Perché il crollo dell’indice Hang Seng potrebbe colpire anche i risparmiatori italiani ed europei

C’è un indice azionario asiatico che ha bruciato il 25% del suo valore in poche settimane, e pochi in Europa sembrano accorgersene davvero. Ma i mercati sono collegati da fili invisibili ma solidissimi, e quando uno strappo avviene dall’altra parte del mondo, le onde arrivano sempre. Capire cosa sta succedendo potrebbe fare la differenza tra proteggere il proprio capitale e trovarsi a rincorrere le perdite.

L’indice Hang Seng di Hong Kong sembrerebbe essere il protagonista di uno dei movimenti ribassisti più violenti degli ultimi anni nel contesto azionario asiatico. Un calo nell’ordine del 25% concentrato in poche settimane non è una correzione ordinaria: tecnicamente si entra in territorio di mercato orso quando si supera il 20% di drawdown rispetto ai massimi, e qui quella soglia è stata ampiamente superata.

Le ragioni strutturali di questo collasso sembrerebbero risiedere in una combinazione di fattori che si alimentano a vicenda: la stretta regolatoria del governo cinese sui grandi gruppi tecnologici e immobiliari, la fragilità del comparto property con debiti aggregati che in alcuni casi superano il 300% del patrimonio netto degli emittenti, e una crisi economica interna che stenta a trovare una narrativa di uscita convincente. Il PIL cinese, che per decenni aveva corso a ritmi superiori al 6-7% annuo, sembrerebbe ora stabilizzarsi su traiettorie ben più modeste.

Il meccanismo di trasmissione verso l’Europa

Chi pensa che una crisi asiatica rimanga confinata all’Asia probabilmente non ha ancora vissuto il 2008. I canali di contagio sono almeno tre, e tutti operano in modo rapido.

Il primo è il canale commerciale: la Cina è il primo partner commerciale dell’Unione Europea per import, con scambi che nel 2023 hanno sfiorato i 740 miliardi di euro. Un rallentamento della domanda cinese colpisce direttamente i margini di aziende esposte all’export verso quell’area.

Il secondo canale è quello finanziario: i grandi fondi istituzionali che gestiscono portafogli globali, quando registrano perdite rilevanti su posizioni asiatiche, sono spesso costretti a liquidare asset in altri mercati per far fronte a margin call o per riallocare il rischio. Le borse europee diventano in questo scenario una fonte di liquidità da cui attingere, non una destinazione di investimento.

Il terzo canale è quello del sentiment, forse il più sottovalutato. Quando il rischio percepito sale globalmente, gli investitori retail e istituzionali tendono a ridurre l’esposizione complessiva agli asset rischiosi e a spostarsi verso porti sicuri come l’oro, il franco svizzero o i titoli di Stato dei paesi percepiti come solidi. Questo comportamento meccanico tende a deprimere i multipli di valutazione anche su mercati che, fondamentalmente, non avrebbero motivo di scendere.

Dati, correlazioni e ciclicità

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, l’Hang Seng sembrerebbe aver violato supporti ciclici che non venivano testati dal 2016, un periodo in cui anche i mercati occidentali vissero mesi di elevata volatilità. Le correlazioni storiche tra i movimenti dell’indice di Hong Kong e quelli delle principali piazze europee, misurate su orizzonti di 3-6 mesi, si sono attestate in diversi studi accademici intorno a valori di 0,55-0,65, indicando una correlazione significativa ma non deterministica.

Sul fronte valutario, uno yuan cinese debole, che nell’ultimo anno ha perso circa il 5-6% rispetto al dollaro, rende le esportazioni cinesi più competitive e comprime ulteriormente i margini dei produttori europei che competono sugli stessi mercati. Questo effetto colpisce in modo asimmetrico i settori industriale e automotive, tra i più rappresentati nelle capitalizzazioni europee.

Cosa rischia Piazza Affari

Piazza Affari presenta alcune vulnerabilità specifiche che la rendono potenzialmente più esposta rispetto ad altri listini europei in uno scenario di risk-off globale. Il FTSE MIB ha una composizione settoriale fortemente concentrata sul comparto finanziario e bancario, che da solo rappresenta una quota superiore al 30% della capitalizzazione totale dell’indice. In un contesto di allargamento degli spread e aumento dell’avversione al rischio, le banche italiane tendono a soffrire in modo amplificato rispetto alle omologhe tedesche o francesi.

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Il tema dei BTP rimane centrale per chi investe in Italia. Ogni 100 punti base di allargamento dello spread si traduce in un impatto rilevante sui bilanci delle banche italiane, che detengono in portafoglio quantità significative di debito pubblico nazionale. Questo meccanismo, noto come «doom loop» o circolo vizioso sovrano-bancario, è stato ampiamente studiato dopo la crisi del 2011-2012, quando lo spread italiano toccò i 575 punti base e il sistema finanziario nazionale fu portato sull’orlo del collasso.

Un piccolo remainder

Chi investe con un orizzonte di medio-lungo periodo sa che i mercati attraversano ciclicamente fasi di turbolenza, e che non sempre è possibile prevederne il momento esatto. Quello che sembrerebbe ragionevole, in questo contesto, è chiedersi se il proprio portafoglio sia costruito per resistere a onde di volatilità che arrivano da lontano, spesso senza preavviso. Non si tratta di catastrofismo, ma di quella prudenza che distingue chi costruisce ricchezza nel tempo da chi si trova a dover gestire le conseguenze di rischi che non aveva considerato.