass anche per chiunque entri a scuola, compresi lavoratori esterni che fanno riferimento a datori di lavoro privati, oltre a introdurre la vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che lavorano nelle Rsa.

In particolare il nuovo testo introduce per gli inadempienti del green pass la multa da 400 a 1.000 euro, cosa che quindi dovrebbe accadere anche con il prossimo testo del governo.

Green pass al lavoro: in arrivo uno o due decreti?

Per il green pass al lavoro sono in arrivo uno o due decreti a seconda delle resistenze che il governo guidato da Mario Draghi si troverà ad affrontare.

L’esecutivo vorrebbe accelerare estendendo l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori con un unico provvedimento, ma non è escluso che si procederà gradualmente con un primo decreto che dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici come anticipa Il Corriere della Sera.

Si parte con gli statali quindi e poi il green pass al lavoro dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori privati impiegati nei luoghi ai quali oggi occorre accedere esibendo la certificazione verde e quindi a:

baristi, camerieri, cuochi, personale di sala e ristoratori;

esercenti di cinema, palestre;

addetti alle vendite;

lavoratori dei musei e dei teatri.

Il green pass potrebbe essere esteso anche ai lavoratori dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza: navi, treni e aerei.

Poi verrebbero le aziende in un terzo step, ma il ministro Giorgetti preme per accelerare su questo fronte nonostante la questione tamponi sollevata dai sindacati non ancora risolta.

Il green pass al lavoro si può ottenere:

a 15 giorni dalla prima dose di vaccino e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose e per i successivi 9 mesi anche se è arrivato il via libera per l’estensione della validità a 12 mesi;

dalla prima dose di vaccino e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose e per i successivi 9 mesi anche se è arrivato il via libera per l’estensione della validità a 12 mesi; con tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti;

effettuato entro le 48 ore precedenti; se si è guariti dal Covid entro i 6 mesi precedenti.

Vi potrebbero essere quindi per il green pass al lavoro due decreti distinti di cui uno per gli statali arriverebbe già in settimana, o anche un solo decreto che riguarderebbe tutti i lavoratori e anche le aziende.

La seconda opzione sarebbe la favorita dal governo che vuole accelerare la campagna vaccinale assicurando una maggiore copertura per l’autunno. Il nuovo provvedimento sul green pass al lavoro dovrebbe entrare in vigore dal 10 o 15 ottobre per dare tempo a lavoratori e datori di lavoro di adeguarsi alle nuove regole.