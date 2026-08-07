Volatilità ai massimi dal 2009. Il boom AI si sta spegnendo in Asia?

Le azioni tecnologiche asiatiche stanno attraversando una fase di instabilità senza precedenti negli ultimi anni, con le oscillazioni di prezzo registrate negli ultimi cento giorni sull’indice MSCI Asian Pacific tech che risultano le più estreme dal 2009, ovvero dal periodo immediatamente successivo alla crisi finanziaria globale.

Questa volatilità eccezionale nasce dalla frenesia degli investitori legata all’intelligenza artificiale, un entusiasmo che ha spinto i titoli del settore a livelli elevatissimi prima di invertire bruscamente direzione, trasformando guadagni spettacolari in correzioni repentine e profonde.

Cosa sta accadendo sul listino coreano?

Nel corso della giornata di giovedì l’indice di riferimento è sceso del 3,2 per cento dopo aver guadagnato il 4,2 per cento nella seduta precedente, un’altalena che conferma quanto sia diventato difficile seguire i movimenti di questi titoli. A guidare il ribasso sono stati in particolare SK Hynix e Samsung, che hanno trascinato il Kospi della Corea del Sud in un ritiro del 4,6 per cento, contribuendo a un calo complessivo dal picco di giugno che ha raggiunto ormai il 31 per cento.

Il mercato coreano, divenuto un vero e proprio barometro della fiducia globale verso i semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale, aveva più che raddoppiato il proprio valore grazie a rialzi straordinari di questi due giganti della memoria, ma nelle settimane successive ha restituito circa il 40 per cento dei guadagni in un arco di tempo di soli sei settimane, innescando circuit breaker a ripetizione e generando perdite devastanti per chi aveva utilizzato leva finanziaria.

Il fenomeno non si limita alla penisola coreana. TSMC, il maggiore produttore mondiale di chip a contratto e il titolo di maggior peso nell’universo azionario dei mercati emergenti, ha registrato una flessione prossima al 14 per cento rispetto ai massimi, mentre l’intera catena di fornitura asiatica, dal Giappone a Taiwan, ha subito ripercussioni immediate. La concentrazione del rischio è diventata evidente: soltanto una manciata di società, principalmente le grandi aziende tecnologiche di Taiwan e della Corea del Sud insieme a Alibaba e Tencent in Cina, rappresenta oggi oltre il 40 per cento dell’indice MSCI Emerging Markets, rendendo il paniere più top-heavy di quello americano e riducendo drasticamente le capacità di diversificazione che un tempo gli investitori associavano ai mercati emergenti.

In aumento la speculazione retail

Questa dinamica è stata amplificata dall’ingresso massiccio di investitori retail, attratti dalla prospettiva di arricchirsi rapidamente grazie al boom dell’intelligenza artificiale. Molti di loro hanno fatto ricorso al credito e a prodotti a leva, trasformando le oscillazioni già elevate in movimenti estremi che hanno superato persino quelli della pandemia di Covid e, nel caso della Corea del Sud, quelli dello stesso bitcoin.

I flussi di capitale raccontano la stessa storia: nel primo semestre gli investitori internazionali hanno ritirato fondi dai mercati azionari asiatici escludendo la Cina a un ritmo più rapido di qualsiasi altro semestre dal 2010, con Corea del Sud e Taiwan che hanno assorbito deflussi superiori rispettivamente a cento miliardi e a quarantaquattro miliardi di dollari. Le regole di concentrazione dei portafogli istituzionali hanno ulteriormente accelerato le vendite, costringendo i fondi a liquidare posizioni su titoli che avevano registrato guadagni a dodici mesi dell’ordine del 500 per cento per Samsung e addirittura dell’1100 per cento per SK Hynix.

Il risultato è un mercato in cui i fondamentali positivi, come i profitti record delle divisioni semiconduttori di queste società spinte dalla domanda di chip da parte di colossi americani come Nvidia, vengono spesso messi in secondo piano rispetto alla pura dinamica di sentiment e di liquidità.

Una volatilità difficile da gestire

Gli investitori istituzionali segnalano difficoltà crescenti nel gestire livelli di volatilità tali da rendere poco attraente anche una storia di utili solidi, mentre i retail che hanno inseguito il rally si trovano ora a fare i conti con perdite che in alcuni casi hanno cancellato risparmi di una vita e generato debiti. La sincronizzazione tra i mercati asiatici e quelli occidentali, favorita dalla condivisione dello stesso fuso orario tra Corea del Sud e Giappone, trasmette queste scosse in tempo reale, alimentando un ciclo di volatilità a ventiquattro ore che coinvolge l’intera catena tecnologica globale.

In questo contesto, l’indice MSCI Asian Pacific tech non rappresenta soltanto un termometro del settore, ma un segnale di allarme più ampio sulla sostenibilità di un rally basato su aspettative elevate e su una concentrazione di rischio senza precedenti.

La lezione che sta emergendo è chiara: quando la frenesia per l’intelligenza artificiale si scontra con le realtà della valutazione, della liquidità e della leva finanziaria, i mercati emergenti asiatici possono trasformarsi da opportunità di crescita a fonti di instabilità sistemica, ricordando agli investitori che la volatilità più intensa dai tempi della crisi finanziaria globale non è un episodio isolato, ma il riflesso di un nuovo equilibrio ancora fragile.