I 3 temi che spingono i mercati oggi

Le azioni aumentano oggi, grazie all’impennata dei titoli tecnologici cinesi e poiché i trader hanno digerito l’opinione della Federal Reserve secondo cui un’economia statunitense robusta può resistere alla campagna contro l’inflazione elevata ora in corso.

Sono 3 i temi cruciali che stanno muovendo le Borse asiatiche - e Wall Street nella notte - in queste ore: oltre alla scontata decisione Fed di alzare i tassi di 25 punti, c’è la rassicurazione della Cina su interventi mirati alla ripresa economica e alla stabilità finanziaria e spiragli di tregua nella guerra in Ucraina.

Nel dettaglio, cosa succede nei mercati e quale impatto hanno le 3 questioni più rilevanti del momento.

Inoltre, gli investitori hanno preso atto dell’inizio atteso da tempo della stretta monetaria negli Stati Uniti. La Fed ha alzato i tassi di un quarto di punto percentuale e ha segnalato aumenti in tutte le sei riunioni rimanenti nel 2022. Jerome Powell ha affermato che l’economia statunitense è molto forte e può gestire tale inasprimento.

Wall Street è rimasta forte poiché nella conferenza stampa il presidente Fed ha sottolineato che l’economia era in grado di resistere ai rialzi, dicendo che non era preoccupato per la possibilità di una recessione, ha scritto l’economista della National Australia Bank Taylor Nugent in un cliente Nota.

“Se mettiamo da parte l’attuale situazione geopolitica e ci concentriamo solo sull’economia statunitense, sui consumatori statunitensi, i loro bilanci delle famiglie sono in una posizione molto migliore rispetto a quella dopo la crisi finanziaria globale”, ha commentato Mary Nicola, un gestore di portafoglio multi-asset globale presso PineBridge Investments.

Sullo sfondo, barlumi di speranza su una possibile accordo Ucraina-Russia hanno dato ottimismo al sentiment.

Dopo l’ultimo round di colloqui di pace, un portavoce russo ha affermato che un’Ucraina neutrale con il proprio esercito è un possibile compromesso, mentre Kiev ha affermato che ha bisogno di garanzie di sicurezza. Il presidente Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti invieranno droni all’Ucraina e migliaia di missili antiaerei e anticarro.