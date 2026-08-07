Due emissioni l’anno e scadenze fino a 40 anni. L’AI costa sempre di più a Google

Alphabet è tornata sul mercato obbligazionario statunitense con un’emissione da 25 miliardi di dollari di bond investment-grade, un’operazione che ha raccolto una domanda di picco pari a circa 115 miliardi di dollari e si colloca tra le più richieste dell’anno per i debiti legati all’intelligenza artificiale.

L’offerta, strutturata in fino a dieci tranche con scadenze comprese tra i due e i quarant’anni, ha beneficiato di premi di rendimento più generosi rispetto alla media del segmento high-grade, consentendo di stringere lo spread sulla tranche più lunga a 1,3 punti percentuali sopra i Treasuries rispetto ai 1,55 punti inizialmente indicati.

Questo risultato arriva a poche settimane dall’annuncio con cui il gruppo, controllante di Google e YouTube, ha alzato le stime di spesa per investimenti del 2026 fino a 205 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all’anno precedente, innescando un sell-off sui titoli di debito legati all’intelligenza artificiale e alimentando i dubbi sulla capacità di monetizzare tempestivamente investimenti infrastrutturali di tale portata.

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Sempre più emissioni obbligazionarie

La decisione di ricorrere nuovamente al mercato del debito rappresenta un’evoluzione strategica per le grandi società tecnologiche, abituate in passato a finanziare le proprie espansioni quasi esclusivamente con le ampie riserve di liquidità. Nel corso del 2026 gli hyperscaler, tra cui Amazon, Alphabet, Meta Platforms e Oracle, hanno già emesso circa 194 miliardi di dollari di obbligazioni nei primi sette mesi, un incremento del 79 per cento rispetto all’intero 2025.

La spesa complessiva del settore Big Tech destinata all’intelligenza artificiale è stimata superiore ai 730 miliardi di dollari nell’anno in corso, una cifra che sta comprimendo i flussi di cassa e ha portato Alphabet a registrare, nel secondo trimestre, il primo free cash flow negativo dalla quotazione del 2004. L’emissione di agosto, che porta il totale del debito collocato dal gruppo dal 2025 a oltre 114 miliardi di dollari, consolida la posizione di Alphabet come principale emittente di bond legati all’intelligenza artificiale e segnala l’intenzione, comunicata agli investitori tramite i dealer, di ricorrere al mercato americano due volte all’anno, un messaggio volto a rassicurare sulla prevedibilità dell’offerta futura.

Il contesto di mercato si è rivelato più favorevole rispetto alle settimane precedenti. Dopo il raffreddamento della domanda osservato a luglio, quando un’operazione legata a un data center di Meta Platforms gestita da un veicolo collegato a BlackRock aveva evidenziato un interesse iniziale fiacco e l’offerta di Amazon aveva registrato un’accoglienza debole, gli investitori hanno risposto con vigore all’emissione di Alphabet.

Il mercato può reggere questa richiesta di debito?

La domanda di 115 miliardi di dollari si colloca subito dietro i record stabiliti dall’operazione di Oracle a febbraio, con 129 miliardi, e da quella di Amazon a marzo, con circa 126 miliardi. I concessionari che hanno gestito il collocamento — Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo — hanno potuto contare su premi più elevati del consueto, fino a 40 punti base sopra il debito esistente della società, una concessione necessaria in un ambiente in cui l’appetito si è ammorbidito, come sottolineato da Tony Trzcinka di Impax Asset Management.

L’operazione si inserisce in un ciclo di investimenti senza precedenti, incentrato sulla costruzione di data center, capacità di server e infrastrutture semiconduttori necessarie a sostenere i modelli Gemini e i servizi cloud. Se da un lato la solidità del profilo creditizio di Alphabet continua ad attrarre capitali istituzionali, dall’altro emergono interrogativi sulla sostenibilità di lungo periodo di una corsa agli armamenti tecnologici che rischia di generare eccesso di capacità o ritardi nei ritorni.

Il mercato, tuttavia, sembra aver metabolizzato parte di queste preoccupazioni: i risultati del secondo trimestre dei principali hyperscaler hanno mostrato una monetaizzazione in atto delle spese, rafforzando la fiducia e consentendo agli spread di stabilizzarsi. Alphabet aveva già collocato 20 miliardi di dollari a febbraio, raccogliendo oltre 100 miliardi di domanda, e aveva successivamente esplorato valute alternative, tra cui franchi svizzeri, sterline, euro, dollari canadesi e yen, oltre a un’emissione azionaria di quasi 85 miliardi di dollari che aveva visto la partecipazione di Berkshire Hathaway.