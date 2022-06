Book Calling #49: “Codice delle PMI” il primo manuale con la normativa completa di Cristina Crupi

Buone nuove sul fronte imprenditoriale dedicato all’innovazione. Lo riporta l’ultimo report del Ministero dello Sviluppo Economico redatto in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale.

Dati startup e PMI innovative IV Trimestre 2021 Ministero dello Sviluppo Economico

Nell’ultimo trimestre del 2021, infatti, le Startup e le PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ammontano a 14.077 con un incremento del 18% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.

A primeggiare sono i servizi offerti nel digitale con una predilezione per le soluzioni tecnologiche e anche la distribuzione geografica delle realtà innovativa è incoraggiante: sebbene al primo posto resti la Lombardia con il 26,6% il 12,7%, infatti, è nel Lazio e il 9,1% in Campania.

Numeri che presagiscono voglia di fare e di ripresa. Non dimentichiamo che la piccola e media impresa costituisce l’ossatura del nostro sistema imprenditoriale che da solo genera il 41% del fatturato e che le PMI innovative diventano tali nella maggior parte dei casi avendo avuto in precedenza uno status da startup.

A questo fantastico e stimolante ecosistema è dedicato il Codice delle PMI edito da Editoriale Scientifica e ultima fatica dell’avvocato Cristina Crupi che lo scorso anno ha pubblicato il Codice delle Startup.

Con questa pubblicazione che rappresenta il primo testo completo di norme e circolari dedicato alle PMI si chiude in qualche modo il cerchio dei codici dedicati all’innovazione, strumenti rivolti non solo a imprenditori ma anche ad addetti ai lavori e che hanno l’obiettivo di semplificare e coadiuvare la crescita delle singole realtà.

L’innovazione corre veloce come l’evoluzione umana

“Innovare è diventato un imperativo per la sopravvivenza” scrive Enrico Deluchi, Amministratore Delegato di Polihub e autore della prefazione; non possiamo che essere d’accordo se pensiamo che da sempre l’uomo ha innovato proprio per supportare la propria evoluzione e sopravvivenza, non solo per lasciare un segno nel tempo.

L’ultimo ventennio ha subito un’accelerazione tale che a fatica si riesce stare al passo, condensando di anno in anno innovazioni, a volte vere e proprie rivoluzioni tecnologiche, che in altri periodi storici avrebbero richiesto più tempo. Parimenti anche la parte legislativa e amministrativa deve correre e non è sempre facile districarsi in norme, agevolazioni fiscali e aggiornamenti che hanno l’obiettivo di incoraggiare la crescita delle startup e delle PMI.

Se è vero che lo scenario italiano è ancora poco sviluppato rispetto a quello internazionale, è altrettanto corretto affermare che sono stati fatti dei progressi non di poco conto per agevolare l’accelerazione e la crescita di tutto l’ecosistema. Di certo un primo fondamentale tassello è conoscere gli strumenti messi a disposizione di chi voglia fare imprenditoria e che tipo di aiuti economici siano stati messi emanati dalla normativa.

Non scordiamo, poi, che siamo in periodo di PNRR e l’immissione di liquidità è volta a supportare i giovani e le idee imprenditoriali più promettenti. Forse le startup innovative non diventeranno unicorni come accade altrove ma se da esse nascessero PMI solide e floride, come dice l’autrice, il nostro tessuto industriale si irrobustirebbe sempre più fino a poter contare su un’infrastruttura aziendale ed economica capace davvero di fare la differenza. Sotto ogni punto di vista.