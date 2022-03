Cedolino NoiPA marzo 2022 online: novità importo e date pagamento

Il cedolino NoiPA di marzo 2022 è online per tutti i dipendenti pubblici, insegnanti e forze dell’ordine tra gli altri. Con il cedolino NoiPA dello stipendio di marzo 2022 arrivano novità importanti sull’importo come annunciato qualche settimana fa dal sistema che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato per la gestione delle buste paga del personale della Pubblica Amministrazione.

A partire dal cedolino NoiPA dello stipendio di marzo, infatti, si noteranno gli effetti della riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e dell’assegno unico universale per i figli a carico fino a 21 anni.

Il pagamento dello stipendio, il cui importo è visualizzabile nei dettagli con il cedolino pubblicato online nell’area riservata del sistema NoiPA, avverrà tra qualche giorno tenendo conto di uno specifico calendario. Vediamo allora quali sono le novità dell’importo del cedolino NoiPA di marzo 2022, le date del pagamento e come controllare quanto si prende o si perde.

Cedolino NoiPA marzo 2022 online: le novità sull’importo

A partire dal mese di marzo 2022 NoiPA applicherà sul cedolino per tutti gli amministrati le seguenti novità in materia fiscale:

l’Irpef viene calcolata in base alle nuove aliquote e scaglioni fiscali;

vengono applicate le nuove modalità di calcolo per le detrazioni da lavoro dipendente;

viene rimodulato il trattamento integrativo ed eliminata l’ulteriore detrazione.

Per quanto riguarda la revisione dell’Irpef, specifica NoiPA in un comunicato, accade quanto segue:

per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;

per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si riduce al 35%;

scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%.

A partire dal cedolino stipendiale NoiPA di marzo 2022 inoltre, gli assegni al nucleo familiare per nuclei con figli vengono sostituiti dall’assegno unico e universale, previa domanda. Gli assegni per nuclei familiari senza figli continueranno a essere erogati nel cedolino da NoiPA.

Specifica inoltre NoiPA nella comunicazione ufficiale:

“Sempre a partire dallo stipendio di marzo 2022, le detrazioni fiscali saranno automaticamente riconosciute dal 1° marzo soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022, se già presenti in banca dati NoiPA.”

Per maggiori dettagli sull’argomento rimandiamo a un articolo completo di Money.it.

Cedolino NoiPA marzo 2022 online: date pagamento e controllo importo

Il cedolino NoiPA di marzo 2022 online permette di visualizzare i dettagli dello stipendio qualche giorno prima del suo pagamento. I pagamenti per i dipendenti pubblici avvengono secondo un calendario che prevede diverse date di erogazione a seconda del settore. Nel dettaglio:

lunedì 21 marzo è previsto il pagamento per il personale Supplente Breve, compreso quello Covid, e Saltuario della scuola (secondo l’emissione urgente del 10 marzo).

è previsto il pagamento per il personale Supplente Breve, compreso quello Covid, e Saltuario della scuola (secondo l’emissione urgente del 10 marzo). mercoledì 23 marzo è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione per il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto;

è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione per il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto; venerdì 25 marzo è previsto il pagamento della rata per il personale Supplente Breve e Saltuario (compreso N19-COVID) della scuola e personale VVF secondo l’emissione del 18 marzo.

è previsto il pagamento della rata per il personale Supplente Breve e Saltuario (compreso N19-COVID) della scuola e personale VVF secondo l’emissione del 18 marzo. venerdì 25 marzo è previsto il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità.

I dipendenti pubblici possono controllare in autonomia i dettagli del cedolino NoiPA di marzo online. Per farlo occorre prima di tutto accedere all’area riservata sul sito NoiPA con le seguenti credenziali:

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale;

CNS , vale a dire la Carta Nazionale dei Servizi;

, vale a dire la Carta Nazionale dei Servizi; CIE, Carta di Identità Elettronica. leggi anche SPID: cos’è e come fare per richiedere l’Identità Digitale

Effettuato l’accesso appare subito la pagina dell’area personale. Qui, alla voce «I miei documenti» compare l’ultimo cedolino stipendiale disponibile. Sotto la voce «Importo netto» è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPA da visualizzare. Inoltre cliccando sulla voce «Mostra importi» in alto è possibile vedere a quanto ammonta lo stipendio netto mensile.

Nella stessa pagina sono disponibili anche i cedolini dei mesi precedenti. Il dipendente pubblico può anche avere il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”. Il cedolino NoiPA di marzo 2022 è possibile visualizzarlo anche tramite la app scaricabile da Google Play o App store.