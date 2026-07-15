YouTube lancia i videogiochi in streaming in Italia. Ecco come accedere a Playables

Dopo un primo lancio avvenuto in alcuni paesi selezionati a maggio 2024, YouTube ha deciso di allargare la sua piattaforma di gaming Playables anche in Unione Europea. A partire dai prossimi giorni, diventerà possibile usufruire di un ricco catalogo di videogiochi direttamente dall’applicazione proprietaria per dispositivi Android e iOS.

Si tratta di titoli creati usando strumenti di intelligenza artificiale, senza alcun codice. Gli sviluppatori hanno semplicemente inserito input testuali per dare vita alle proprie creazioni e per permettere a milioni di videogiocatori in tutto il mondo di immergersi in nuove avventure tramite l’applicazione di YouTube.

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Cos’è YouTube Playables

YouTube Playables è una sezione dell’app dedicata al mondo del gaming. Al suo interno, è possibile accedere a un vasto catalogo di giochi leggeri che si caricano direttamente nell’interfaccia del software per un utilizzo immediato. Non sono necessarie installazioni separate e nemmeno elevati requisiti minimi.

Il funzionamento si basa tutto sull’integrazione con la piattaforma, dove i titoli appaiono in sezioni dedicate e rispondono a input standard tramite il tocco sullo schermo.

Al momento ci sono circa 75 videogame presenti nella libreria, viste le limitazioni iniziali che – tra le altre cose – hanno ritardato di oltre due anni l’arrivo del servizio in Unione Europea. Ovviamente non è possibile accedere a opzioni grafiche avanzate o condivisione del punteggio di una partita commentata, e i progressi non vengono salvati su tutti i dispositivi. Parliamo dunque di una sezione per passare il tempo con dei veloci mini-games.

L’espansione in Unione Europea

L’espansione di luglio 2026 in Unione Europea permetterà a una larga cerchia di creator e di videogiocatori di usufruire di una sezione tutta nuova dell’app di YouTube. In realtà ancora non c’è stato un comunicato ufficiale da parte di Google all’interno del suo blog ufficiale. Ma già diversi utenti residenti in UE hanno notato la presenza della sezione e hanno iniziato ad usufruire dei videogiochi disponibili.

Tutto lascia dunque pensare che già nei prossimi giorni potrebbe partire la campagna comunicativa con banner sui social media e email di avviso. Per poter usufruire di Playables, basta fare tap sulla voce dedicata nella homepage o andare sul sito youtube.com/playables da un qualsiasi browser web.

Ci sarà anche il YouTube Playables Builder, ossia uno strumento per permettere ai creatori di generare e pubblicare brevi giochi usando semplicemente input testuali, immagini o video, senza bisogno di codici o di programmazione. Tramite il modello Gemini, il sistema traduce ogni query in prototipi di gioco funzionanti e pronti per la pubblicazione. Non sono da escludere novità inedite della piattaforma, che eventualmente comunicherà Big G una volta aver annunciato l’arrivo di Playables in Europa.