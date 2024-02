Scaricare musica gratis: le migliori app per smartphone e PC

Ascoltare musica offline è per molti una vera e propria necessità. Se sei alla ricerca di app per scaricare musica gratis devi sapere che esistono diverse piattaforme che, in modo legale, permettono di effettuare il download e ascoltare offline i brani sul proprio smartphone o PC.

Ne esistono molte, tuttavia, tanti siti famosi per scaricare musica gratis MP3 sono stati chiusi negli anni perché illegali. Bisogna quindi cercare di capire di quali applicazioni o siti possiamo fidarci e quali ci permettono davvero di scaricare musica gratis (in modo legale) senza essere sommersi da pubblicità o rischiare di prendere virus.

In questa guida vediamo come scaricare musica gratis da YouTube e, più in generale, dalle 10 migliori app disponibili sul mercato.

Come scaricare musica gratis: le migliori app per gli smartphone

Oltre a piattaforme famosissime come YouTube, Spotify e Apple Music, attraverso le quali scaricare musica gratis è possibile soltanto sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, si può usufruire della prova gratuita o approfittare delle offerte per i nuovi iscritti, esistono molte altre app e piattaforme web totalmente gratuite.

Ecco alcune app e alcuni siti meno noti ma sicuri, totalmente gratuiti e per cui non è richiesta la sottoscrizione di abbonamenti o prove gratuite.

Spotube

Disponibile solo per Android, Spotube è un’app attraverso la quale poter accedere a Spotify in modo alternativo. Ma come funziona?

Ti consente di accedere al tuo account Spotify e di gestire la tua musica preferita tramite a un’interfaccia ancora più user-friendly di quella di Spotify.

Rispetto a quest’ultima, inoltre, integra numerose funzioni tra le quali, la possibilità di scaricare musica gratis da Spotify sul proprio smartphone Android e iOS. Oltre a poter scaricare la musica, l’app blocca tutte le pubblicità. È proprio come avere Spotify Premium, ma gratis.

eSound

Disponibile per Android, anche l’app eSound permette di usufruire di tutte le funzioni Premium di Spotify Deezer in modo totalmente gratuito. L’interfaccia è molto semplice da usare ed è, inoltre, davvero simile a quella di Spotify.

Con questa app puoi ascoltare musica gratis e scaricarla gratuitamente su smartphone e tablet per ascoltarla in un secondo momento offline, anche in background.

Per usarla non devi far altro che scaricarla dal Play Store o dall’Apple Store e completare la registrazione.

YMusic

YMusic è un’app che consente di scaricare musica da YouTube in formato MP3 gratis.

L’app permette di cercare musica all’interno del vastissimo catalogo, che attinge proprio da quello di YouTube. E non solo: è possibile anche ascoltare musica in streaming e di scaricarla sul dispositivo mobile o PC in modo totalmente gratuito.

Non si presenta come una vera e propria app e, infatti, non è disponibile negli store ufficiali. È piuttosto un browser progettato per i dispositivi Android. In ogni caso, scaricarlo non è difficile e neanche illegale. Per ottenere YMusic puoi cliccare qui.

Total

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, purtroppo non sono molte le alternative ad Apple Music per scaricare musica sull’iPhone. A causa delle politiche molto rigide dei produttori, infatti, molte app sono state rimosse e molte altre vengono rimosse poco dopo essere state rese disponibili.

L’unica alternativa per iOS è quella di usare il browser Total, un download manager che consente di scaricare, gestire, organizzare e condividere file.

È disponibile su Android e iOS ed è completamente gratuito. Include dei banner pubblicitari, rimovibili acquistando la versione Pro, al costo di 5,99€.

Per scaricare musica con Total, devi e selezionare la voce “Browser” dal menu che si apre. Dopodiché, dalla barra di ricerca in alto cerca il sito web dal quale vuoi scaricare musica (per esempio, YouTube).

Una volta visualizzato il brano che desideri scaricare, non devi far altro che premere sulla voce “Download”, per iniziare il download sul tuo smartphone o tablet.

Scaricata la musica, potrai recuperarla nella sezione “Archivio”, raggiungibile dal menu di Total.

Come scaricare musica gratis da PC

Scaricare musica gratis è possibile anche su PC. Molte delle app o dei browser web elencati nel paragrafo precedente sono adatti anche al download su PC. Alcune di queste sono YouTube, Spotify, Apple Music, YMusic.

Esistono però altri programmi molto utili per scaricare musica gratis direttamente su PC Windows e Mac.

Jamendo Music

Jamendo Music è un sito web che consente agli artisti indipendenti di guadagnare con i brani condivisi. La piattaforma non è stata concepita per ascoltare e scaricare musica gratis, però consente di farlo.

Chi è appassionato di musica indie o vuole scoprirla può usufruire dello streaming e del download di oltre 500.000 brani del catalogo. Tutte le canzoni possono essere scaricate gratuitamente per uso personale.

Per fare il download dei brani basta fare l’accesso alla piattaforma con le proprie credenziali, scegliere una canzone e cliccare su Download gratuito. Il file verrà salvato sul dispositivo in formato Mp3.

Per scaricare la musica da utilizzare per podcast, video, produzioni online, pubblicità ecc. si può fare l’abbonamento a Jamendo Licensing che dà diritto all’utilizzo dei brani musicali in regola con le normative sul copyright.

SoundCloud

SoundCloud è la più grande piattaforma di streaming audio e musicale al mondo. Raggiungibile sia via app (per Android e iOS/iPadOS) che via web, dà accesso a centinaia di milioni di brani e tracce di musicisti affermati ed emergenti. Consente anche di connettersi con una vivace community di artisti e appassionati di musica.

Scaricare musica gratis su SoundCloud è tuttavia possibile solo dal sito web. Infatti, Per scaricare la musica da uno smartphone o tablet bisogna avere l’abbonamento a SoundCloud Go o Go+.

Una volta effettuata la registrazione bisogna effettuare l’accesso al proprio account, scegliere la traccia da scaricare e cliccare sul pulsante Download file sotto l’onda sonora.

Gli artisti possono abilitare o disabilitare i download per gli ascoltatori dalla scheda Permessi della tua traccia. Abilitare i download significa che l’ascoltatore può avere una copia del formato file originale caricato in SoundCloud.

Non tutte le tracce sono scaricabili. Se non appare il pulsante Scarica file, significa che l’utente che l’ha caricato non desidera che possa essere scaricato. Inoltre, si possono scaricare solo tracce singole e il download di playlist non è disponibile.

Lacey

Su Windows, Lacey è tra i migliori programmi per il download di musica. È completamente gratis e, senza la necessità di essere installato sul dispositivo, consente di scaricare file e brani musicali.

Grazie ai database di alcuni fra i principali servizi di file hosting, il suo catalogo è davvero enorme e supporta Lacey supporta fino a 10 download simultanei.

Scaricare musica gratis senza programmi

Un altro modo molto comodo e veloce per scaricare gratis musica sia su smartphone che su PC è quello di usare i convertitori di file in formato MP3. Farlo è davvero facilissimo, online se ne trovano moltissimi, tutto ciò che devi fare è digitare sul tuo motore di ricerca “Convertitore MP3”.

Fatto questo non devi far altro che recarti su YouTube, selezionare la canzone che vuoi scaricare, copiare il link, e incollarlo nell’apposita stringa del convertitore. Una volta inserito il link clicca su “Ok” e, una volta terminata la conversione, su “Download”.

A questo punto il file MP3 sarà disponibile tra i download del tuo PC o del tuo smartphone e potrai ascoltarlo offline quando vorrai.

Scaricare musica: le alternative a pagamento

Per chi è disposto a pagare per scaricare musica le alternative sono davvero tantissime. YouTube, Spotify e Apple Music sono le app principali e più amate per lo streaming e il download di brani musicali. Queste,

YouTube

L’app di YouTube dedicata solo alla musica permette di ascoltare canzoni in streaming gratuitamente, a patto di guardare un po’ di pubblicità. La versione a pagamento, YouTube Music Premium, offre la possibilità di ascoltare i brani senza interruzioni pubblicitarie. Ma anche in background e a schermo spento, e di scaricare le canzoni e i video sul telefono.

Se si desidera usufruire di tutte queste funzionalità extra a costo zero si può attivare la prova gratuita di YouTube Music Premium della durata di 1 mese. Terminato il periodo gratis l’abbonamento costa 11,99€ al mese.

Ricordiamo che scaricare musica da YouTube è legale, solo in caso di diffusione a fini di lucro l’attività risulta illecita.

Apple Music

La piattaforma di musica in streaming di proprietà di Apple è tra le app già presenti di default su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, ma si può scaricare anche su dispositivi Android, Windows, Amazon Echo, smart TV Samsung e non solo. Su Apple Music, oltre ad ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio, concerti, show originali, si può anche scaricare musica nella propria libreria.

Per scaricare musica da Apple Music basta aprire l’app, toccare e tenere premuto il brano, l’album o la playlist che hai aggiunto e premere “Scarica”.

Apple Music costa 10,99€ al mese nel piano Individuale, ma si può risparmiare optando per il piano Famiglia a 16,99€ al mese, Studenti a 5,99€ al mese.

È utile sapere che il servizio è gratis per i primi 3 mesi per i nuovi iscritti, oppure si può avere Apple Music gratis per 6 mesi se:

si acquistano AirPods (AirPods Pro, AirPods 1, 2 e 3, AirPods 3);

(AirPods Pro, AirPods 1, 2 e 3, AirPods 3); si acquistano prodotti Beats (Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro).

Per attivare la prova gratuita di Apple Music bisogna essere nuovi abbonati, poi connettere il dispositivo audio con iPhone o iPad. Hai 90 giorni dal momento in cui connetti per la prima volta il tuo dispositivo per approfittare dei 6 mesi gratuiti di Apple Music.

Per chi è già in possesso di dispositivi idonei, i 90 giorni iniziano dal momento in cui il dispositivo viene aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS per riscattare i 6 mesi gratuiti.

Spotify

Scaricare musica da Spotify Premium è molto veloce e intuitivo: in ogni playlist e brano singolo su Spotify troviamo un’icona di un cerchio con dentro una freccia verso il basso. Premendola si effettua il download, così da avere i brani e le playlist salvati in locale e poterli ascoltare offline. Quando il download è completato l’icona diventa verde.

I file audio scaricati si trovano non nel telefono ma andando su La tua libreria > Download effettuato. Un’ottima soluzione per ascoltare la musica anche quando siamo fuori casa, non abbiamo internet o non vogliamo consumare Giga.

Anche su Spotify puoi scaricare musica gratis per un periodo sottoscrivendo la prova gratuita, scaduta la quale Spotify ha un costo di 10,99€ al mese.

SoundCloud

Abbiamo già visto SoundCloud tra le app per scaricare musica gratis da PC. Come accennato, per scaricare musica su dispositivo mobile con questa app è invece necessario sottoscrivere un abbonamento mensile.

SoundCloud Go è gratis per i primi 7 giorni per i nuovi utenti, poi viene 6€al mese, mentre SoundCloud Go+ ha una prova gratuita di 30 giorni, poi costa 9€al mese.

La sottoscrizione di un abbonamento, oltre a permettere di scaricare musica anche su smartphone, da accesso a diversi vantaggi, tra cui l’assenza di pubblicità.