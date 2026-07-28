3 BTP e 1 CCTeu in arrivo il 30 luglio per 8 miliardi. L’annuncio del MEF, che cancella due aste

Il MEF ha annunciato le caratteristiche dei 3 BTP e del CCTeu che andranno in asta dopodomani, giovedì 30 luglio 2026, comunicando contestualmente la cancellazione di due aste previste in precedenza per il mese di agosto.

In linea con quanto stabilito nel calendario di luglio delle aste dei Titoli di Stato italiani, il Tesoro emetterà tra due giorni Titoli di Stato a medio e lungo termine.

A essere collocati saranno un BTP a 5 anni, un BTP a 10 anni, un BTP a 15 anni e un CCTeu, per un ammontare fino a 8 miliardi di euro.

La prenotazione da parte del pubblico per acquistare i quattro Titoli di Stato dovrà avvenire entro la giornata di domani, mercoledì 29 luglio 2026.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 del giorno dell’asta del 30 luglio.

Per l’asta supplementare, le domande dovranno essere presentate entro le 15.30 di venerdì 31 luglio.

Il regolamento delle sottoscrizioni è stato fissato per la giornata del 3 agosto 2026: si tratta della data in cui gli investitori che si saranno aggiudicati i Titoli pagheranno il relativo controvalore e riceveranno i BTP e il CCTeu sul proprio deposito titoli.

BTP a 5 anni, codice ISIN, scadenza, cedola

Il BTP a 5 anni, con scadenza il 1° giugno 2031, è in corso di emissione (data di emissione 4 maggio 2026).

Il MEF emetterà la settima tranche del Titolo di Stato, con codice ISIN IT0005707614 e cedola annuale lorda pari al 3,15%.

La data di pagamento della prossima cedola è stata fissata al 1° dicembre 2026.

L’importo minimo offerto è di 2,5 miliardi mentre l’importo massimo è di 3 miliardi.

Sarà offerto poi in asta supplementare un importo di 600 milioni di euro.

BTP a 10 anni con scadenza luglio 2036 offerto per un massimo di 1,75 miliardi

Dopodomani giovedì 30 luglio 2026, il MEF emetterà anche la sesta tranche del BTP a 10 anni con data di emissione 22 aprile 2026 e data di scadenza al 1° luglio 2036.

Il BTP a 10 anni, con codice ISIN IT0005706285, offre una cedola annuale lorda del 3,80%, con data di pagamento della prossima cedola stabilita al 1° gennaio 2027.

Il Titolo di Stato con scadenza decennale sarà emesso per un importo compreso nella forchetta tra un minimo di 1,25 miliardi a un massimo di 1,75 miliardi di euro.

L’ importo dell’asta supplementare è di 350 milioni di euro.

BTP 15 anni, scadenza al 2036. Cedola e data di pagamento

In arrivo tra due giorni anche la nona tranche del BTP 15 anni, con vita residua di 10 anni, data di emissione 18 febbraio 2020, e data di scadenza 1° marzo 2036.

Con codice ISIN IT0005402117, il BTP offre una cedola annuale lorda dell’1,45%.

La data di pagamento della prossima cedola è stata fissata al prossimo 1° settembre 2026, mentre l’importo dell’emissione va da un minimo di 1 miliardo a un massimo di 1,25 miliardi di euro.

L’importo dell’asta supplementare è di 250 milioni di euro.

CCTeu: il tasso annualizzato e lo spread

Infine, il Tesoro emetterà la settima tranche del CCTeu in corso di emissione, codice ISIN IT0005707689, data di emissione 15 aprile 2026, e data di scadenza fissata al 15 aprile 2036.

Il Titolo presenta un tasso annualizzato del 3,237%, con spread pari allo 0,8% e un tasso cedolare semestrale pari all’1,645%.

La prossima cedola sarà pagata il 15 ottobre 2026.

Vale la pena ricordare che il CCTeu, che a differenza del BTP è un Titolo a tasso variabile e non a tasso fisso, paga una cedola variabile calcolata come: Euribor a 6 mesi + spread fisso.

In questo caso lo spread è dello 0,80%, ovvero pari a 80 punti base, il che significa che la cedola è rappresentata dalla somma tra l’Euribor 6 mesi e lo 0,80%.

Lo spread, va puntualizzato, rimane identico per tutta la vita del titolo.

Il Tesoro emetterà il CCTeu per un importo minimo di 1,5 miliardi e un importo massimo di 2 miliardi.

In asta supplementare andrà un importo di 300 milioni.

Il MEF cancella due aste previste per il mese di agosto

Il MEF ha annunciato anche di avere apportato una variazione al calendario dei Titoli di Stato previsto per il mese di agosto, comunicando che, in considerazione dell’attività di gestione di cassa, non saranno effettuate due aste.

La prima è l’asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il giorno 13 agosto 2026, mentre la seconda è l’asta dei BTP€i prevista per il 26 agosto 2026.

Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l’asta dei BOT del 12 agosto 2026.